µÆÃÓÉ÷Ëá¡¢¿ÆÍ§¡¦ÅÏÊÕæÆÂÀ¤Ï¡Ö°ä´¸¤Ê¤¯¥·¥ã¥¤¤µ¤òÈ¯´ø¡×¡ØÀÄÅç¤¯¤ó¡ÙºÇ½ª²ó½Ð±é
¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦timelesz¤ÎµÆÃÓÉ÷Ëá¤¬¡¢14Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¥É¥é¥Þ¡ØÀÄÅç¤¯¤ó¤Ï¤¤¤¸¤ï¤ë¡Ù(Ëè½µÅÚÍË23:00¡Á)ºÇ½ª²ó¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
º¸¤«¤éÃæÂ¼¥¢¥ó¡¢µÆÃÓÉ÷Ëá¡¢ÅÏÊÕæÆÂÀ¡á¥Æ¥ì¥ÓÄ«ÆüÄó¶¡
¡û¢£ÅÏÊÕæÆÂÀ¡õÃæÂ¼¥¢¥óW¼ç±é¡ØÀÄÅç¤¯¤ó¤Ï¤¤¤¸¤ï¤ë¡Ù
2020Ç¯¡Ö¤á¤Á¤ã¥³¥ß¥Ã¥¯¡×Ç¯´Ö¥é¥ó¥¥ó¥°1°Ì¡¢Îß·×±ÜÍ÷¿ô1.3²¯²óÆÍÇË(2024Ç¯6·î»þÅÀ¡¡ÌµÎÁDL¿ô¤ò´Þ¤à¤á¤Á¤ã¥³¥ß¥Ã¥¯¥µ¡¼¥Ó¥¹Æâ¤Ç¤ÎÎß·×DL¿ô)¤ÎÄ¶¿Íµ¤¥³¥ß¥Ã¥¯¡ØÀÄÅç¤¯¤ó¤Ï¤¤¤¸¤ï¤ë¡Ù(µÈ°æ¥æ¥¦¡¿¤á¤Á¤ã¥³¥ß¥Ã¥¯¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë)¤ò¡¢Snow Man¤ÎÅÏÊÕæÆÂÀ¡õÃæÂ¼¥¢¥ó¤ÎW¼ç±é¤Ç½é¤á¤Æ±ÇÁü²½¡£Îø°¦¤Ë¶½Ì£¤Î¤Ê¤¤Ç¯²¼Àä¿©·ÏÃË»Ò¡¦ÀÄÅç¿ð¼ù(ÅÏÊÕ)¤È¡¢Îø°¦¤«¤éÎ¥Ã¦¤·¤¿35ºÐ´³Êª·Ï½÷»Ò¡¦³ëÌÚÀãÇµ(ÃæÂ¼)¤Î¾®¤µ¤Ê¥¦¥½¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡È¶¨ÄêÎø°¦¡É¤òÉÁ¤¯¡£½é²ó¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®ºÆÀ¸¿ô¤Ï¥ª¥·¥É¥éÏÈÎòÂåºÇ¹âµÏ¿(¥Ó¥Ç¥ª¥ê¥µ¡¼¥Á¤Ë¤Æ»»½Ð ´ü´Ö¡§7·î7Æü¡Á13Æü)¤ò¹¹¿·¤·¡¢Âè2ÏÃ°Ê¹ß¤âËèÏÃTVerÁí¹ç¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç1°Ì¤ò³ÍÆÀ¡¢Âè1¡Á8ÏÃ¤ÎÎß·×ÇÛ¿®¿ô¤¬1,827Ëü²ó(¥Ó¥Ç¥ª¥ê¥µ¡¼¥Á¤Ë¤Æ»»½Ð ´ü´Ö¡§7·î7Æü¡Á9·î9Æü)¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡û¢£µÆÃÓÉ÷Ëá¡¢ÅÏÊÕæÆÂÀ¤È¥ª¥Õ¥£¥¹¥é¥Ö¥ê¥ì¡¼
Æ±ÏÈ¡Ö¥ª¥·¥É¥é¥µ¥¿¥Ç¡¼¡×¤Ç¼¡²ó¡¢10·î´ü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬¡Ø»ä¤¿¤Á¤¬Îø¤¹¤ëÍýÍ³¡Ù(10·î12Æü¥¹¥¿¡¼¥È)¡£¼ç±é¤ÎµÆÃÓ¤¬¡¢¡ØÀÄÅç¤¯¤ó¤Ï¤¤¤¸¤ï¤ë¡ÙºÇ½ª²ó¤Ç¡¢ÅÏÊÕ¤ÈºÆ¤Ó¶¦±é¤ò²Ì¤¿¤¹¡£¤É¤Á¤é¤ÎºîÉÊ¤â¥ª¥Õ¥£¥¹¥é¥Ö¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¥¹¥Æ¥¤Ê¥Ð¥È¥ó¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¶á¤¯¤Ë¤¤¤ë¡È¥ª¥Õ¥£¥¹¥é¥ÖÀèÇÚ¡É¤Ë¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Ä¤Ä¡¢ËÍ¤Ê¤ê¤Î¥É¥é¥Þ¤Ë¤Ç¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹!¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿µÆÃÓ¡£ÅÏÊÕ¤ÎÁÇ´é¤ò¤è¤¯ÃÎ¤ëµÆÃÓ¤Ï¡¢¶¦±é¥·¡¼¥ó¤Î»£±Æ¤ò½ª¤¨¤Æ¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê°ä´¸¤Ê¤¯¥·¥ã¥¤¤µ¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢¡ÖÃæÂ¼¥¢¥ó¤µ¤ó¤È¤Î¶õµ¤´¶¤¬¼«Á³¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤¢¤ó¤Ê¤ËÎ®Äª¤Ë½÷¤Î¿Í¤È¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ò½é¤á¤Æ¸«¤Þ¤·¤¿(¾Ð)¡£¤³¤Î¸½¾ì¤Ç¤·¤«¸«¤é¤ì¤Ê¤¤ÅÏÊÕ¤â¤¤¤ë¤ó¤À¤Ê¡¢¤È¡×¤È¿ÆÍ§¤Î½é¤á¤Æ¸«¤ë»Ñ¤Ë¶Ã¤¯¡£
¤½¤ó¤ÊµÆÃÓ¤«¤é¥ª¥Õ¥£¥¹¥é¥Ö¤Ç¾È¤ì¤¯¤µ¤µ¤ò¹îÉþ¤¹¤ëÊýË¡¤òÊ¹¤«¤ì¤¿¡È¥ª¥Õ¥£¥¹¥é¥ÖÀèÇÚ¡É¤³¤ÈÅÏÊÕ¤Ï¡¢¡ÖºÇ½é¤Î1½µ´Ö¡¢ËÜÅö¤Ë¥¬¥Á¥¬¥Á¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡¢ËÍ¤Ê¤ó¤«¤¬¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï1¤Ä¤â¤Ê¤¤(¾Ð)¡×¤È°ì½³¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ø»ä¤¿¤Á¤¬Îø¤¹¤ëÍýÍ³¡Ù¤Ç¡¢´¶¾ð¤òÉ½¤Ë½Ð¤µ¤Ê¤¤²ÉÌÛ¤Ê¿ÍÊª¡¦¹õß·ÃÒÌé¤ò±é¤¸¤ëµÆÃÓ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¡È¥¢¥É¥ê¥Ö¤È¾Ð¤¤¤òÉõ°õ¡É¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£É÷Ëá¤Ï¥¢¥É¥ê¥Ö¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤ÈÈ¯ºî¤¬µ¯¤¤Á¤ã¤¦¤«¤é(¾Ð)!¡×¤È¡¢·üÇ°»ö¹à¤òµó¤²¤¿¡£¤ª¸ß¤¤¤ò¤è¤¯ÃÎ¤ë2¿Í¤¬¥É¥é¥Þ¡Ø¥¦¥½º§¡Ù(23Ç¯)°ÊÍè¡¢1Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥É¥é¥Þ¤Ç¶¦±é¡£2¿Í¤¬¸ý¤ò¤½¤í¤¨¤Æ¡Ö¡È¾È¤ì¤¯¤µ¤¤¡É¤¬¾¡¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¶¦±é¥·¡¼¥ó¤È¤Ï¡£
¤½¤·¤Æ13Æü¤ËÇ÷¤Ã¤¿ºÇ½ª²ó¤Ç¡¢ÀÄÅç¤ÈÀãÇµ¤Ï°ìÂÎ¤É¤ó¤ÊÁªÂò¤ò¤¹¤ë¤Î¤«¡£2¿Í¤ÎÎø¤Î¹ÔÊý¤ËÃíÌÜ¤À¡£
¡û¢£ÅÏÊÕæÆÂÀ(¡ØÀÄÅç¤¯¤ó¤Ï¤¤¤¸¤ï¤ë¡Ù ÀÄÅç¿ð¼ù¡¦Ìò)¥³¥á¥ó¥È
¡½¡½¥ª¥·¥É¥é¥µ¥¿¥Ç¡¼ÏÈ¼ç±é¤Î¥Ð¥È¥ó¤òµÆÃÓÉ÷Ëá¤µ¤ó¤ËÅÏ¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¤ªµ¤»ý¤Á¤Ï?
É÷Ëá¤Ë¥ª¥·¥É¥é¤Î¥Ð¥È¥ó¤òÅÏ¤¹¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡Ä¡Ä¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤âÍ§Ã£¤À¤«¤é¡¢ËÜÅö¤Ë¤Ê¤ó¤«¤â¤¦¡¢¤¯¤¹¤°¤Ã¤¿¤¤! ¤³¤Î»£±Æ¤ÎÁ°Æü¤â°ì½ï¤Ë¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢»Å»ö¤Ç²ñ¤¦¤Î¤¬µ¤»ý¤Á°¤¤¤Ç¤¹(¾Ð)¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤Ê¤éº£²óºÇ½ª²ó¤ËÉ÷Ëá¤¬½Ð¤ë¤³¤È¤âÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£»öÌ³½ê¡¦¥É¥é¥Þ¤Î¸½¾ì¤è¤ê¤â¡¢É÷Ëá¤«¤é¤ÎÊó¹ð¤¬°ìÈÖÁá¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£Ä¾ÀÜËÜ¿Í¤«¤éÊ¹¤¤¤¿¤«¤é¡¢¡ÈËÍ¤ÏÊ¹¤¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤«!?¡É¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢°ì½ÖÊÑ¤Ê¶õµ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿(¾Ð)¡£
¡½¡½¡Ø¥¦¥½º§¡Ù°ÊÍè¡¢1Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥É¥é¥Þ¶¦±é¤Ç¤¹¤¬¡¢°ì½ï¤Ë¤ª¼Çµï¤ò¤·¤Æ¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«?
¡Ø¥¦¥½º§¡Ù¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤È¥É¥é¥Þ¤Ë¤ªÀ¼¤¬¤±¤¤¤¿¤À¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÉ÷Ëá¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Í§¤À¤Á¤È¤·¤Æ¤â¤½¤¦¤À¤·¡¢»Å»öÌÌ¤Ç¤â´¶¼Õ¤¹¤ëÉôÊ¬¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£º£²ó¡¢¶¦±é¥·¡¼¥ó¤Ï°ì½Ö¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢°ì½ï¤Ë¤ª¼Çµï¤ò¤·¤¿¤é ¡È¾È¤ì¤¯¤µ¤¤¡É¤¬¾¡¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤ó¤«¤¯¤¹¤°¤Ã¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹(¾Ð)¡£
¡½¡½¡Ø»ä¤¿¤Á¤¬Îø¤¹¤ëÍýÍ³¡Ù¤Ï¡¢¡ØÀÄÅç¤¯¤ó¤Ï¤¤¤¸¤ï¤ë¡Ù¤ÈÆ±¤¸¥ª¥Õ¥£¥¹¥é¥Ö¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ÅÏÊÕ¤µ¤ó¤«¤éµÆÃÓ¤µ¤ó¤Ë¡¢¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ä±þ±ç¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¥¯¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿ºÇ½é¤Î1½µ´Ö¡¢ËÜÅö¤Ë¥¬¥Ã¥Á¥¬¥Á¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ËÍ¤Ê¤ó¤«¤¬¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤Ï1¤Ä¤â¤Ê¤¤¤Ç¤¹(¾Ð)¡£¤Ç¤â¡¢ÅÓÃæ¤«¤é¥é¥Ö¤¬Áý¤¨¤Æ¡¢µ÷Î¥¤¬¥Ð¥°¥Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢¤À¤ó¤À¤ó´·¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿(¾Ð)¡£
¡Ø»ä¤¿¤Á¤¬Îø¤¹¤ëÍýÍ³¡Ù¤Ç¤Ï¡¢É÷Ëá¤¬²ÉÌÛ¤Ê´¶¤¸¤À¤«¤éµÕ¤ËÌÌÇò¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤µ¤Ã¤¡È¥¢¥É¥ê¥Ö¤È¾Ð¤¤¤òÉõ°õ¡É¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥É¥ê¥Ö¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤ÈÈ¯ºî¤¬µ¯¤¤Á¤ã¤¦¤«¤é(¾Ð)! ¤É¤³¤«¤ÇÈ´¤¤É¤³¤í¤òºî¤Ã¤Æ¤â¤é¤ï¤Ê¤¤¤È¡Ä¡Ä¡£É÷Ëá¤Ï¡¢¥³¥ß¥«¥ë¤ÊÉôÊ¬¤â¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¿¿ÌÌÌÜ¤Ê¤³¤È¤â¤ä¤ë¤È¤¤¤¦Î¾Êý¤Î´é¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢µÞ¤ËÇúÈ¯¤·¤½¤¦¤Ç¿´ÇÛ¤Ç¤¹(¾Ð)¡£
¡û¢£µÆÃÓÉ÷Ëá(¡Ø»ä¤¿¤Á¤¬Îø¤¹¤ëÍýÍ³¡Ù ¹õß·ÃÒÌé¡¦Ìò)¥³¥á¥ó¥È
¡½¡½¥ª¥·¥É¥é¥µ¥¿¥Ç¡¼ÏÈ¼ç±é¤Î¥Ð¥È¥ó¤òÅÏÊÕæÆÂÀ¤µ¤ó¤«¤é¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¤ªµ¤»ý¤Á¤Ï?
»£±ÆÁ°Æü¤â°ì½ï¤Ë¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢»Å»ö¤Ç²ñ¤¦¤Î¤¬¾¯¤·ÊÑ¤Ê´¶¤¸¤Ç¤¹¡£º£²óËÍ¤¬½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤âÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è! ¡Ö¥¦¥½¤À¡Á¡×¤ß¤¿¤¤¤ÊÈ¿±þ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¡È¸À¤Ã¤¿¤é¥À¥á¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¡Ä¡Ä¡É¤È¿´ÇÛ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ò¸«¤¿¤é¥¬¥Ã¥Ä¥êËÍ¤ÎÌ¾Á°¤¬½ñ¤¤¤Æ¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥Û¥Ã¤È¤·¤Þ¤·¤¿(¾Ð)¡£
¡½¡½¡Ø¥¦¥½º§¡Ù°ÊÍè¡¢1Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥É¥é¥Þ¶¦±é¤Ç¤¹¤¬¡¢°ì½ï¤Ë¤ª¼Çµï¤ò¤·¤Æ¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«?
¤¢¤ì°ÊÍè¡¢ÅÏÊÕ¤Ï¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥É¥é¥Þ¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤Þ¤¿¥É¥é¥Þ¤Î»£±Æ¸½¾ì¤ÇºÆ²ñ¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£ËÍ¤â¡¢Í§¤À¤Á¤È¤·¤Æ¤â»Å»öÌÌ¤Ç¤â¡¢ÅÏÊÕ¤Ë´¶¼Õ¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£
º£²ó¡¢¡ØÀÄÅç¤¯¤ó¤Ï¤¤¤¸¤ï¤ë¡Ù¤Î»£±Æ¸½¾ì¤ËÍè¤Æ¤ß¤Æ¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê°ä´¸¤Ê¤¯¥·¥ã¥¤¤µ¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ°ì½Ö¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢°ì½ï¤Ë¤ª¼Çµï¤·¤¿¤é¡¢¾È¤ì¤¯¤µ¤µ¤¬¾¡¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¾È¤ì¤¯¤µ²á¤®¤Æ¡¢¤º¤Ã¤ÈÅÏÊÕ¤Î¥Ü¡¼¥À¡¼(ÀÄÅç¤Î°áÁõ)¤ò¸«¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¡Ø»ä¤¿¤Á¤¬Îø¤¹¤ëÍýÍ³¡Ù¤Ï¡¢¡ØÀÄÅç¤¯¤ó¤Ï¤¤¤¸¤ï¤ë¡Ù¤ÈÆ±¤¸¥ª¥Õ¥£¥¹¥é¥Ö¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ÅÏÊÕ¤µ¤ó¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«?
¡Ö¥ª¥Õ¥£¥¹¥é¥Ö¤Ã¤Æ¾È¤ì¤¯¤µ¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«? ¤É¤¦¹îÉþ¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«?¡×¤ÈÊ¹¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤â¤È¤â¤È¥·¥ã¥¤¤Ê¿Í¤Ê¤Î¤Ë¡¢ÃæÂ¼¥¢¥ó¤µ¤ó¤È¤Î¶õµ¤´¶¤¬¼«Á³¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤¢¤ó¤Ê¤ËÎ®Äª¤Ë½÷¤Î¿Í¤È¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ò½é¤á¤Æ¸«¤Þ¤·¤¿(¾Ð)¡£¤³¤Î¸½¾ì¤Ç¤·¤«¸«¤é¤ì¤Ê¤¤ÅÏÊÕ¤â¤¤¤ë¤ó¤À¤Ê¡¢¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½ºÇ¸å¤Ë¡¢¿·¥É¥é¥Þ¡Ø»ä¤¿¤Á¤¬Îø¤¹¤ëÍýÍ³¡Ù¤Ø¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¤ªÊ¹¤«¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¥¹¥Æ¥¤Ê¥Ð¥È¥ó¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹¥é¥Ö¤ÎÀèÇÚ¤â¶á¤¯¤Ë¤¤¤ë¤Î¤Ç¡Ä¡Ä¡£¡È¥ª¥Õ¥£¥¹¥é¥ÖÀèÇÚ¡É¤Ë¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Ä¤Ä¡¢ËÍ¤Ê¤ê¤Î¥É¥é¥Þ¤Ë¤Ç¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹!
¡ÚÊÔ½¸ÉôMEMO¡Û¡ØÀÄÅç¤¯¤ó¤Ï¤¤¤¸¤ï¤ë¡Ù ºÇ½ª²ó¤¢¤é¤¹¤¸
¤è¤¦¤ä¤¯¥é¥¯¤ÊÌÊ¥Ñ¥ó¤òÃ¦¤®¼Î¤Æ¡¢9ºÐÇ¯²¼¤Î¿ð¼ù(ÅÏÊÕæÆÂÀ)¤ÈÉÕ¤¹ç¤¤»Ï¤á¤¿°ûÎÁ¥á¡¼¥«¡¼¡Ö¥¥ã¥Ã¥È¥Ó¥Ð¥ì¥Ã¥¸¡×¤ÎÁíÌ³Éô°÷¡¦³ëÌÚÀãÇµ(ÃæÂ¼¥¢¥ó)¡£¹¬¤»¤ÊÆü¡¹¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤¿£²¿Í¤À¤¬¡¢ÀÄÅç¤¬¡Ö²¶¡¢·ëº§¤È¤«Á´Á³¹Í¤¨¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¡×¤È¡¢Ìµ¼Ùµ¤¤ËÇúÃÆÈ¯¸À¡£35ºÐ¤È¤¤¤¦Ç¯Îð¤â¤¢¤ê¡¢¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò¤«¤±¤ë½Å¤¿¤¤½÷¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¡¢¤Ç¤â¤Ä¤¹ç¤Ã¤Æ¤½¤ÎÀè¤Ë²¿¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡Ä¡Ä¤È¡¢ÁÛÁü°Ê¾å¤Î¥À¥á¡¼¥¸¤ò¼õ¤±¤¿ÀãÇµ¤À¤¬¡¢ÀÄÅç¤¬ËÜµ¤¤Ç¼«Ê¬¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤ê¡¢¡È2¿Í¤Ç°ì½ï¤Ë¤¤¤é¤ì¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç¹¬¤»¡É¤È¤¤¤¦·ëÏÀ¤ËÃ£¤¹¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢ÀÄÅç¤Î¼Â¤ÎÊì¤Ç¼Â¶È²È¤ÎºäËÜµ×Èþ(ÌÚÂ¼Â¿¹¾)¤¬¸½¤ì¤ë¡£ÀÄÅç¤Ë¼«Ê¬¤Î²ñ¼Ò¤ò·Ñ¤¬¤»¤¿¤¤µ×Èþ¤Ï¡¢ÀãÇµ¤Î²È¤òË¬¤ì¡¢¡Ö¿ð¼ù¤ÈÊÌ¤ì¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢·ëº§¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÀÄÅç¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤ë³Ð¸ç¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦µ×Èþ¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¡¢ÀãÇµ¤Ï²¿¤â¸À¤¤ÊÖ¤»¤º¡Ä¡Ä¡£³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¥Ç¡¼¥È¤Îµ¢¤êÆ»¡¢ÀÄÅç¤¬ÆÍÁ³¡ÖËÍ¡¢ÀãÇµ¤µ¤ó¤È²ñ¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÆÍÁ³ÊÌ¤ì¤òÀÚ¤ê½Ð¤·!?
º¸¤«¤éÃæÂ¼¥¢¥ó¡¢µÆÃÓÉ÷Ëá¡¢ÅÏÊÕæÆÂÀ¡á¥Æ¥ì¥ÓÄ«ÆüÄó¶¡
¡û¢£ÅÏÊÕæÆÂÀ¡õÃæÂ¼¥¢¥óW¼ç±é¡ØÀÄÅç¤¯¤ó¤Ï¤¤¤¸¤ï¤ë¡Ù
2020Ç¯¡Ö¤á¤Á¤ã¥³¥ß¥Ã¥¯¡×Ç¯´Ö¥é¥ó¥¥ó¥°1°Ì¡¢Îß·×±ÜÍ÷¿ô1.3²¯²óÆÍÇË(2024Ç¯6·î»þÅÀ¡¡ÌµÎÁDL¿ô¤ò´Þ¤à¤á¤Á¤ã¥³¥ß¥Ã¥¯¥µ¡¼¥Ó¥¹Æâ¤Ç¤ÎÎß·×DL¿ô)¤ÎÄ¶¿Íµ¤¥³¥ß¥Ã¥¯¡ØÀÄÅç¤¯¤ó¤Ï¤¤¤¸¤ï¤ë¡Ù(µÈ°æ¥æ¥¦¡¿¤á¤Á¤ã¥³¥ß¥Ã¥¯¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë)¤ò¡¢Snow Man¤ÎÅÏÊÕæÆÂÀ¡õÃæÂ¼¥¢¥ó¤ÎW¼ç±é¤Ç½é¤á¤Æ±ÇÁü²½¡£Îø°¦¤Ë¶½Ì£¤Î¤Ê¤¤Ç¯²¼Àä¿©·ÏÃË»Ò¡¦ÀÄÅç¿ð¼ù(ÅÏÊÕ)¤È¡¢Îø°¦¤«¤éÎ¥Ã¦¤·¤¿35ºÐ´³Êª·Ï½÷»Ò¡¦³ëÌÚÀãÇµ(ÃæÂ¼)¤Î¾®¤µ¤Ê¥¦¥½¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡È¶¨ÄêÎø°¦¡É¤òÉÁ¤¯¡£½é²ó¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®ºÆÀ¸¿ô¤Ï¥ª¥·¥É¥éÏÈÎòÂåºÇ¹âµÏ¿(¥Ó¥Ç¥ª¥ê¥µ¡¼¥Á¤Ë¤Æ»»½Ð ´ü´Ö¡§7·î7Æü¡Á13Æü)¤ò¹¹¿·¤·¡¢Âè2ÏÃ°Ê¹ß¤âËèÏÃTVerÁí¹ç¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç1°Ì¤ò³ÍÆÀ¡¢Âè1¡Á8ÏÃ¤ÎÎß·×ÇÛ¿®¿ô¤¬1,827Ëü²ó(¥Ó¥Ç¥ª¥ê¥µ¡¼¥Á¤Ë¤Æ»»½Ð ´ü´Ö¡§7·î7Æü¡Á9·î9Æü)¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Æ±ÏÈ¡Ö¥ª¥·¥É¥é¥µ¥¿¥Ç¡¼¡×¤Ç¼¡²ó¡¢10·î´ü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬¡Ø»ä¤¿¤Á¤¬Îø¤¹¤ëÍýÍ³¡Ù(10·î12Æü¥¹¥¿¡¼¥È)¡£¼ç±é¤ÎµÆÃÓ¤¬¡¢¡ØÀÄÅç¤¯¤ó¤Ï¤¤¤¸¤ï¤ë¡ÙºÇ½ª²ó¤Ç¡¢ÅÏÊÕ¤ÈºÆ¤Ó¶¦±é¤ò²Ì¤¿¤¹¡£¤É¤Á¤é¤ÎºîÉÊ¤â¥ª¥Õ¥£¥¹¥é¥Ö¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¥¹¥Æ¥¤Ê¥Ð¥È¥ó¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¶á¤¯¤Ë¤¤¤ë¡È¥ª¥Õ¥£¥¹¥é¥ÖÀèÇÚ¡É¤Ë¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Ä¤Ä¡¢ËÍ¤Ê¤ê¤Î¥É¥é¥Þ¤Ë¤Ç¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹!¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿µÆÃÓ¡£ÅÏÊÕ¤ÎÁÇ´é¤ò¤è¤¯ÃÎ¤ëµÆÃÓ¤Ï¡¢¶¦±é¥·¡¼¥ó¤Î»£±Æ¤ò½ª¤¨¤Æ¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê°ä´¸¤Ê¤¯¥·¥ã¥¤¤µ¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢¡ÖÃæÂ¼¥¢¥ó¤µ¤ó¤È¤Î¶õµ¤´¶¤¬¼«Á³¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤¢¤ó¤Ê¤ËÎ®Äª¤Ë½÷¤Î¿Í¤È¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ò½é¤á¤Æ¸«¤Þ¤·¤¿(¾Ð)¡£¤³¤Î¸½¾ì¤Ç¤·¤«¸«¤é¤ì¤Ê¤¤ÅÏÊÕ¤â¤¤¤ë¤ó¤À¤Ê¡¢¤È¡×¤È¿ÆÍ§¤Î½é¤á¤Æ¸«¤ë»Ñ¤Ë¶Ã¤¯¡£
¤½¤ó¤ÊµÆÃÓ¤«¤é¥ª¥Õ¥£¥¹¥é¥Ö¤Ç¾È¤ì¤¯¤µ¤µ¤ò¹îÉþ¤¹¤ëÊýË¡¤òÊ¹¤«¤ì¤¿¡È¥ª¥Õ¥£¥¹¥é¥ÖÀèÇÚ¡É¤³¤ÈÅÏÊÕ¤Ï¡¢¡ÖºÇ½é¤Î1½µ´Ö¡¢ËÜÅö¤Ë¥¬¥Á¥¬¥Á¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡¢ËÍ¤Ê¤ó¤«¤¬¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï1¤Ä¤â¤Ê¤¤(¾Ð)¡×¤È°ì½³¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ø»ä¤¿¤Á¤¬Îø¤¹¤ëÍýÍ³¡Ù¤Ç¡¢´¶¾ð¤òÉ½¤Ë½Ð¤µ¤Ê¤¤²ÉÌÛ¤Ê¿ÍÊª¡¦¹õß·ÃÒÌé¤ò±é¤¸¤ëµÆÃÓ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¡È¥¢¥É¥ê¥Ö¤È¾Ð¤¤¤òÉõ°õ¡É¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£É÷Ëá¤Ï¥¢¥É¥ê¥Ö¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤ÈÈ¯ºî¤¬µ¯¤¤Á¤ã¤¦¤«¤é(¾Ð)!¡×¤È¡¢·üÇ°»ö¹à¤òµó¤²¤¿¡£¤ª¸ß¤¤¤ò¤è¤¯ÃÎ¤ë2¿Í¤¬¥É¥é¥Þ¡Ø¥¦¥½º§¡Ù(23Ç¯)°ÊÍè¡¢1Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥É¥é¥Þ¤Ç¶¦±é¡£2¿Í¤¬¸ý¤ò¤½¤í¤¨¤Æ¡Ö¡È¾È¤ì¤¯¤µ¤¤¡É¤¬¾¡¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¶¦±é¥·¡¼¥ó¤È¤Ï¡£
¤½¤·¤Æ13Æü¤ËÇ÷¤Ã¤¿ºÇ½ª²ó¤Ç¡¢ÀÄÅç¤ÈÀãÇµ¤Ï°ìÂÎ¤É¤ó¤ÊÁªÂò¤ò¤¹¤ë¤Î¤«¡£2¿Í¤ÎÎø¤Î¹ÔÊý¤ËÃíÌÜ¤À¡£
¡û¢£ÅÏÊÕæÆÂÀ(¡ØÀÄÅç¤¯¤ó¤Ï¤¤¤¸¤ï¤ë¡Ù ÀÄÅç¿ð¼ù¡¦Ìò)¥³¥á¥ó¥È
¡½¡½¥ª¥·¥É¥é¥µ¥¿¥Ç¡¼ÏÈ¼ç±é¤Î¥Ð¥È¥ó¤òµÆÃÓÉ÷Ëá¤µ¤ó¤ËÅÏ¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¤ªµ¤»ý¤Á¤Ï?
É÷Ëá¤Ë¥ª¥·¥É¥é¤Î¥Ð¥È¥ó¤òÅÏ¤¹¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡Ä¡Ä¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤âÍ§Ã£¤À¤«¤é¡¢ËÜÅö¤Ë¤Ê¤ó¤«¤â¤¦¡¢¤¯¤¹¤°¤Ã¤¿¤¤! ¤³¤Î»£±Æ¤ÎÁ°Æü¤â°ì½ï¤Ë¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢»Å»ö¤Ç²ñ¤¦¤Î¤¬µ¤»ý¤Á°¤¤¤Ç¤¹(¾Ð)¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤Ê¤éº£²óºÇ½ª²ó¤ËÉ÷Ëá¤¬½Ð¤ë¤³¤È¤âÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£»öÌ³½ê¡¦¥É¥é¥Þ¤Î¸½¾ì¤è¤ê¤â¡¢É÷Ëá¤«¤é¤ÎÊó¹ð¤¬°ìÈÖÁá¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£Ä¾ÀÜËÜ¿Í¤«¤éÊ¹¤¤¤¿¤«¤é¡¢¡ÈËÍ¤ÏÊ¹¤¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤«!?¡É¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢°ì½ÖÊÑ¤Ê¶õµ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿(¾Ð)¡£
¡½¡½¡Ø¥¦¥½º§¡Ù°ÊÍè¡¢1Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥É¥é¥Þ¶¦±é¤Ç¤¹¤¬¡¢°ì½ï¤Ë¤ª¼Çµï¤ò¤·¤Æ¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«?
¡Ø¥¦¥½º§¡Ù¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤È¥É¥é¥Þ¤Ë¤ªÀ¼¤¬¤±¤¤¤¿¤À¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÉ÷Ëá¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Í§¤À¤Á¤È¤·¤Æ¤â¤½¤¦¤À¤·¡¢»Å»öÌÌ¤Ç¤â´¶¼Õ¤¹¤ëÉôÊ¬¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£º£²ó¡¢¶¦±é¥·¡¼¥ó¤Ï°ì½Ö¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢°ì½ï¤Ë¤ª¼Çµï¤ò¤·¤¿¤é ¡È¾È¤ì¤¯¤µ¤¤¡É¤¬¾¡¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤ó¤«¤¯¤¹¤°¤Ã¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹(¾Ð)¡£
¡½¡½¡Ø»ä¤¿¤Á¤¬Îø¤¹¤ëÍýÍ³¡Ù¤Ï¡¢¡ØÀÄÅç¤¯¤ó¤Ï¤¤¤¸¤ï¤ë¡Ù¤ÈÆ±¤¸¥ª¥Õ¥£¥¹¥é¥Ö¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ÅÏÊÕ¤µ¤ó¤«¤éµÆÃÓ¤µ¤ó¤Ë¡¢¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ä±þ±ç¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¥¯¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿ºÇ½é¤Î1½µ´Ö¡¢ËÜÅö¤Ë¥¬¥Ã¥Á¥¬¥Á¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ËÍ¤Ê¤ó¤«¤¬¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤Ï1¤Ä¤â¤Ê¤¤¤Ç¤¹(¾Ð)¡£¤Ç¤â¡¢ÅÓÃæ¤«¤é¥é¥Ö¤¬Áý¤¨¤Æ¡¢µ÷Î¥¤¬¥Ð¥°¥Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢¤À¤ó¤À¤ó´·¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿(¾Ð)¡£
¡Ø»ä¤¿¤Á¤¬Îø¤¹¤ëÍýÍ³¡Ù¤Ç¤Ï¡¢É÷Ëá¤¬²ÉÌÛ¤Ê´¶¤¸¤À¤«¤éµÕ¤ËÌÌÇò¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤µ¤Ã¤¡È¥¢¥É¥ê¥Ö¤È¾Ð¤¤¤òÉõ°õ¡É¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥É¥ê¥Ö¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤ÈÈ¯ºî¤¬µ¯¤¤Á¤ã¤¦¤«¤é(¾Ð)! ¤É¤³¤«¤ÇÈ´¤¤É¤³¤í¤òºî¤Ã¤Æ¤â¤é¤ï¤Ê¤¤¤È¡Ä¡Ä¡£É÷Ëá¤Ï¡¢¥³¥ß¥«¥ë¤ÊÉôÊ¬¤â¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¿¿ÌÌÌÜ¤Ê¤³¤È¤â¤ä¤ë¤È¤¤¤¦Î¾Êý¤Î´é¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢µÞ¤ËÇúÈ¯¤·¤½¤¦¤Ç¿´ÇÛ¤Ç¤¹(¾Ð)¡£
¡û¢£µÆÃÓÉ÷Ëá(¡Ø»ä¤¿¤Á¤¬Îø¤¹¤ëÍýÍ³¡Ù ¹õß·ÃÒÌé¡¦Ìò)¥³¥á¥ó¥È
¡½¡½¥ª¥·¥É¥é¥µ¥¿¥Ç¡¼ÏÈ¼ç±é¤Î¥Ð¥È¥ó¤òÅÏÊÕæÆÂÀ¤µ¤ó¤«¤é¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¤ªµ¤»ý¤Á¤Ï?
»£±ÆÁ°Æü¤â°ì½ï¤Ë¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢»Å»ö¤Ç²ñ¤¦¤Î¤¬¾¯¤·ÊÑ¤Ê´¶¤¸¤Ç¤¹¡£º£²óËÍ¤¬½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤âÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è! ¡Ö¥¦¥½¤À¡Á¡×¤ß¤¿¤¤¤ÊÈ¿±þ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¡È¸À¤Ã¤¿¤é¥À¥á¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¡Ä¡Ä¡É¤È¿´ÇÛ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ò¸«¤¿¤é¥¬¥Ã¥Ä¥êËÍ¤ÎÌ¾Á°¤¬½ñ¤¤¤Æ¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥Û¥Ã¤È¤·¤Þ¤·¤¿(¾Ð)¡£
¡½¡½¡Ø¥¦¥½º§¡Ù°ÊÍè¡¢1Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥É¥é¥Þ¶¦±é¤Ç¤¹¤¬¡¢°ì½ï¤Ë¤ª¼Çµï¤ò¤·¤Æ¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«?
¤¢¤ì°ÊÍè¡¢ÅÏÊÕ¤Ï¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥É¥é¥Þ¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤Þ¤¿¥É¥é¥Þ¤Î»£±Æ¸½¾ì¤ÇºÆ²ñ¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£ËÍ¤â¡¢Í§¤À¤Á¤È¤·¤Æ¤â»Å»öÌÌ¤Ç¤â¡¢ÅÏÊÕ¤Ë´¶¼Õ¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£
º£²ó¡¢¡ØÀÄÅç¤¯¤ó¤Ï¤¤¤¸¤ï¤ë¡Ù¤Î»£±Æ¸½¾ì¤ËÍè¤Æ¤ß¤Æ¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê°ä´¸¤Ê¤¯¥·¥ã¥¤¤µ¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ°ì½Ö¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢°ì½ï¤Ë¤ª¼Çµï¤·¤¿¤é¡¢¾È¤ì¤¯¤µ¤µ¤¬¾¡¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¾È¤ì¤¯¤µ²á¤®¤Æ¡¢¤º¤Ã¤ÈÅÏÊÕ¤Î¥Ü¡¼¥À¡¼(ÀÄÅç¤Î°áÁõ)¤ò¸«¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¡Ø»ä¤¿¤Á¤¬Îø¤¹¤ëÍýÍ³¡Ù¤Ï¡¢¡ØÀÄÅç¤¯¤ó¤Ï¤¤¤¸¤ï¤ë¡Ù¤ÈÆ±¤¸¥ª¥Õ¥£¥¹¥é¥Ö¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ÅÏÊÕ¤µ¤ó¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«?
¡Ö¥ª¥Õ¥£¥¹¥é¥Ö¤Ã¤Æ¾È¤ì¤¯¤µ¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«? ¤É¤¦¹îÉþ¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«?¡×¤ÈÊ¹¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤â¤È¤â¤È¥·¥ã¥¤¤Ê¿Í¤Ê¤Î¤Ë¡¢ÃæÂ¼¥¢¥ó¤µ¤ó¤È¤Î¶õµ¤´¶¤¬¼«Á³¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤¢¤ó¤Ê¤ËÎ®Äª¤Ë½÷¤Î¿Í¤È¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ò½é¤á¤Æ¸«¤Þ¤·¤¿(¾Ð)¡£¤³¤Î¸½¾ì¤Ç¤·¤«¸«¤é¤ì¤Ê¤¤ÅÏÊÕ¤â¤¤¤ë¤ó¤À¤Ê¡¢¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½ºÇ¸å¤Ë¡¢¿·¥É¥é¥Þ¡Ø»ä¤¿¤Á¤¬Îø¤¹¤ëÍýÍ³¡Ù¤Ø¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¤ªÊ¹¤«¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¥¹¥Æ¥¤Ê¥Ð¥È¥ó¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹¥é¥Ö¤ÎÀèÇÚ¤â¶á¤¯¤Ë¤¤¤ë¤Î¤Ç¡Ä¡Ä¡£¡È¥ª¥Õ¥£¥¹¥é¥ÖÀèÇÚ¡É¤Ë¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Ä¤Ä¡¢ËÍ¤Ê¤ê¤Î¥É¥é¥Þ¤Ë¤Ç¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹!
¡ÚÊÔ½¸ÉôMEMO¡Û¡ØÀÄÅç¤¯¤ó¤Ï¤¤¤¸¤ï¤ë¡Ù ºÇ½ª²ó¤¢¤é¤¹¤¸
¤è¤¦¤ä¤¯¥é¥¯¤ÊÌÊ¥Ñ¥ó¤òÃ¦¤®¼Î¤Æ¡¢9ºÐÇ¯²¼¤Î¿ð¼ù(ÅÏÊÕæÆÂÀ)¤ÈÉÕ¤¹ç¤¤»Ï¤á¤¿°ûÎÁ¥á¡¼¥«¡¼¡Ö¥¥ã¥Ã¥È¥Ó¥Ð¥ì¥Ã¥¸¡×¤ÎÁíÌ³Éô°÷¡¦³ëÌÚÀãÇµ(ÃæÂ¼¥¢¥ó)¡£¹¬¤»¤ÊÆü¡¹¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤¿£²¿Í¤À¤¬¡¢ÀÄÅç¤¬¡Ö²¶¡¢·ëº§¤È¤«Á´Á³¹Í¤¨¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¡×¤È¡¢Ìµ¼Ùµ¤¤ËÇúÃÆÈ¯¸À¡£35ºÐ¤È¤¤¤¦Ç¯Îð¤â¤¢¤ê¡¢¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò¤«¤±¤ë½Å¤¿¤¤½÷¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¡¢¤Ç¤â¤Ä¤¹ç¤Ã¤Æ¤½¤ÎÀè¤Ë²¿¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡Ä¡Ä¤È¡¢ÁÛÁü°Ê¾å¤Î¥À¥á¡¼¥¸¤ò¼õ¤±¤¿ÀãÇµ¤À¤¬¡¢ÀÄÅç¤¬ËÜµ¤¤Ç¼«Ê¬¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤ê¡¢¡È2¿Í¤Ç°ì½ï¤Ë¤¤¤é¤ì¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç¹¬¤»¡É¤È¤¤¤¦·ëÏÀ¤ËÃ£¤¹¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢ÀÄÅç¤Î¼Â¤ÎÊì¤Ç¼Â¶È²È¤ÎºäËÜµ×Èþ(ÌÚÂ¼Â¿¹¾)¤¬¸½¤ì¤ë¡£ÀÄÅç¤Ë¼«Ê¬¤Î²ñ¼Ò¤ò·Ñ¤¬¤»¤¿¤¤µ×Èþ¤Ï¡¢ÀãÇµ¤Î²È¤òË¬¤ì¡¢¡Ö¿ð¼ù¤ÈÊÌ¤ì¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢·ëº§¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÀÄÅç¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤ë³Ð¸ç¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦µ×Èþ¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¡¢ÀãÇµ¤Ï²¿¤â¸À¤¤ÊÖ¤»¤º¡Ä¡Ä¡£³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¥Ç¡¼¥È¤Îµ¢¤êÆ»¡¢ÀÄÅç¤¬ÆÍÁ³¡ÖËÍ¡¢ÀãÇµ¤µ¤ó¤È²ñ¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÆÍÁ³ÊÌ¤ì¤òÀÚ¤ê½Ð¤·!?