Í¥ÎÉ´ë¶È¤ÏÍ¥ÎÉ¤Ç¤¢¤ë¤¬¤æ¤¨¤Ë¼ºÇÔ¤¹¤ë¡Ä¡Ø¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¥¸¥ì¥ó¥Þ¡Ù¤¬¶µ¤¨¤ëÄ©Àï¤·¤¿¤¬¤é¤Ê¤¤´ë¶È¤ÎËöÏ©
¢£¥¯¥ì¥¤¥È¥ó¡¦¥¯¥ê¥¹¥Æ¥ó¥»¥ó¡Ø¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¥¸¥ì¥ó¥Þ ÁýÊä²þÄûÈÇ¡Ù
µ»½Ñ³×¿·¤¬µðÂç´ë¶È¤òÌÇ¤Ü¤¹¤È¤¡¡¶ÌÅÄ½ÓÊ¿ÂÀ ´Æ½¤¡¿°ËÆ¦¸¶µÝ Ìõ¡ÊæÆ±Ë¼Ò¡Ë
¥¯¥ì¥¤¥È¥ó¡¦¥¯¥ê¥¹¥Æ¥ó¥»¥ó¡¡Clayton M. Christensen
1952Ç¯¡¢¥æ¥¿½£À¸¤Þ¤ì¡£¥Ö¥ê¥¬¥à¥ä¥ó¥°Âç³Ø·ÐºÑ³ØÉô¡¢¥ª¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥©¡¼¥ÉÂç³Ø·ÐºÑ³ØÉôÂ´¶È¸å¡¢¥Ï¡¼¥Ð¡¼¥É¡¦¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¹¥¯¡¼¥ë¤Ç·Ð±Ä³Ø½¤»Î¼èÆÀ¡£¥Ü¥¹¥È¥ó ¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥° ¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤òÌ³¤á¤Ê¤¬¤é¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤Î¥Õ¥§¥í¡¼¤È¤·¤Æ¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹¡¦¥É¡¼¥ë¤ÎÈë½ñ¤âÌ³¤á¤ë¡£¤½¤Î¸å¡¢MIT¤Î¶µ¼ø¤é¤È¥»¥é¥ß¥Ã¥¯¥¹¡¦¥×¥í¥»¥¹¡¦¥·¥¹¥Æ¥à¥º¡¦¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤òµ¯¶È¡£92Ç¯Æ±¼Ò¤òÂà¼Ò¤·¡¢¥Ï¡¼¥Ð¡¼¥É¡¦¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¹¥¯¡¼¥ë¤Ç·Ð±Ä³ØÇî»Î¹æ¼èÆÀ¡£
ËÜ½ñ¤Ï¡¢¸ÜµÒ¤Î°Õ¸«¤ËÃí°Õ¿¼¤¯¼ª¤ò·¹¤±¡¢¿·µ»½Ñ¤ËÀÑ¶ËÅª¤ËÅê»ñ¤·¡¢¤½¤ì¤Ç¤â»Ô¾ì¤Ç¤ÎÍ¥°ÌÀ¤ò¼º¤¦Í¥ÎÉ´ë¶È¤ÎÏÃ¤Ç¤¢¤ë¡£¿·¶½´ë¶È¤Ë¤è¤ë¿·µ»½Ñ¤ä²è´üÅª¤Ê¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¤â¡¢Åö½é¤Ï»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤¬¾®¤µ¤¤¤³¤È¤«¤é²á¾®É¾²Á¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢ÂÐ±þ¤¬ÃÙ¤ì¤¿Âç´ë¶È¤ÏµÞÀ®Ä¹¤¹¤ë¿·¶½´ë¶È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¼«¼Ò¤Î»ö¶È¤ò¥Ç¥£¥¹¥é¥×¥·¥ç¥ó¡ÊÇË²õ¡Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤Î¤À¡£
Ãø¼Ô¤Î¥¯¥ê¥¹¥Æ¥ó¥»¥ó¤Ï¡¢µ»½Ñ³×¿·¤Ë¤Ï¡Ö»ýÂ³Åª¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤È¡ÖÇË²õÅª¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤¬¤¢¤ë¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¡£»ýÂ³Åª¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤È¤Ï¡¢´ûÂ¸¤ÎÀ½ÉÊ¤ä¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò²þÁ±¤·¡¢Í¥ÎÉ´ë¶È¤¬ÀÑ¶ËÅª¤ËÅê»ñ¤¹¤ëµ»½Ñ¡£°ìÊý¡¢ÇË²õÅª¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï½é´üÃÊ³¬¤Ç¤Ï´ûÂ¸À½ÉÊ¤ËÎô¤ë¤¬¡¢¿·¤·¤¤»Ô¾ì¤ò³«Âó¤·¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë´ûÂ¸»Ô¾ì¤ò¿¯¿©¤¹¤ë²ÄÇ½À¤òÈë¤á¤ëµ»½Ñ¤À¡£
Í¥ÎÉ´ë¶È¤Ï¸ÜµÒ¤Î¥Ë¡¼¥º¤Ë±þ¤¨¤ë»ýÂ³Åª¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ÇÀ®¸ù¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÂÎ¸³¤¬¿·¤·¤¤µ»½Ñ¤Ø¤ÎÅ¬±þ¤òÁË¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÇË²õÅª¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ò½é´üÃÊ³¬¤ÇÌµ»ë¤¹¤ë¡£½é´ü¤ÎÇË²õÅª¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï»Ô¾ì¤¬¾®¤µ¤¯¡¢´ë¶È¤ÎÉ¾²Á¥·¥¹¥Æ¥à¤¬Ã»´üÅª¤ÊÍø±×¤ò½Å»ë¤¹¤ë¤¿¤á¤À¡£¤Ä¤Þ¤ê¡Ö¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¥¸¥ì¥ó¥Þ¡×¤Ï¡¢´ë¶È¤¬ÇË²õÅª¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤òÌµ»ë¤ä·Ú»ë¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÀ¸¤¸¤ëÌäÂê¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£Í¥ÎÉ´ë¶È¤Ï¡ÖÇË²õÅª¡×¤è¤ê¡Ö»ýÂ³Åª¡×¤òÁª¤Ö
Ãø¼Ô¤Ï¡¢¤³¤Î¸½¾Ý¤ò¥Ç¥£¥¹¥¯¡¦¥É¥é¥¤¥Ö¡Ê¥Ï¡¼¥É¥Ç¥£¥¹¥¯¡Ë¶È³¦¤Îµ»½Ñ³×¿·¤òÄÌ¤¸¤Æ²òÀâ¤¹¤ë¡£Æ±¶È³¦¤ò¸¦µæÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢µ»½Ñ¤ä»Ô¾ì¹½Â¤¤¬µÞÂ®¤Ë¿Ê²½¤·¤¿¤«¤é¤À¡£
ºÇ½é¤Î¥Ç¥£¥¹¥¯¡¦¥É¥é¥¤¥Ö¤Îµ»½Ñ¼«ÂÎ¤Ï´ûÂ¸¤ÎÍ¥ÎÉ´ë¶È¤Ç³«È¯¤µ¤ì¡¢¤½¤Î¸å¤Îµ»½Ñ³×¿·¤Ç2ÄÌ¤ê¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£°ì¤Ä¤Ï¡ÖÆ±¤¸¥µ¥¤¥º¤Î¤Þ¤Þµ²±ÍÆÎÌ¤òÁýÂç¤µ¤»¤ë¡×¤³¤È¡£¤â¤¦°ì¤Ä¤Ï¡Ö¥Ç¥£¥¹¥¯¡¦¥É¥é¥¤¥Ö¤ò¾®·¿²½¤µ¤»¤ë¡×¤³¤È¡£¥á¥¤¥ó¥Õ¥ì¡¼¥à¡ÊÂç·¿¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¥·¥¹¥Æ¥à¡Ë¤ÎÍ¥ÎÉ´ë¶È¤¬¸ÜµÒ¤«¤éÍ×µá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡Öµ²±ÍÆÎÌ¤ÎÁýÂç¡×¡Ê»ýÂ³Åª¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£´ûÂ¸¤ÎÍ¥ÎÉ´ë¶È¤Ï¡¢¡Ö¾®·¿²½¡×¡ÊÇË²õÅª¡Ë¤ÏÃ±²Á¤â°Â¤¯Íø±×Î¨¤âÄã¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢Ìµ»ë¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢¿·µ¬»²Æþ´ë¶È¤ÏÄãµ¡Ç½¡¦Äã²Á³ÊÂÓ¤Î°Û¤Ê¤ëÀÇ½¤òÉ¬Í×¤È¤¹¤ë¥Ë¡¼¥º¤ÈÈÎÇäÌÖ¤òÃµ¤ê¡¢¥ß¥Ë¥³¥ó¤ä¾®·¿¥Ñ¥½¥³¥ó¤Ê¤É¿·¤¿¤Ê»Ô¾ì¤ò³«Âó¡£¤½¤Î¸å¤â¡¢´ûÂ¸¤ÎÀÇ½´ð½à¤ò¸þ¾å¤µ¤»¡¢¾å°Ì¤Î»Ô¾ì¤âÃ¥¤¦¤³¤È¤Ç¶È³¦¥ê¡¼¥À¡¼¤ÎºÂ¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤³¤¦¤·¤ÆÍ¥ÎÉ´ë¶È¤ÈÂç¼ê¤Î¸ÜµÒ¤¬¸«¸þ¤¤â¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¿·µ»½Ñ¤Ë¤è¤ê¡¢ÇË²õÅª¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Î»Ô¾ì¤¬·ÁÀ®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
Í¥ÎÉ´ë¶È¤¬¡ÖÇË²õÅª¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤è¤ê¡Ö»ýÂ³Åª¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤òÍ¥Àè¤¹¤ë¡¢¤½¤Î³«È¯¡¦¾¦ÉÊ²½¤Î°Õ»×·èÄê¤Î¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ï¡¢¼¡¤Î6¤Ä¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤«¤éÀ®¤êÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ ÇË²õÅªµ»½Ñ¤Ï¡¢¤Þ¤º´ûÂ¸´ë¶È¤Ç³«È¯¤µ¤ì¤ë¡Ê¥±¡¼¥¹¤¬Â¿¤¤¡Ë
¢ ´ûÂ¸´ë¶È¤Î¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°Ã´Åö¼Ô¤¬¼çÍ×¸ÜµÒ¤Ë°Õ¸«¤òµá¤á¤ë¡ÊÈá´ÑÅª¤ÊÇä¤ê¾å¤²Í½ÁÛ¡¢Íø±×Î¨¤ò¸«¹þ¤ß¡¢·Ð±Ä»ñ¸»¤òÅê»ñ¤·¤Ê¤¤·èÃÇ¤ò¤¹¤ë¡Ë
£ ¼ÂÀÓ¤¢¤ë´ë¶È¤¬»ýÂ³Åªµ»½Ñ¤Î³«È¯Â®ÅÙ¤ò¾å¤²¤ë¡Ê»ýÂ³Åªµ»½Ñ¤ÎÅê»ñ¤ò¿Ê¤á¤ë¡Ë
¤ ¡Ê¼ç¤Ë¼ÂÀÓ¤¢¤ë´ë¶ÈÆâ¤ÇÉÔËþ¤òÊç¤é¤»¤Æ¤¤¤¿µ»½Ñ¼Ô¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡Ë¿·²ñ¼Ò¤¬ÀßÎ©¤µ¤ì¡¢»î¹Ôºø¸í¤ÎËö¡¢ÇË²õÅªµ»½Ñ¤Î»Ô¾ì¤¬·ÁÀ®¤µ¤ì¤ë
¥ ¿·µ¬»²Æþ´ë¶È¤¬¾å°Ì»Ô¾ì¤Ø°Ü¹Ô¤¹¤ë
¦ ¼ÂÀÓ¤¢¤ë´ë¶È¤¬¸ÜµÒ´ðÈ×¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤ËÃÙ¤Þ¤¤Ê¤¬¤é»þÎ®¤Ë¾è¤ë
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¥¹¥Æ¥Ã¥×¤òÆ§¤ß¡¢¿·¤·¤¤¥¢¡¼¥¥Æ¥¯¥Á¥ã¡¼¡Ê¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¤ä¥·¥¹¥Æ¥àÁ´ÂÎ¤ÎÀß·×»×ÁÛ¤ä¹½Â¤¡Ë¤ÎÆ³Æþ¤ËÃÙ¤ì¤¿Í¥ÎÉ¥á¡¼¥«¡¼¤Ï¡¢¿·¤·¤¤»Ô¾ì¤Ç½½Ê¬¤Ê¥·¥§¥¢¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£¡Ö¸ÜµÒ¤Î°Õ¸«¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¤è¡×¤È¤¤¤¦¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¤Ï¤¤¤Ä¤âÀµ¤·¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£¤à¤·¤í¸ÜµÒ¤Ï¡¢¥á¡¼¥«¡¼¤ò»ýÂ³Åª¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¸þ¤«¤ï¤»¡¢ÇË²õÅª¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤Þ¤Ç¼º¤ï¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£
Â³¤¤¤Æ¡¢¥Ç¥£¥¹¥¯¡¦¥É¥é¥¤¥Ö¶È³¦¤È¶¦ÄÌÅÀ¤¬¸«¤é¤ì¤ë¡Ö·¡ºïµ¡¶È³¦¡×¤ò¼è¤ê¾å¤²¤ë¡£Æ±¶È³¦¤Ç¤Ï1800Ç¯Âå¤Î¾øµ¤¥·¥ç¥Ù¥ë¤ÎÈ¯ÌÀ¤Ë»Ï¤Þ¤ê¡¢1920Ç¯Âå½éÆ¬¤Ë¤Ï¥¬¥½¥ê¥ó¡¦¥¨¥ó¥¸¥ó¡¦¥·¥ç¥Ù¥ë¤¬¸½¤ì¡¢¶È³¦¤ÏÂç¤¤Êµ»½ÑÊÑÆ°¤ËÄ¾ÌÌ¤¹¤ë¡£¤³¤Î°Ü¹Ô¤Ï¼ÂÀÓ¤¢¤ë´ë¶È¤¬»ÙÇÛ¤·¤¿¤¬¡¢¼¡¤Îµ»½Ñ³×¿·¤È¤·¤ÆÌý°µ¶îÆ°¥·¥¹¥Æ¥à¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¡£Ìý°µ¼°¤Ï½¾Íè¤Îµ¡³£¤ËÈæ¤Ù¤Æ¾®·¿¤ÇÁàºî¤¬ÍÆ°×¡¢¤«¤Ä¥³¥¹¥È¤âÄã¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢ÀÇ½ÌÌ¤Ç½¾Íè¤Î·¡ºïµ¡¤ËÎô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢¾®µ¬ÌÏ¤Êºî¶È¤äÆÃÄê¤Î¥Ë¥Ã¥Á»Ô¾ì¤Ç¤·¤«»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤³¤Î¿·µ»½Ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢½¾Íè¤Î·¡ºïµ¡¥á¡¼¥«¡¼¤Ï¡¢¤Û¤È¤ó¤É´Ø¿´¤ò¼¨¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Èà¤é¤Ï¡¢¹âÀÇ½¤Êµ¡³£¤òµá¤á¤ë¼çÍ×¸ÜµÒ¤ÎÍ×µá¤Ë±þ¤¨¤ë¤³¤È¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¿·¤·¤¤µ»½Ñ¤Ï´ûÂ¸»Ô¾ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¶¼°Ò¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤ÎÈ½ÃÇ¤¬¸í¤ê¤À¤Ã¤¿¡£Ìý°µ¼°¤Ï¼¡Âè¤ËÀÇ½¤ò¸þ¾å¤µ¤»¡¢»Ô¾ì¤Ï³ÈÂç¡£ÍøÊØÀ¤È¥³¥¹¥È¸úÎ¨¤¬É¾²Á¤µ¤ì¡¢Âç¤¤Ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤âºÎÍÑ¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤³¤Î»öÎã¤«¤éÆÀ¤é¤ì¤ë¶µ·±¤Ï¡¢ÇË²õÅªµ»½Ñ¤Ï¡¢¤Ï¤¸¤á¤Ï¥Ë¥Ã¥Á»Ô¾ì¤Ë¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤Îµ»½Ñ¤¬À®½Ï¤¹¤ë¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¼çÎ®»Ô¾ì¤Ë¿Ê½Ð¤·¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï´ûÂ¸¤Îµ»½Ñ¤òÃÖ¤´¹¤¨¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£´ûÂ¸¤Î´ë¶È¤Ï¡¢¿·¤·¤¤µ»½Ñ¤¬»ý¤ÄÀøºßÅª¤Ê¶¼°Ò¤ò¸«²á¤´¤·¤¬¤Á¤À¤¬¡¢Ä¹´üÅª¤Ë¤Ï¤½¤ì¤¬Èà¤é¤Î¶¥ÁèÎÏ¤ò¤½¤°¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¢£¡ÖÇË²õÅª¡×¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤¿¤éÃ¯¤è¤ê¤âÁá¤¯¾¦ÉÊ²½¤ò
Í¥ÎÉ´ë¶È¤¬ÇË²õÅª¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ËÁø¶ø¤·¤¿¤È¤¡¢¤É¤¦¤¹¤ë¤Ù¤¤Ê¤Î¤«¡£ÇË²õÅª¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤¿·Ð±Ä¼Ô¤Ï¡¢Ã¯¤è¤ê¤âÁá¤¯ÇË²õÅªµ»½Ñ¤ò¡Ö¾¦ÉÊ²½¡×¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë½¾Íè¤Î»ö¶È¤«¤éÆÈÎ©¤·¤¿ÁÈ¿¥¤òÀßÎ©¤¹¤ë¤³¤È¤¬¥«¥®¤È¤Ê¤ë¡£
ÇË²õÅª¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ò³«È¯¤¹¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¡¢¾®¤µ¤Êµ¡²ñ¤ä¾®¤µ¤Ê¾¡Íø¤Ë¤âÁ°¸þ¤¤Ë¤Ê¤ì¤ë¾®¤µ¤ÊÁÈ¿¥¤ËÇ¤¤»¤ë¤Ù¤¤À¡£¤³¤ì¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢³ÎÎ©¤·¤¿ÁÈ¿¥¤ò¥¹¥Ô¥ó¥¢¥¦¥È¤µ¤»¤ë¤«¡¢ÇË²õÅªµ»½Ñ¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¾®µ¬ÌÏ¤Ê´ë¶È¤òÇã¼ý¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢8¥¤¥ó¥Á¡¦¥Ç¥£¥¹¥¯¡¦¥É¥é¥¤¥Ö¤Ç»Ô¾ì»²Æþ¤òÆ¨¤·¤¿¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¡¦¥Ç¡¼¥¿¡¦¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¼Ò¤Ï¡¢¼«¼Ò¤Î¼çÎ®¸ÜµÒ¤«¤é±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢5.25¥¤¥ó¥Á¡¦¥É¥é¥¤¥Ö¤ò¾¦ÉÊ²½¤¹¤ëÉôÌç¤ò¤¢¤¨¤Æ¥ª¥¯¥é¥Û¥Þ¥·¥Æ¥£¤ËÀßÃÖ¡£»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤Ë¸«¹ç¤¦ÁÈ¿¥¤Ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÇ¤¤»¤ë¤³¤È¤ÇÀ®¸ù¤ò¼ý¤á¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ÇË²õÅª¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Î»Ô¾ì¤Ï¡¢³«È¯¤Î»þÅÀ¤Ç¤ÏÃÎ¤ê¤¨¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤À¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¥Û¥ó¥À¤ÏËÌÊÆ¤Ç²Á³Ê¤ò°ú¤²¼¤²¡¢¥ª¡¼¥È¥Ð¥¤»Ô¾ì¤Ë¤ª¤¤¤ÆÆñ¹¶ÉÔÍî¤ÎÄã¥³¥¹¥ÈÂçÎÌÀ¸»º¥á¡¼¥«¡¼¤ÎÃÏ°Ì¤òÃÛ¤¤¤¿¡£¥Û¥ó¥À¤Ï¤½¤Î´ðÈ×¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¾å°Ì»Ô¾ì¤Ë°Ü¹Ô¤·¡¢¼ÂÀÓ¤¢¤ë¥ª¡¼¥È¥Ð¥¤¥á¡¼¥«¡¼¤ò»Ô¾ì¤«¤éÄÉ¤¤Íî¤È¤·¤¿¡£¥Û¥ó¥À¤Î50cc¥Ð¥¤¥¯¤Ï¡¢ËÌÊÆ»Ô¾ì¤Ç¤ÏÇË²õÅª¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¶½Ì£¿¼¤¤¤Î¤Ï¥Û¥ó¥À¤¬¥ª¡¼¥È¥Ð¥¤¤ÎÀøºß»Ô¾ì¤Îµ¬ÌÏ¤òÀµ³Î¤ËÍ½Â¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¡£¥Û¥ó¥À¤ÎÀ®¸ù¤ÏÍ½Â¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿ÍÑÅÓ¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤Î¤À¡£
ÇË²õÅª¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤¿¤È¤¤Ï¡¢¤¹¤Ð¤ä¤¯½ÀÆð¤Ë»Ô¾ì¤Ë¿Ê½Ð¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ÎÀ®¸ù¤Ë¤Ï»î¹Ôºø¸í¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢ºÇ½é¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Ë¤¹¤Ù¤Æ¤ò·ü¤±¤º¡¢³Ø½¬¤ÈÄ©Àï¤ò·«¤êÊÖ¤¹Í¾Íµ¤ò»Ä¤·¤Æ¤ª¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤·¤Æ·Ð±Ä¼Ô¤ÏÇË²õÅª¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¾¦ÉÊ²½¤ËÉ¬Í×¤Ê¸ÜµÒ¡¢»Ô¾ì¡¢µ»½Ñ¤ÎÍý²ò¤ò¿¼¤á¤Æ¤ª¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£
ËÜ½ñ¤ÎºÇÂç¤ÎÏÀ»Ý¤Ï¡¢´ë¶È¤¬»Ô¾ì¤Ç¥ê¡¼¥À¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Î·Ð±Ä´·¹Ô¤½¤Î¤â¤Î¤¬¡¢ÇË²õÅªµ»½Ñ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤â¤¿¤é¤µ¤ì¤ëµ¡²ñ¤ò¼º¤¦¸¶°ø¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤À¡£¸À¤¤´¹¤¨¤ì¤Ð¡¢Í¥ÎÉ´ë¶È¤ÏÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¤æ¤¨¤Ë¼ºÇÔ¤¹¤ë¤Î¤À¡£
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢»¨»ï¡Ø¥×¥ì¥¸¥Ç¥ó¥È¡Ù¡Ê2024Ç¯8·î30Æü¹æ¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
----------
¥¯¥ì¥¤¥È¥ó¡¦M¡¦¥¯¥ê¥¹¥Æ¥ó¥»¥ó¡Ê¤¯¤ì¤¤¤È¤ó¡¦¤¨¤à¡¦¤¯¤ê¤¹¤Æ¤ó¤»¤ó¡Ë
·Ð±Ä³Ø¼Ô
1952Ç¯¡¢¥æ¥¿½£À¸¤Þ¤ì¡£¥Ö¥ê¥¬¥à¥ä¥ó¥°Âç³Ø·ÐºÑ³ØÉô¡¢¥ª¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥©¡¼¥ÉÂç³Ø·ÐºÑ³ØÉôÂ´¶È¸å¡¢¥Ï¡¼¥Ð¡¼¥É¡¦¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¹¥¯¡¼¥ë¤Ç·Ð±Ä³Ø½¤»Î¼èÆÀ¡£¥Ü¥¹¥È¥ó ¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥° ¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤òÌ³¤á¤Ê¤¬¤é¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤Î¥Õ¥§¥í¡¼¤È¤·¤Æ¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹¡¦¥É¡¼¥ë¤ÎÈë½ñ¤âÌ³¤á¤ë¡£¤½¤Î¸å¡¢MIT¤Î¶µ¼ø¤é¤È¥»¥é¥ß¥Ã¥¯¥¹¡¦¥×¥í¥»¥¹¡¦¥·¥¹¥Æ¥à¥º¡¦¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤òµ¯¶È¡£92Ç¯Æ±¼Ò¤òÂà¼Ò¤·¡¢¥Ï¡¼¥Ð¡¼¥É¡¦¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¹¥¯¡¼¥ë¤Ç·Ð±Ä³ØÇî»Î¹æ¼èÆÀ¡£
----------
¡Ê·Ð±Ä³Ø¼Ô ¥¯¥ì¥¤¥È¥ó¡¦M¡¦¥¯¥ê¥¹¥Æ¥ó¥»¥ó ¹½À®¡á¼Ä¸¶¹î¼þ¡¡»£±Æ¡á»ÔÍèÊþµ×¡Ë