¾®ÊÁ¤ÇÈôµ÷Î¥306¥äー¥É¡ªÀ¤³¦3°Ì¤Î¡ÈÈô¤Ð¤·²°¡É¤ÎÈë·í¤ò²òÀâ
PGA¥Ä¥¢ー¤Ë¤Ï¸ÄÀÅª¤Ê¥¹¥¤¥ó¥°¤ò¤¹¤ëÁª¼ê¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¶¥ó¥Àー ¡¦¥·¥ã¥¦¥Õ¥§¥ì¤ÏÎã³°¡£¶µ²Ê½ñÅª¤ÊÈþ¤·¤¤¥¹¥¤¥ó¥°¤Ç¤¹¡£
½ÀÆðÀ¤ò³è¤«¤·¤¿ "¶µ²Ê½ñÅª" ¤ª¼êËÜ¥¹¥¤¥ó¥°
¥¢¥É¥ì¥¹¤Ç¤Ï¸ª¡¢¥Ò¥¶¡¢¥Ä¥ÞÀè¤¬¤¹¤Ù¤ÆÈôµåÀþ¤ËÂÐ¤·¤ÆÊ¿¹Ô¤Ë¥»¥Ã¥È¤µ¤ì¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¤¥ó¥°¤Ç¤Ï¾¯¤·¤À¤±º¸¥Ò¥¶¤¬Á°¤Ë½Ð¤Ê¤¬¤é²óÅ¾¤¹¤ë¤Î¤Ç±¦¸Ô´ØÀá¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤¬°ÂÄê¤·¤Þ¤¹¡£¼ê¸µ¤ÎÁàºî¤ÏºÇÄã¸Â¤Ç¡¢¥³¥Ã¥¯¤ä¥íー¥Æー¥·¥ç¥ó¤â¾¯¤Ê¤á¡£
¥·¥ã¥Õ¥È¤¬ÃÏÌÌ¤ÈÊ¿¹Ô¤Ë¤Ê¤ë¥Ïー¥Õ¥¦¥§¥¤¥Ð¥Ã¥¯¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥§ー¥¹¤Î¸þ¤¤ÈÇØ¹ü¤Î·¹¤¤¬Ê¿¹Ô¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥Õ¥§ー¥¹¤¬¥¹¥¯¥¨¥¢¤òÊÝ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì°Ê¹ß¤Ï²¼È¾¿È¤Î²óÅ¾ÎÌ¤¬Íî¤Á¤Æ¡¢¶»¤À¤±¤â¤¦°ìÃÊ³¬¿¼¤¯²óÅ¾¤·¤Þ¤¹¡£
¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¤Î¾ì¹ç¡¢¤³¤Î¶»¤Î²óÅ¾¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¿Í¤¬ÂçÈ¾¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬¸¶°ø¤Ç¥È¥Ã¥×¤Þ¤Ç¿¶¤ê¾å¤²¤¿¤È¤¤Ë±¦¥ï¥¤¬³«¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¤¬Â¿¤¤¡£¥·¥ã¥¦¥Õ¥§¥ì¤Î¾ì¹ç¤ÏÎ¾ÏÓ¤¬¤Û¤ÜÂÎ¤ÎÀµÌÌ¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÂÎ¤¬¤È¤Æ¤â½ÀÆð¤Ê¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¥È¥Ã¥×¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ïº¸¼ê¤Î¹Ã¤¬¾¯¤·¶õ¤ò»Ø¤·¡¢¥Ïー¥Õ¥¦¥§¥¤¥Ð¥Ã¥¯¤Î¤È¤¤è¤ê¤â¥Õ¥§ー¥¹¤Ï¥·¥ã¥Ã¥È¤Ë¡£¤³¤ì¤Ï¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¤«¤é¿¶¤êÈ´¤¤¤Æ±¦¤ËÂÇ¤Á½Ð¤·¡¢º¸¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¥É¥íー¥Üー¥ë¤òÂÇ¤Ä½àÈ÷¤Ç¤¹¡£
ÀÚ¤êÊÖ¤·¤Ç¤Ï¥Ø¥Ã¥É¤¬ÇØÃæÂ¦¤Ø¾¯¤·¿â¤ì¹þ¤ó¤Ç¥·¥ã¥Õ¥È¤¬¥Õ¥é¥Ã¥È¤Ë¡£¤½¤ì°Ê¹ß¡¢¥·¥ã¥Õ¥È¤Î·¹¤¤òÊÝ¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¥¾ー¥ó¤ØÆÍÆþ¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤Ç±¦¼ê¤ËÎÏ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¥·¥ã¥Õ¥È¤¬Î©¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÆ°¤¤Ï¸«¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê¸«¤¿ÌÜ¤È¤ÏÎ¢Ê¢¤Ë±¦ÏÓ¤ÏÃ¦ÎÏ¾õÂÖ¤ò¥ー¥×¡£¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ç¤Ï¹üÈ×¤¬¤Û¤Ü´°Á´¤Ë¥¿ー¥²¥Ã¥ÈÊý¸þ¤ò»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤«¤Ê¤ê¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¡¦¥¶¡¦¥Üー¥ë¤ÎÂÎÀª¤Ç¥Üー¥ë¤ò¤È¤é¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Õ¥§ー¥¹¤ò¥·¥ã¥Ã¥È¤Ë»È¤¤¤Ê¤¬¤é¤âÀäÂÐ¤Ë¥Ò¥Ã¥«¥±¤ÏÂÇ¤¿¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡¢¥É¥íー¥Ò¥Ã¥¿ー¤Î¶µ²Ê½ñÅª¥¹¥¤¥ó¥°¤Ç¤¹¡£
Xander Schauffele¡Ê¥¢¥á¥ê¥«ÂåÉ½¡Ë
¡ü¥¶¥ó¥Àー¡¦¥·¥ã¥¦¥Õ¥§¥ì / 1993Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£178cm¡¢75kg¡£À¤³¦¥é¥ó¥¯3°Ì¡£º£Ç¯¤Î¡ÖÁ´ÊÆ¥×¥í¥´¥ë¥ÕÁª¼ê¸¢¡×¤Ç½é¤Î¥á¥¸¥ãーÀ©ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£ÂçÊÁ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢º£¥·ー¥º¥ó¤Î¥É¥é¥¤¥ÐーÊ¿¶ÑÈôµ÷Î¥¤Ï306¥äー¥É¤ò¥Þー¥¯¡£Åìµþ¸ÞÎØ¤ËÂ³¤¡¢¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ç¤Õ¤¿¤Ä¤á¤Î¶â¥á¥À¥ë¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
²òÀâ=ÂçÀî²Æ¼ù
¡ü¤ª¤ª¤«¤ï¡¦¤Ê¤Ä¤ / 1988Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢¿ÀÆàÀî¸©½Ð¿È¡£¥Þ¥ó¥Äー¥Þ¥ó¤òÃæ¿´¤Ë¡¢Â¿¤¯¤Î¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¥´¥ë¥Õ¥¡ー¤ò¥ì¥Ã¥¹¥ó¤¹¤ë¿Íµ¤¥³ー¥Á¡£¡Ê¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈNATSUKI72_GOLF¡Ë¡£
¼Ì¿¿ = ÅÄÊÕJJ°Â·¼
¢¨Áª¼ê¤Î¥Çー¥¿¤äÀ®ÀÓ¤Ï¡¢7·î6Æü¸½ºß¤Î¤â¤Î