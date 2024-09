新店から隠れた名店まで！ 最旬「軽井沢」グルメ9選

東京駅から新幹線に乗れば1時間半以内で着く「軽井沢」。最旬グルメを食べロググルメ著名人の山本憲資さんに教えてもらいました。

教えてくれる人

山本憲資

1981年生まれ。大学卒業後、広告代理店を経て雑誌『GQ JAPAN』の編集者に。テック系からライフスタイル、ファッションまで幅広いジャンルの企画を担当。コンデナストを退職後、Sumallyを起業、2023年10月末に代表を退任し顧問に就任。食だけでなく、アートやクラシック音楽への造詣も深い。

1. MANO(マノ)

ノンアルコールペアリングコース12,000円、アルコールペアリングコース18,000円(ハーフは14,000円) 写真:お店から

2024年7月1日にオープンした「自然の食材と薪火料理」をテーマにしたスペイン料理店。店主自らも食材を採取するなど、食材に対するただならぬこだわりを感じます。食後はゲスト自らブレンドするハーブティーを用意。とっておきの日のディナーにもおすすめの一店です。

写真:お店から

山本さん

レイクタウンに新しくオープンしたパエリアがメインのお店。薪の火入れが素晴らしい。ご主人が自分で採りに行くきのこも面白い。

2. エンボカ 追分

「季節コースメニュー」9,680円 写真:お店から

<店舗情報>◆MANO住所 : 長野県北佐久郡軽井沢町発地553-3TEL : 不明の為情報お待ちしております

2023年に惜しまれつつ閉店した「エンボカ軽井沢」が2024年6月21日に移転オープン。「体験」をテーマに、新たに再出発をした同店では、地産地消を目指しているそうです。地元の農家の野菜を使用したピザがメインのコース(全6品)をぜひ堪能してみてください。人気店なので予約は必須です!

写真:お店から

山本さん

言わずと知れた人気店が軽井沢に移転! おまかせコースでピザ以外も楽しめます。

3. タルト ケイ

出典:複合的食追究集団 SHOCK部さん

<店舗情報>◆エンボカ 追分住所 : 長野県北佐久郡軽井沢町追分641-2TEL : 090-5758-1881

テイクアウト専門の小さなタルト店。地元・軽井沢のスイーツを使用した季節感のあるタルトを楽しむことができます。人気のタルトは売り切れてしまうこともあるようなので、なるべく早い時間にお店に行くことをおすすめします。

山本さん

星野リゾート総料理長の浜田さんの奥さんが手掛けるタルトのお店。めちゃくちゃおいしい。営業日が限られているので要確認。

4. 飯箸邸

コース11,000円。アラカルト提供もあり 出典:chocosaraさん

<店舗情報>◆タルト ケイ住所 : 長野県北佐久郡軽井沢町軽井沢480-7TEL : 0267-31-5484

2023年に惜しまれつつ閉店した「ドメイヌ ドゥ ミクニ」の跡地にオープンしたイタリアン。オーナーは参宮橋の「Regalo」などでサービスマンの経験を積んだ宮部拓也さん、シェフは「リストランテ アクアパッツァ」出身の杉本聖也さん。坂倉準三さんの建築と家具を見ながらセンスの良い食事を楽しむことができます。

山本さん

料理のセンスが抜群です。名建築とともに楽しんでください。

5. LIAEU(リアエウ)

「ナス、サラミ、トマトソース」1,800円 出典:川井 潤さん

<店舗情報>◆飯箸邸住所 : 長野県北佐久郡軽井沢町追分46-13TEL : 080-3752-1184

知る人ぞ知る、隠れ家ピザ店。森の中にあるので、軽井沢の爽やかな自然を楽しみながらピザを楽しむことができます。テイクアウト中心なので、売り切れてしまうこともあるとか。事前に電話をしておくとベターです!

山本さん

森の中の隠れ家ピザ屋。テイクアウトメインですが、2卓のみのテーブルも楽しめます。

6. 福幸亭

「福幸亭風カツ(ヒレ)(カレーソース)」1,350円 出典:りかるじーにょさん

<店舗情報>◆LIAEU住所 : 長野県北佐久郡軽井沢町長倉5360-1TEL : 0267-31-5206

中軽井沢にある和食店ですが、その中でも特にファンが多いのが「カツカレー」。厚めのヒレカツにサラッとしたカレーがマッチしています。地元民に愛される店の名物メニューをぜひ一度味わってみてください。

山本さん

カツカレーが相当ハイレベル。スパイシーなルーがお気に入りで定期的に通っています。

7. 薪焼 かけはし

「活けすっぽんの薪焼き」おまかせコース22,000円 出典:カフェモカ男さん

<店舗情報>◆福幸亭住所 : 長野県北佐久郡軽井沢町大字長倉2348-14TEL : 0267-45-8411

2021年にオープンした薪料理の名店。薪窯で素材を焼き上げる様子がカウンターから見ることができ、臨場感も抜群です。食材の良さと薪の香りを掛け合わせた極上の日本料理は季節ごとに味わいたくなります。

山本さん

薪の火入れが抜群、和のメニューを薪焼きで味わえる稀有な店。中でもすっぽんは本当においしい。

8. 炙家風土

「串焼き」1本350円〜 出典:tatsuyav101さん

<店舗情報>◆薪焼 かけはし住所 : 長野県北佐久郡軽井沢町軽井沢3-2TEL : 050-1721-7880

軽井沢町長倉にある、料理もお酒の種類も豊富な居酒屋です。焼き鳥に限らず、ラム串や牛串なども用意。その他に鍋やジンギスカンなども楽しめます。人気店なので満席の日も多々あるようなので、ぜひ予約してから行ってみてください。

山本さん

炭火で丁寧に焼いた焼き鳥もおいしく、お鍋のラインアップも充実。シメのラーメンも評判。

9. ニシハタ

「歯ごたえビーフハンバーグ」1,760円 出典:小魔王57693さん

<店舗情報>◆炙家風土住所 : 長野県北佐久郡軽井沢町長倉746-33TEL : 0267-41-6643

1999年から軽井沢で愛され続ける鉄板焼き店。目の前の鉄板で焼き上げてくれるのでライブ感満載です。金土日のみ営業で、GWなどの繁忙期は予約を取らないので並ぶことも。時間に余裕をもっていくことをおすすめします。

山本さん

前の鉄板で調理をしてもらえ、シズル感満載。デザートの鉄板で焼くリンゴとアイスクリームのメニューもぜひ。

<店舗情報>◆ニシハタ住所 : 長野県北佐久郡軽井沢町軽井沢東6-1 芦沢ビル 1FTEL : 0267-41-1158

※価格はすべて税込です。

※「食べログ」に掲載されている情報をもとに、料理名・金額等を掲載しております。 営業時間やメニュー等の内容に変更が生じる可能性があるため、最新の情報はお店のSNSやホームページ等で事前にご確認をお願いします。

文:山本憲資、食べログマガジン編集部

