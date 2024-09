8月20日、声優の田中光がエックスを更新し、母の田中敦子さんが61際の若さで亡くなったことを報告。多くのファンや同業者が悲しみに包まれた。田中さんはアニメや映画など、多くの出演作を持つ人気声優だった。今回はそんな田中さんの代表作アニメを振り返っていきたい。■「攻殻機動隊」シリーズ 草薙素子田中さんの代表作を語る上で欠かせない作品と言えば、士郎正宗の漫画『攻殻機動隊』を原作とするアニメ「攻殻機動隊」シリーズのメインキャラクター・草薙素子だろう。素子は脳と脊髄の一部を除き全身を義体化した女性型サイボーグで、公安9課の現場指揮官を務めている。スバ抜けた判断力、統率力、身体能力を兼ね備えた「強くてカッコいい女性アニメキャラ」を代表的する存在だ。

1995年公開の劇場アニメ『GHOST IN THE SHELL/攻殻機動隊』以降、『攻殻機動隊 STAND ALONE COMPLEX』(2002年)や『イノセンス』(2024年)、『攻殻機動隊 SAC_2045』(2020年)などで四半世紀を超えて素子というキャラクターに命を吹き込んできた田中さん。2023年に公開された劇場版『攻殻機動隊 SAC_2045 最後の人間』でクランクイン!がインタビューをしたときは、素子のことを「相棒のような存在」(※1)と語っていた。田中さんの凛(りん)とした声とカッコいい素子はバッチリはまっていただけに、2026年に放送を予定している「攻殻機動隊」新作テレビアニメの動向が気になるところだ。■『葬送のフリーレン』フランメ魔王を倒した勇者一行の後日譚を描く「週刊少年サンデー」(小学館)の大人気ファンタジー漫画『葬送のフリーレン』(原作・山田鐘人、作画・アベツカサ)のアニメにも田中さんは出演。主人公・フリーレンの師匠で人間の大魔法使い・フランメを演じた。彼女は、故郷の集落を魔族に襲われ死にかけたフリーレンを救い、弟子にとって戦闘や魔力制御の技術を教えた物語の重要人物だ。フリーレンの成長を優しく見守るフランメの知的さと大人の魅力を、田中さんは絶妙に表現。8月に同作の公式エックスが田中さんを偲ぶ投稿をした際は、ファンから「フリーレンを優しく強く導いていく声が好きでした」「凄く『師匠』って感じが好きでした」「代役いないだろう…田中さん以外フランメ役のイメージが湧かない」など多くの称賛と悲しみの声が上がった。■『名探偵コナン』 メアリー・世良漫画家・青山剛昌の人気作『名探偵コナン』のアニメでは、つり目と巻き毛がかわいい少女メアリー・世良を演じた。実はこの少女のような外見は、黒ずくめの組織にコナンと同じ「APTX4869」という薬を飲まされて縮んでしまったためであり、実は立派な大人で、赤井秀一や羽田秀吉、世良真純の母だ。その正体はイギリスの諜報機関「MI6」に所属するエージェントで、優れた頭脳と高い身体能力を持っている。少女の見た目から放たれる田中さんの大人びた芝居は、見た目と中身のギャップを見事に表現していた。マスターに一途な英霊&年齢不詳の女戦士を好演■『Fate/stay night』 キャスター人類史・神話などにおいて偉大な功績をあげた偉人や英雄を「サーヴァント」として使役し戦う「マスター」たちの戦いを描いたサークル・TYPE‐MOONの代表作『Fate/stay night』。田中さんが演じたのは、黒いローブをまとった魔女のようなサーヴァント・キャスターだ。その正体はギリシャ神話におけるコルキスの王女「メディア」。目的のためには手段を問わない残忍な性格をしているが、マスターの葛木宗一郎には主従関係を超えた感情を抱いており、彼を「宗一郎様」と慕うかわいらしい一面もある。■『ジョジョの奇妙な冒険 Part2 戦闘潮流』 リサリサ荒木飛呂彦による漫画『ジョジョの奇妙な冒険 Part2 戦闘潮流』のアニメで田中さんが演じたのは、イタリアのヴェネチアに住む、素性一切が謎の女性戦士・リサリサ。主人公ジョセフ・ジョースターのライバルであるシーザー・A・ツェペリの師で、後にジョセフも彼女の下で強力な“波紋”を習得するべく特訓することに。見た目はどう見ても20代の美女だが、この外見は“波紋”の力によるもので実年齢は50歳。しかも、ジョセフの実母だ。先述のメアリー・世良もそうだが、田中さんは見た目と中身にギャップのあるキャラクターの演じ方が素晴らしかった。※1 『攻殻機動隊』田中敦子、草薙素子は“近づきたい”から“相棒”に「素子と出会わなければいまの私はいない」 クランクイン!