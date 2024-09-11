¤½¤Ð²°¥Ç¡¼¥È¤Ç¿è¤ËÃíÊ¸¤ò¡ª¡ÖÈ´¤¡¢£±¤Ä¡×¤Ã¤Æ¤É¤ó¤Ê¥á¥Ë¥å¡¼¤«¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¥Ç¡¼¥ÈÃæ¤ä¥°¥ë¥á¤ÊÃç´Ö¤È¤Î¿©»ö¤ÎºÝ¤Ë¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿ÏÃ¤Î¥Í¥¿¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤È°Â¿´¤Ê¤â¤Î¡£¤½¤ó¤Ê¤È¤¤ËÊØÍø¤Ê¡Ö¥°¥ë¥á¥È¥ê¥Ó¥¢¡×¤ò¤´¾Ò²ð¡£
º£²ó¤Ï¡¢»Ä½ë¤Ë¿©¤Ù¤¿¤¤¶¾Çþ¡Ê¤½¤Ð¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¥¯¥¤¥º¤Ç¤¹¡£
Åú¤¨¤ËÂ³¤±¤Æ¡¢Åìµþ¤Ç¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¶¾Çþ¤ÎÌ¾Å¹¤â¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª
µ¤¤Ë¤Ê¤ëÅú¤¨¤Ï¤³¤Á¤é¡ª
A¡§£¤½¤Ð¤Î¶ñ¤È½Á¤À¤±
¡Ú²òÀâ¡Û
¶¾Çþ¡Ê¤½¤Ð¡ËÅ¹¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤Ç¡ÖÈ´¤¡×¤È¤Ï¡¢½Á¤½¤Ð¥á¥Ë¥å¡¼¤«¤éÌÍ¤òÈ´¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¤³¤È¡£
¶¾Çþ²°¤Ç°û¤àºÝ¤Ë¡¢Å·¤×¤é¤½¤Ð¤ò¿©¤Ù¤¿¤¤»þ¡¢Áá¤á¤ËÍê¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¤ª¼ò¤ò°û¤ó¤Ç¤¤¤ë¤¦¤Á¤ËÌÍ¤¬¤Î¤Ó¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¤½¤ó¤Ê¤È¤¤Ë¡ÖÈ´¤¡×¤ÇÃíÊ¸¤¹¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤ò¤Ä¤Þ¤ß¤Ë¤·¤Æ¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤ª¼ò¤ò°û¤ß¡¢ºÇ¸å¤ËÀ¹¤ê¶¾Çþ¤Ç¤·¤á¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¿è¤ÊÂç¿Í¤Î³Ú¤·¤ßÊý¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤À¡£
¢¡Âç¿Í¥Ç¡¼¥È¤Ç¿©¤Ù¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¡ªÅìµþ¤Î¿Íµ¤¶¾ÇþÅ¹£µÁª
¤³¤³¤«¤é¤Ï¡¢Åìµþ¤Ç¿Íµ¤¤Î¶¾ÇþÅ¹¤ò¤´¾Ò²ð¡ª
ºÇ¶á¤Ï¥³¡¼¥¹¤Ç¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È³Ú¤·¤á¤ëÌ¾Å¹¤âÁý¤¨¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£Âç¿Í¤Ê¥Ç¡¼¥È¤Ë¡¢¤ª¤Ä¤Þ¤ß¤È¤ª¼ò¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¤¤¤¤»þ´Ö¤ò¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È´®Ç½¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
£±¡¥¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤¬ÀõÁð¤ÇÏÓ¤ò¿¶¤ë¤¦¡¢ÅÁÀâ¤Î¶¾ÇþÅ¹¡Ø¿Î¹Ô¡Ù
¿ÀÅÄ¤«¤é°ËÆ¦¡¢¤½¤·¤ÆºÆ¤ÓÅÔÆâ¤ËÌá¤Ã¤¿¤¢¤È¡¢2016Ç¯¤Ë·²ÇÏ¤ÎÉÙ²¬¤Î¼Â²È¤ËÌá¤ê¡Ø¿Î¤Ù¤¨¡Ù¤ò³«¤¯¤â¡¢£³Ç¯¤Ç°ñ¾ë¤Î³Þ´Ö¤Ë°ÜÅ¾¡Ä¡Ä¡£Î®Ï²¤ÎÌ¾¶¾Çþ¿¦¿Í¡¦ÀÐ°æ ¿Î¤µ¤ó¤¬£·Ç¯¤Ö¤ê¤Ëµ¢µþ¡£ÀõÁð¤ÎÈþ¿©¥¨¥ê¥¢¡¦´Ñ²»Î¢¤Ë¤Ò¤Ã¤½¤ê¤ÈÅ¹¤ò¹½¤¨¤¿¤Î¤¬¡Ø¿Î¹Ô¡Ù¤À¡£
¤½¤ÎÅ¹¹½¤¨¤Ï¡¢Å¹ÊÞ¤È¤¤¤¦¤è¤ê°ì¸«¤¹¤ë¤ÈÉáÄÌ¤ÎÌ±²È¡£Èâ¤ò³«¤±¡¢·¤¤òÃ¦¤¤¤Ç¾å¤¬¤ì¤Ð¡¢¾¼ÏÂ¥ì¥È¥íËþºÜ¤Î¶õµ¤´¶¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ë¡£
¤À¤¬¡¢¶¾Çþ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó°ìµé¤À¡£Åì¶äºÂ¡Ø¸ÅÀÛ¡Ù¡¢ÆüËÜ¶¶¡Ø¿Î¹Ô¡Ù¤È¥ß¥·¥å¥é¥ó¤ÎÀ±¤ò¼è¤êÂ³¤±¤¿¤½¤ÎÏÓ¤Ï¾¯¤·¤â¿ê¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¥á¥Ë¥å¡¼¤Ï¤ª¤Þ¤«¤»¤Î¥³¡¼¥¹¤Î¤ß¡£¤³¤³¤Ç¤·¤«Ì£¤ï¤¨¤Ê¤¤¶¾Çþ¤ÎÀ¤³¦¤Ë¿»¤ê¤¿¤¤¡£
£²¡¥¶äºÂ¤ÇÌ£¤ï¤¦¡Ö¶¾Çþ¥³¡¼¥¹¡×¤¬¡¢¾å¼Á¤ÊÌë¤òÌóÂ«¤¹¤ë¡Ø¶¾Çþ³äË£ Üô¡Ù
¿¿Ùõ¤Ë¶¾Çþ¤Ë¸þ¤¹ç¤¦Ì¾¼ê¤ÈÃæ²Ú¤Îµð¾¢¤¬¶¦±é¤¹¤ë¶¾Çþ³äË£¤¬¡¢2023Ç¯¶äºÂ¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿¡Ø¶¾Çþ³äË£ Üô¡Ù¡£»Å³Ý¤±¿Í¤Ï¡¢Ãæ¹ñÎÁÍý¡ØWakiya¡Ù¤ÎÏÆ²°Í§»ì¤µ¤ó¤À¡£
¤«¤Í¤Æ¤«¤é¶¾Çþ¤¬¹¥Êª¤Ç¡¢Á´¹ñ¤ò¿©¤ÙÊâ¤¤¤Æ¤¤¤¿ÏÆ²°¤µ¤ó¤Ï¡Ö²¦Æ»¤Î¶¾Çþ¤Ë¡ØWakiya¡Ù¤Î¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¤ò²Ã¤¨¤Æ¶¾Çþ³äË£¤Ë¤·¤¿¤éÌÌÇò¤¤¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤Î¹½ÁÛ¤ò¡¢ÎÁÍý¿Í50Ç¯ÌÜ¤ÎÀáÌÜ¤Ë¼Â¸½¤µ¤»¤¿¤Î¤À¡£
¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤ËÎ©¤Ä¤Î¤Ï¡¢»³Íü¤ÎÌ¾Å¹¡Ø²§¡Ù¤Ç¶¾ÇþÂÇ¤Á¤ò³Ø¤ó¤ÀÅ¹¼ç¤Î¿¹ ÂçÏÂ¤µ¤ó¡£¥³¡¼¥¹¤Ç¤Ï¡¢°ìÉÊÎÁÍý¤È¤È¤â¤Ë¡Ö¥«¥é¥¹¥ß¤½¤Ð¡×¡¢¡Ö¤»¤¤¤í¡×¡¢¡Ö³û¤½¤Ð¡×¤Î£³¼ïÎà¤Î¶¾Çþ¤òÌ£¤ï¤¨¤ë¡£
¡Ö³û¤½¤Ð¡×¤Î¤Ä¤æ¤Ï¡¢ÏÆ²°¥·¥§¥Õ¤¬¿æ¤¯Ãæ²Ú¤Î¥¹¡¼¥×¤È¿¹¤µ¤ó¤¬°ú¤¯»ªÀá¤ÈËÜÀá¤Î½Ð½Á¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¡¢Í£°ìÌµÆó¤ÎÈþÌ£¤ËÓ¹¤é¤µ¤ì¤ë¡£
£³¡¥Ì¾¼ê¤¬Ã©¤êÃå¤¤¤¿¡È½ÏÀ®¶¾Çþ¡É¤¬Ì£¤ï¤¨¤ë¡¢¸¶½É¤Î¿·Å¹¡ØÃÝ¥Î²¼¤½¤Ð¡Ù
¼ã¼Ô¤ÇÆø¤ï¤¦¸¶½ÉÃÝ²¼ÄÌ¤ê¡£¤½¤Î²£Æ»¤ò°ìÊâÆþ¤Ã¤¿¥Ó¥ë¤ÎÃÏ²¼¤ËÀø¤à¿·Å¹¤¬¡ØÃÝ¥Î²¼¤½¤Ð¡Ù¤À¡£ÃÏ²¼¤Ë²¼¤ê¤ì¤Ð¡¢³°¤Î»¨Æ§¤È¤Ï¤¦¤Ã¤ÆÊÑ¤ï¤Ã¤ÆÑÛ¤È¤·¤¿¶õµ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¶õ´Ö¤¬¸½¤ì¤ë¡£
ÉÊ½ñ¤¤ò¸«¤Æ¤Þ¤ºÌÜ¤ò°ú¤«¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢ÅÄ¼Ë¶¾Çþ¤Î¡È½ÏÀ®¡É¤ÎÊ¸»ú¡£¤´¼ç¿Í¤Î»³±ÛÎ¶Æó¤µ¤ó¤Ï ¡È¥Ó¥Ö¥°¥ë¥Þ¥ó¡É¤Ç¤â¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿ÀÐ¿À°æ¡ØÌî¶Â¡Ù¤ò±Ä¤ó¤Ç¤¤¤¿·ÐÎò¤Î»ý¤Á¼ç¡£
´ÇÈÄ¥á¥Ë¥å¡¼¤Ï¡ÖÂÇ¤Á¤¿¤Æ¤ÈÅÄ¼Ë¤Î£²¼ï¿©¤ÙÈæ¤Ù¡×¤À¡£ÅÄ¼Ë¶¾Çþ¤Ï´Å¤ß¤ò°ú¤½Ð¤¹¤¿¤á¿å²ó¤·¤Î¾õÂÖ¤Ç10Æü´Ö°Ê¾å¿²¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¡¢¡ÖÉÊ¼ï¤ÏËÜÍè¤Î»¨¹ò¤Î¹á¤ê¤¬Ë¤«¤ÊÉ÷Ì£¤ËÊÑ¤ï¤ëÄ¹Ìî¸©ÆîÁêÌÚÂ¼¤ÎºßÍè¼ï¤Ç¤¹¡×¤È»³±Û¤µ¤ó¡£
¶¾Çþ¤ò°¦¤¹¤ë¿Í¤ÈË¬¤ì¡¢ÆüËÜ¼ò¤È¤È¤â¤Ë¡¢Â¸Ê¬¤Ë¹á¤ê¤ÈÌ£¤ï¤¤¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¡£
£´¡¥Ï»ËÜÌÚ¤Ç¡¢Èþ¼ò¤È¶¾Çþ¤ËÀå¸Ý¡£¤Ä¤Þ¤ß¤â½¼¼Â¤·¤¿¿Íµ¤Å¹¡Ø¶¾ÇþÁ° »³ÅÔ¡Ù
Ï»ËÜÌÚ¥Ò¥ë¥ºÆâ¤ËÅ¹¤ò¹½¤¨¤ë¤¬¡¢¤±¤ä¤ºä±è¤ÎÏ©ÌÌ¤Ë¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¥¿¥¯¥·¡¼¤ò¹ß¤ê¤Æ¤«¤é¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤¬¶Ë¤á¤ÆÎÉ¹¥¡£¤³¤Á¤é¤Ï¡¢Âå¡¹ÌÚ¾å¸¶¤Î¿Íµ¤Å¹¡Ø»³ÅÔ¡Ù¤Î·»ÄïÅ¹¤Î¡Ø¶¾ÇþÁ° »³ÅÔ¡Ù¤À¡£
¤³¤³¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Î¤Ï¡¢Ë§½æ¤Ê¹á¤ê¤È¥·¥ã¥¥Ã¤È¤·¤¿¤Î¤É±Û¤·¤¬ÆÃÄ§¤Î½½³ä¶¾Çþ¡£Ì¾Êª¤Î¡Ö¤³¤Ã¤Æ¤ê ¤Ä¤±¤½¤Ð¡×¤ä¡Ö³øÍÈ¤²¤½¤Ð¡×¤Ê¤É¡¢ÆÈ¼«¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤¬¹¥É¾¤Ç¤¢¤ë¡£
Å¹Ì¾¤Î¡Ö¶¾ÇþÁ°¡×¤È¤Ï¡¢¶¾Çþ¤ò¿©¤Ù¤ëÁ°¤Ë¼ò¤È¤Ä¤Þ¤ß¤ò³Ú¤·¤àÊ¸²½¤Î¤³¤È¡£
¥·¥Ã¥¯¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò¾ú¤·½Ð¤¹Å¹Æâ¤Ç¡¢°û¤ß¤Ê¤¬¤é¤·¤Ã¤Ý¤ê¸ì¤ê¹ç¤¨¤Ð¡¢¶¾Çþ²°¤Î¿è¤òÌ£¤ï¤¦¥Ç¡¼¥È¤¬¤Ç¤¤ë¤Ï¤º¡£
£µ¡¥ÌÜÇò¤Î¸ÅÌ±²È¤Ç¡¢µæ¶Ë¤Î¶¾Çþ¤ÎÀ¤³¦¤Ø¤ÈÄ©¤à¡Ø¶¾Çþ¤ª¤µ¤á¡Ù
2018Ç¯¡¢ºßÍè¼ï¤Î¶¾Çþ¤ËÆÃ²½¤·¤¿¶¾ÇþÅ¹¤È¤·¤ÆÀ¾ËãÉÛ¤ËÅ¹¤ò¹½¤¨¤Æ°ÊÍè¡¢Â¿¤¯¤Î¥°¥ë¥Þ¥ó¤é¤Ë°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡Ø¶¾Çþ¤ª¤µ¤á¡Ù¡£
¤³¤Î¶¾Çþ¤ÎÌ¾Å¹¤¬2023Ç¯4·î¡¢ÌÜÇò¤Ë°ÜÅ¾¡£ÃÛ100Ç¯¤Î¸ÅÌ±²È¤ò¥ê¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤¿´×ÀÅ¤Ê°ì¸®²È¤ËÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡£
¸ò»¨¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¤½¤ÎÅÚÃÏ¤ÇÀÎ¤«¤éºÏÇÝ¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡ÖºßÍè¶¾Çþ¡×¤Ë¤³¤À¤ï¤ëÌ¾Å¹¤À¡£¡Ö¾®Î³¤Ê¤¬¤é¡¢¹á¤ê¹â¤¯Ç»¸ü¤ÊÌ£¤ï¤¤¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤ÏÅ¹¼ç¤ÎÇ¼¤µ¤ó¡£¤½¤Î¸ÀÍÕ¤É¤ª¤ê¡¢¹òÊª´¶°î¤ì¤ë¹á¤ê¤ÈË¤«¤Ê´Å¤ß¡¢¤½¤·¤Æ¤¢¤È¤ò°ú¤¯»Ý¤ß¤ÎÍ¾±¤¤ÏºßÍè¼ï¤Ê¤é¤Ç¤Ï¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¤½¤Ð¤¬¤¤Î°ëÊÕÍÈ¤²¡×¤ä¡Ö¥¯¥ê¡¼¥à¥Á¡¼¥º¤ÎÇôÌ£Á¹ÄÒ¤±¡×¤Ê¤É¡¢µ¤¤ÎÍø¤¤¤¿ºè¤äÆüËÜ¼ò¤âËÉÙ¡£ÄÚÄí¤òÄ¯¤á¤Ä¤ÄÉ÷¾ð°î¤ì¤ëÅ¹Æâ¤Ç¡¢¶¾ÇþÁ°¤ò³Ú¤·¤à¤Ò¤È»þ¤òËþµÊ¤·¤¿¤¤¡£
¤³¤Î¥°¥ë¥á¥È¥ê¥Ó¥¢¤Îµ»ö¤Ï¡¢³Ö½µ¤Î¿åÍËÆü¤Ë¸ø³«¤·¤Þ¤¹¡£¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª
▶NEXT¡§£¹·î25Æü ¿åÍË¹¹¿·Í½Äê
▶Á°²ó¡§¾ÆÆù¤Ç°ìÈÖ¥«¥í¥ê¡¼¤¬Äã¤¤Éô°Ì¤Ï¡© ¡¥¿¥ó ¢¥·¥Þ¥Á¥ç¥¦ £¥í¡¼¥¹