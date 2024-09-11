¾®ÎÓË®¾¼¤µ¤óÂç¿©¤¤ÅÁÀâ¡¡¿·´´Àþ¤Î¿©Æ²¡ÖÁ´¥á¥Ë¥å¡¼À©ÇÆ¡×¤ÏËÜÅö¤«¡¡ÃæÀ¾³Ø¤¬³Ë¿´¾Ú¸À
¡¡¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤Çà¸×¥Ï¥ó¥¿¡¼á¤Î°ÛÌ¾¤ò¼è¤Ã¤¿Ì¾¥ì¥¹¥é¡¼¤Î¾®ÎÓË®¾¼¤µ¤ó¤¬¡¢£¹Æü¤Ë»àµî¤·¤Æ¤¤¤¿¤È£±£°Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡££¶£¸ºÐ¤À¤Ã¤¿¡£½éÂå¥¿¥¤¥¬¡¼¥Þ¥¹¥¯¤È¤Î¹³Áè¤Ç°ìÌö¥Ö¥ì¡¼¥¯¡£¤¬¤ó¤ò´µ¤¤¡¢°úÂà¤·¤Æ°Ê¹ß¤â±¢¤«¤é¿·ÆüËÜ¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¾®ÎÓ¤µ¤ó¤Î¹ë²÷¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤È¤·¤Æ¸ì¤ê·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬àÂç¿©¤¤ÅÁÀâá¤À¡£¿·´´Àþ¤Î¿©Æ²¼Ö¤ÎÁ´¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¤¿¤¤¤é¤²¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡¢ËÜÅö¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡£à¤¨¤Ó¤¹¤³Æ»á¤ò¼õ¤±·Ñ¤¤¤À¿·ÆüËÜ¤Î¸åÇÚ¡¦ÃæÀ¾³Ø¡Ê£µ£·¡Ë¤¬ËÜ¿Í¤«¤éÊ¹¤¤¤¿¿¿¼Â¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¾¼ÏÂ¡¢Ê¿À®¤Î¥×¥í¥ì¥¹³¦¤òºÌ¤Ã¤¿Ì¾ÏÆÌò¤¬¤Þ¤¿°ì¿ÍË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¾®ÎÓ¤µ¤ó¤Ï£±£¹£¸£°Ç¯Âå¤Ë½éÂå¥¿¥¤¥¬¡¼¥Þ¥¹¥¯¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤È¤·¤Æ³èÌö¡£ÀäÂç¤Ê¿Íµ¤¤ò¸Ø¤Ã¤¿½éÂå¸×¤Î¥Þ¥¹¥¯¤òÇí¤°ÌµË¡¥Õ¥¡¥¤¥È¤ò·«¤ê¹¤²¡Ö¸×¥Ï¥ó¥¿¡¼¡×¤Î°ÛÌ¾¤ò¼è¤Ã¤¿¡£°úÂà¤·¤¿£²£°£°£°Ç¯¤Ë¤ÏÆüËÜ¥×¥í¥¹¥Ý¡¼¥ÄÂç¾Þ¤Ç¸ùÏ«¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¤¬¡¢²ñ¾ì¤Ë¤¤¤¿µð¿Í¡ÊÅö»þ¡Ë¤Î¾¾°æ½¨´î¤¬¾®ÎÓ¤µ¤ó¤ò¸«¤«¤±¡¢¡Ö¥¿¥¤¥¬¡¼¥Þ¥¹¥¯¤Î¥Þ¥¹¥¯Çí¤®¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¿Í¤À¡×¤ÈÂç¶½Ê³¤·¤Æ¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÇ¼¤Þ¤ë¤Ê¤É¡¢ÃÎÌ¾ÅÙ¤ÏÁ´¹ñ¶è¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¾®ÎÓ¤µ¤ó¤Ï¥¸¥å¥Ë¥¢Àï»Î¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¾®¤µ¤ÊÂÎ¤È¤ÏÎ¢Ê¢¤Ë¡Ö¥Þ¥Ã¥È³¦¤¤Ã¤Æ¤Îà¤¨¤Ó¤¹¤³á¡Ê³Ñ³¦ÍÑ¸ì¤ÇÂç¿©¤¤¡Ë¡×¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤¿¡£Ãæ¤Ç¤âÍÌ¾¤Ê¤Î¤¬¼ã¼ê»þÂå¤ÎÂç¿©¤¤ÅÁÀâ¤À¡£¿·Âçºå¤«¤éÅìµþ¤Þ¤Ç¿·´´Àþ¤Ç°ÜÆ°Ãæ¡¢ÀèÇÚ¤Î¸Î»³ËÜ¾®Å´¤µ¤ó¤«¤é¡Ö¤ª¤´¤ë¤«¤é²¿¤Ç¤â¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤ò¿©¤¨¡×¤È¸À¤ï¤ì¡¢¿©Æ²¼Ö¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤òÊÒ¤ÃÃ¼¤«¤é¿©¤Ù¤¿¤È¸ì¤ê·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤¤¤«¤Ë¤â¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤é¤·¤¤¹ë²÷¤Ê°ïÏÃ¤À¤¬¡¢ËÜÅö¤ËÁ´¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¤¿¤¤¤é¤²¤¿¤Î¤«¡£¸åÇÚ¤ÎÃæÀ¾¤Ï¾®ÎÓ¤µ¤ó¤«¤éÅö»þ¤ÎÏÃ¤òÄ¾ÀÜÊ¹¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÅìµþ¤ËÃå¤¯¤Þ¤Ç¡¢¥á¥Ë¥å¡¼¤ÎÃ¼¤«¤éÃ¼¤Þ¤ÇÁ´Éô¿©¤Ã¤¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¡£¡Ø¤µ¤¹¤¬¤Ë¤ª¤Ê¤«¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¤½¤ÎÆü¤ÎÌë¤Ï¤µ¤¹¤¬¤Ë¿©¤Ù¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ù¤È¤â¡£¾®ÎÓ¤µ¤ó¤â¤¹¤´¤¤¤±¤É¡¢¤½¤ì¤òÁ´³ÛÊ§¤¦¾®Å´¤µ¤ó¤â°Î¤¤¤è¡×
¡¡ÃæÀ¾¤âÂç¿©´Á¤Ç¡¢¸½Ìò»þÂå¤ËÄ«¿©¤òÇú¿©¤¹¤ë¡Ö¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¡×¤ò£Ó£Î£Ó¾å¤Ë¥¢¥Ã¥×¤·¤ÆÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¡£¾®ÎÓ¤µ¤ó¤È¤Ï¤è¤¯¿©»ö¤ò¤È¤â¤Ë¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎºÝ¤Ë¾®ÎÓ¤µ¤ó¤¬°ßÂÞ¤Î¥ê¥ß¥Ã¥¿¡¼¤ò³°¤¹¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¾®ÎÓ¤µ¤ó¤Ï¾ï¤ËÂç¿©¤¤¤·¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤âÃæÀ¾¤Ï¡Ö¾®ÎÓ¤µ¤ó¤ËÈæ¤Ù¤¿¤éËÍ¤Ê¤ó¤ÆÂ¸µ¤Ë¤âµÚ¤Ð¤Ê¤¤¡£ËÍ¤Ï¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤äÌîºÚ¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¸«¤»¤«¤±¤ë¤È¤¤¤¦¾®ºÙ¹©¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¾®ÎÓ¤µ¤ó¡¢¥¢¥ó¥É¥ì¡Ê¥¶¡¦¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥È¡Ë¡¢¤½¤·¤Æ¥é¥Ã¥·¥ã¡¼ÌÚÂ¼¤µ¤ó¤È¤«ÀÎ¤Î¿Í¤È¤ÏÈæ¤Ù¤â¤Î¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¡×¤Èà´°ÇÔá¤òÇ§¤á¤¿¡£
¡¡¾®ÎÓ¤µ¤ó¤Ï£±£¹£¹£²Ç¯¤ËÂçÄ²¤¬¤ó¤ò´µ¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¼ê½Ñ¤ò·Ð¤ÆÉüµ¢¡££¹£¹Ç¯¤Ë¤Ï´ÎÂ¡¤Ë¤âÅ¾°Ü¤·¤¿¡£°úÂà¸å¤Ï¿·ÆüËÜÆ»¾ì¤Î´ÉÍý¿Í¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤½¤Î¸å¤âÇÙ¤¬¤ó¤Î¼ê½Ñ¤ò£²ÅÙ¼õ¤±¤Ê¤¬¤é¤â¸å¿Ê¤Î°éÀ®¤Ë¾ðÇ®¤òÃí¤¤¤À¡£
¡¡¿·Äï»Ò¤Ï¤Þ¤º¡¢¾®ÎÓ¤µ¤ó¤ËÆ»¾ìÀ¸³è¤Î¥¤¥í¥Ï¤ò¶µ¤ï¤Ã¤¿¡£¾®ÎÓ¤µ¤ó¤Ï¸åÇÚ¤Î»ØÆ³¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÎÁÍýÄ¹¤È¤·¤Æ¥ä¥ó¥°¥é¥¤¥ª¥ó¤Î°ßÂÞ¤ò»Ù¤¨¤¿¡£ÎÁÍý¤ÎÏÓ¤Ï¥×¥íÊÂ¤ß¤Ç¤Á¤ã¤ó¤³¤ÏÀäÉÊ¡£¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¸æÍÑÃ£¤ÎÍÌ¾¥¹¥Æ¡¼¥Å¹¤ÎÌ£¤ò¤½¤Ã¤¯¤ê¤½¤Î¤Þ¤ÞºÆ¸½¤µ¤»¡¢¼þ°Ï¤ò¶ÃÃ²¤µ¤»¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£
¡Ö¾®ÎÓ¤µ¤ó¤ÏËÜÍè¡¢Æ»¾ì¤Î´ÉÍý¤ò¤¹¤ë¤Î¤¬»Å»ö¤ÇÈÓ¤ò¤Ä¤¯¤ëÉ¬Í×¤Ê¤ó¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÎÁÍý¤Ï¤¤¤ï¤Ð¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¡£¤½¤ì¤òÎ¨Àè¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¡×¡ÊÃæÀ¾¡Ë¡£
¡¡¿·ÆüËÜ¤ò±¢¤«¤éÆü¤Ê¤¿¤«¤é»Ù¤¨¤Æ¤¤¿¾®ÎÓ¤µ¤ó¡£¤½¤Î¸ùÀÓ¤Ï·×¤êÃÎ¤ì¤Ê¤¤¡£