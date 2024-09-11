ÃÝÆâ¤Þ¤ê¤ä¡Ø¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¡Ù½éÃ´Åö¡¡13Ç¯¤Ö¤ê¥é¥¸¥ª¸ø³«¼ýÏ¿¤â
¡¡ºòÇ¯11·î¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼45¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¥·¥ó¥¬¡¼¡¦¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤ÎÃÝÆâ¤Þ¤ê¤ä¤¬¡¢10·î25ÆüÊüÁ÷¤Î¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡ØÃÝÆâ¤Þ¤ê¤ä¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥óGOLD supported by ¥¢¥µ¥ÒÀ¸¥Ó¡¼¥ë ¥Þ¥ë¥¨¥Õ¡Ù¡Ê¸å10¡§00¡Ë¤Ç¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤òÌ³¤á¤ë¡£ÃÝÆâ¤¬¡Ø¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¡Ù¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¤³¤ì¤¬½é¤È¤Ê¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÀ¸ÅÄ³¨Íü²Ö¼ç±é¥É¥é¥Þ¤Î¼çÂê²Î¤ò½ñ¤²¼¤í¤·¤¿ÃÝÆâ¤Þ¤ê¤ä
¡¡¤³¤ÎÆÃÊÌÈÖÁÈ¤Ï¡¢10·î6Æü¸á¸å¤Ë¥ê¥¹¥Ê¡¼70¿Í¤ò¾·ÂÔ¤·¤ÆÅÔÆâ¤Ç¸ø³«¼ýÏ¿¤ò¹Ô¤¦Í½Äê¡£ÃÝÆâ¤¬¥é¥¸¥ª¤Î¸ø³«¼ýÏ¿¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢2011Ç¯12·î¤Î¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¤ÎÆÃÊÌÈÖÁÈ¥²¥¹¥È½Ð±é°ÊÍèÌó13Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ê¡¢¥ê¥¹¥Ê¡¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢10Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖPrecious Days¡×¡Ê10·î23Æü¥ê¥ê¡¼¥¹¡Ë¤ÎÀ©ºîÈëÏÃ¤Î¤Û¤«¡¢¥ê¥¹¥Ê¡¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¡Ö¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤Æü¡¹¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¥È¡¼¥¯¤ò·«¤ê¹¤²¤ëÍ½Äê¤À¡£¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤Ï¾åÌø¾»É§¤¬Ì³¤á¤ë¤Û¤«¡¢¥²¥¹¥È¤Ë¥ß¥Ã¥Ä¡¦¥Þ¥ó¥°¥í¡¼¥Ö¤ò·Þ¤¨¡¢¤³¤³¤Ç¤·¤«Ä°¤±¤Ê¤¤¥È¡¼¥¯¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÀ¸ÅÄ³¨Íü²Ö¼ç±é¥É¥é¥Þ¤Î¼çÂê²Î¤ò½ñ¤²¼¤í¤·¤¿ÃÝÆâ¤Þ¤ê¤ä
¡¡¤³¤ÎÆÃÊÌÈÖÁÈ¤Ï¡¢10·î6Æü¸á¸å¤Ë¥ê¥¹¥Ê¡¼70¿Í¤ò¾·ÂÔ¤·¤ÆÅÔÆâ¤Ç¸ø³«¼ýÏ¿¤ò¹Ô¤¦Í½Äê¡£ÃÝÆâ¤¬¥é¥¸¥ª¤Î¸ø³«¼ýÏ¿¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢2011Ç¯12·î¤Î¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¤ÎÆÃÊÌÈÖÁÈ¥²¥¹¥È½Ð±é°ÊÍèÌó13Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ê¡¢¥ê¥¹¥Ê¡¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢10Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖPrecious Days¡×¡Ê10·î23Æü¥ê¥ê¡¼¥¹¡Ë¤ÎÀ©ºîÈëÏÃ¤Î¤Û¤«¡¢¥ê¥¹¥Ê¡¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¡Ö¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤Æü¡¹¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¥È¡¼¥¯¤ò·«¤ê¹¤²¤ëÍ½Äê¤À¡£¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤Ï¾åÌø¾»É§¤¬Ì³¤á¤ë¤Û¤«¡¢¥²¥¹¥È¤Ë¥ß¥Ã¥Ä¡¦¥Þ¥ó¥°¥í¡¼¥Ö¤ò·Þ¤¨¡¢¤³¤³¤Ç¤·¤«Ä°¤±¤Ê¤¤¥È¡¼¥¯¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¡£