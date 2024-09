【PS5 Pro】9月11日 発表11月7日 発売予定価格:119,980円

ソニー・インタラクティブエンタテインメント(SIE)は、動画「PS5 Technical Presentation hosted by Mark Cerny」にて、PS5 Proにおける強化したポイントを公開した。

PS5 Proは、現行PS5のGPUと比較してコンピュートユニットの数が67%増加しているほか、GPUメモリも28%高速化している。これによりレンダリング速度が最大で45%向上。よりスムーズにゲームを楽しめる。

さらに、レイトレーシングも数倍に強化されたことで、現行のPS5よりも光の表現がダイナミックに描写できるようになる。加えて、「スペクトルスーパーレゾリューション(PSSR)」という、AIを活用したグラフィックのアップスケーリング機能によって、映像のディテールを大幅に追加することで、遠景までも含めた画質の向上機能も搭載している。

PS5 Proではこれらの強化によって、フレームレートが飛躍的に向上し、従来のパフォーマンス優先設定でもより滑らかで美しい映像でゲームができるようになる。また、「PS5 Proゲームブースト」という機能も搭載しており、PS4のゲームも含めてパフォーマンスが安定したり向上したりする場合がある。

【PS5 Technical Presentation hosted by Mark Cerny】

(C) 2024 Sony Interactive Entertainment Inc. All Rights Reserved.