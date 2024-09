【PS5 Pro】11月7日 発売予定価格:119,980円

ソニー・インタラクティブエンタテインメント(SIE)は、PlayStation Blogにて11月7日に発売予定のプレイステーション 5 Proの紹介記事を公開した。

ブログでは通常のPS5から進化した点が紹介されており、史上最高の映像美を謳っている。新機能についても紹介されており「PS5 Proゲームブースト」という機能を用いることで、対応するPS5およびPS4ゲームのパフォーマンスが安定したり向上したりする場合があるという。

また、本体デザインに関する情報も公開となり、既存のDualSenseやPlayStation VR2、PlayStation Portal リモートプレーヤーといった周辺機器に対応する。

加えて、PS5 Proはディスクドライブ非搭載モデルのみの販売となることが明かされた。通常のPS5は、ディスクドライブを搭載したモデルと、非搭載モデルの2種が存在するが、PS5 Proはディスクドライブ搭載せず、別売りのUltra HD Blu-rayディスクドライブを購入し、取り付けることでゲームディスクの読み込みが可能となる。

□PlayStation Blogのページ

