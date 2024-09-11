Ãæ¹ñÆîµþ»Ô¤Î¤í¤¦³Ø¹»¶µ»Õ¡¢30Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤êÀ¸ÅÌ¤ÎÇØÃæ¸å²¡¤·
4Æü¡¢Æîµþ»Ô¤í¤¦³Ø¹»¤Ç¼êÏÃ¤È¸ýÏÃ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ÆÀ¸ÅÌ¤ËÊªÍý¤ÎÌäÂê¤òÀâÌÀ¤¹¤ë»Ë³Ø·³¤µ¤ó¡Êº¸¡Ë¡£¡ÊÆîµþ¡á¿·²Ú¼Òµ¼Ô/ÍûÇî¡Ë
¡¡¡Ú¿·²Ú¼ÒÆîµþ9·î10Æü¡ÛÃæ¹ñ¹¾ÁÉ¾Ê¤ÎÆîµþ»Ô¤í¤¦³Ø¹»¤Î¶µ»Õ¡¢»Ë³Ø·³¡Ê¤·¡¦¤¬¤¯¤°¤ó¡Ë¤µ¤ó¡Ê54¡Ë¤Ï¡¢1997Ç¯¤«¤é30Ç¯¶á¤¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÆÃÊÌ»Ù±ç¶µ°é¤Î¸½¾ì¤ËÎ©¤ÁÂ³¤±¡¢Ä°³Ð¾ã³²¤Î¤¢¤ëÀ¸ÅÌ¤¬¹¤¤À¤³¦¤Ø¤ÈÎ¹Î©¤Ä¤Î¤ò½õ¤±¤Æ¤¤¿¡£
¡¡ÆÈ³Ø¤Ç¼êÏÃ¤ò³Ø¤Ó¡¢¤í¤¦³Ø¹»¤ÈÉáÄÌ³Ø¹»¤Î¥«¥ê¥¥å¥é¥à¤Î¤¢¤êÊý¤ò¸¦µæ¤·¤Æ¤¤¿¡£Ä°³Ð¾ã³²¤Î¤¢¤ëÀ¸ÅÌ¤Î¥Ë¡¼¥º¤Ë´ð¤Å¤¡¢³Ø½¬¸ú²Ì¤¬¾å¤¬¤é¤Ê¤¤¡¢³èÆ°¤Ø¤Î»²²Ã°ÕÍß¤¬Äã¤¤¡¢¼Ò¸ò¥¹¥¥ë¤ä¾ï¼±¤¬ÉÔÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤É¤ÎÌäÂê¤Î²ò·è¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¡£¤µ¤é¤ËÂÎ¸³¤òÄÌ¤¸¤ÆÀ¸ÅÌ¤ÎÃÎ¼±¸þ¾å¤ò¿Þ¤ë¤¿¤á¡¢²Ê³Ø´Û¤äÇîÊª´Û¤Î¸«³Ø¤Ê¤ÉËÉÙ¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÁÈ¿¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
4Æü¡¢Æîµþ»Ô¤í¤¦³Ø¹»¤Ç¼êÏÃ¤È¸ýÏÃ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¼ø¶È¤¹¤ë»Ë³Ø·³¤µ¤ó¡£¡ÊÆîµþ¡á¿·²Ú¼Òµ¼Ô/ÍûÇî¡Ë
4Æü¡¢Æîµþ»Ô¤í¤¦³Ø¹»¤Ç¼Â¸³¤ò³èÍÑ¤·¤¿ÊªÍý¤Î¼ø¶È¤ò¹Ô¤¦»Ë³Ø·³¤µ¤ó¡Ê±¦¤«¤é3¿ÍÌÜ¡Ë¡£¡ÊÆîµþ¡á¿·²Ú¼Òµ¼Ô/ÍûÇî¡Ë
4Æü¡¢Æîµþ»Ô¤í¤¦³Ø¹»¤Ç¼êÏÃ¤È¸ýÏÃ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¼ø¶È¤¹¤ë»Ë³Ø·³¤µ¤ó¡£¡ÊÆîµþ¡á¿·²Ú¼Òµ¼Ô/ÍûÇî¡Ë
4Æü¡¢Æîµþ»Ô¤í¤¦³Ø¹»¤Ç¼êÏÃ¤È¸ýÏÃ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¼ø¶È¤¹¤ë»Ë³Ø·³¤µ¤ó¡£¡ÊÆîµþ¡á¿·²Ú¼Òµ¼Ô/ÍûÇî¡Ë
4Æü¡¢Æîµþ»Ô¤í¤¦³Ø¹»¤Î±¿Æ°¾ì¤ÇÀ¸ÅÌ¤Î²°³°³èÆ°¤ò¸«¼é¤ë»Ë³Ø·³¤µ¤ó¡£¡ÊÆîµþ¡á¿·²Ú¼Òµ¼Ô/ÍûÇî¡Ë
4Æü¡¢²ÆµÙ¤ß¤ò¤É¤¦²á¤´¤·¤¿¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼êÏÃ¤ÇÀ¸ÅÌ¤È¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¤¹¤ë»Ë³Ø·³¤µ¤ó¡Ê±¦¡Ë¡£¡ÊÆîµþ¡á¿·²Ú¼Òµ¼Ô/ÍûÇî¡Ë
4Æü¡¢¼Â¸³¤òÄÌ¤¸¤ÆÀ¸ÅÌ¤ËÊªÍý¤Î¸¶Íý¤ò¼Â±é¤¹¤ë»Ë³Ø·³¤µ¤ó¡Ê±¦Ã¼¡Ë¡£¡ÊÆîµþ¡á¿·²Ú¼Òµ¼Ô/ÍûÇî¡Ë
4Æü¡¢»Ë³Ø·³¤µ¤ó¤ÎÊªÍý¤Î¼ø¶È¤òÊ¹¤¯¡¢¿Í¹©Æâ¼ª¤òÁõÃå¤·¤¿À¸ÅÌ¡£¡ÊÆîµþ¡á¿·²Ú¼Òµ¼Ô/ÍûÇî¡Ë