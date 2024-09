【PS5 Technical Presentation hosted by Mark Cerny】9月11日0時 配信予定

ソニー・インタラクティブエンタテインメント(SIE)は、動画「PS5 Technical Presentation hosted by Mark Cerny」にて、PS5 Proのレイトレーシングについて紹介を行なった。

ゲームにおけるレイトレーシングは光を美しくみせるための技術の1つ。PS5 Proの正式発表に伴い、さらに強化されたレイトレーシングの紹介が行なわれ、「グランツーリスモ7(GT7)」や「ホグワーツ・レガシー」などの美麗で迫力あるゲーム映像が公開された。

従来からさらに進化したレイトレーシング機能が追加されたことにより、よりダイナミックな光の反射と屈折の表現可能になったとのこと。現行のPS5と比べて2倍、ときには3倍の速度で光線を投射することができるという。

(C) 2024 Sony Interactive Entertainment Inc. All Rights Reserved.