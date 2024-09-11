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2024/9/14(Sat) °¦ÃÎ¡¡Electric Lady Land [Open 17:00 / Start 18:00]
2024/9/15(Sun) Âçºå¡¡Ì£±à¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥¹ [Open 17:00 / Start 18:00]
2024/10/2(Wed) ËÌ³¤Æ» PENNY LANE24 [Open 18:00 / Start 19:00]
2024/10/11(Fri) Åìµþ Zepp Shinjuku [Open 17:30 / Start 18: 30]
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ÆüÄø¡Ã2024.10.19 (sat.) OPEN 18:00¡¿START 19:00
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È¯Çä¡Ã2024.7.27 (Sat.) 12:00 (ÂæÏÑ»þ´Ö)
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