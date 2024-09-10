日本代表、バーレーン戦のスタメン発表！　中国戦から変更は1名、久保に代わって鎌田が先発

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FIFAワールドカップ26アジア最終予選


◼︎グループC第2節
会場：バーレーン・ナショナル・スタジアム／9月10日25時00分（11日1時00分）キックオフ

　FIFAワールドカップ26アジア最終予選・グループC第2節のバーレーン代表戦に臨む日本代表のスターティングメンバーが発表された。

　9月より始まった、北中米3カ国で共催されるFIFAワールドカップ26の出場権をかけた熾烈なアジア最終予選。2次予選では6戦全勝無失点と圧巻の成績を残した日本代表は、5日に最終予選の初陣で『埼玉スタジアム2002』にて中国代表と対戦。過去、アジア最終予選の初戦においては2大会連続で黒星を喫していたが、キャプテンの遠藤航が12分に均衡を破ると、その後はゴールラッシュを見せる。終わってみれば7−0と大勝し、幸先の良いスタートを切った。

　最終予選で初のアウェイゲームとなる今節は、第1節でオーストラリア代表相手に劇的勝利を飾ったバーレーン代表と激突。過去の対戦成績は9勝0分2敗と大きく勝ち越している。

　最終予選で2連勝を目指す一戦に向けて、森保一監督は中国代表戦から大幅なターンオーバーを実施せず、スターティングメンバーの変更は1名のみ。久保建英に代わって鎌田大地がシャドーのポジションに入る。システムは中国戦と同じく、左ウイングバックに三笘薫、右ウイングバックに堂安律を置く3−4−2−1が予想される。

　試合はこのあと25時00分（11日1時00分）キックオフ予定。試合の模様はDAZNにてライブ配信される。

　バーレーン代表戦に臨むスターティングメンバーは以下の通り。

＜スターティングメンバー＞
▼GK
1　鈴木彩艶（パルマ・カルチョ／イタリア）
▼DF
4　板倉滉（ボルシアMG／ドイツ）
3　谷口彰悟（シント・トロイデン／ベルギー）
16　町田浩樹（ユニオン・サン・ジロワーズ／ベルギー）
▼MF
10　堂安律（フライブルク／ドイツ）
6　遠藤航（リヴァプール／イングランド）
5　守田英正（スポルティング／ポルトガル）
7　三笘薫（ブライトン／イングランド）
▼FW
15　鎌田大地（クリスタル・パレス／イングランド）
8　南野拓実（モナコ／フランス）
9　上田綺世（フェイエノールト／オランダ）

＜控えメンバー＞
▽GK
12　大迫敬介（サンフレッチェ広島）
23　谷晃生（FC町田ゼルビア）
▽DF
2　菅原由勢（サウサンプトン／イングランド）
21　高井幸大（川崎フロンターレ）
22　中山雄太（FC町田ゼルビア）
▽MF／FW
11　前田大然（セルティック／スコットランド）
13　中村敬斗（スタッド・ランス／フランス）
14　伊東純也（スタッド・ランス／フランス）
17　田中碧（リーズ／イングランド）
18　浅野拓磨（マジョルカ／スペイン）
19　小川航基（NEC／オランダ）
20　久保建英（レアル・ソシエダ／スペイン）

＜メンバー外＞
長友佑都（FC東京）
望月ヘンリー海輝（FC町田ゼルビア）
旗手怜央（セルティック／スコットランド）
細谷真大（柏レイソル）


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