日本代表、バーレーン戦のスタメン発表！ 中国戦から変更は1名、久保に代わって鎌田が先発
FIFAワールドカップ26アジア最終予選
◼︎グループC第2節
会場：バーレーン・ナショナル・スタジアム／9月10日25時00分（11日1時00分）キックオフ
FIFAワールドカップ26アジア最終予選・グループC第2節のバーレーン代表戦に臨む日本代表のスターティングメンバーが発表された。
9月より始まった、北中米3カ国で共催されるFIFAワールドカップ26の出場権をかけた熾烈なアジア最終予選。2次予選では6戦全勝無失点と圧巻の成績を残した日本代表は、5日に最終予選の初陣で『埼玉スタジアム2002』にて中国代表と対戦。過去、アジア最終予選の初戦においては2大会連続で黒星を喫していたが、キャプテンの遠藤航が12分に均衡を破ると、その後はゴールラッシュを見せる。終わってみれば7−0と大勝し、幸先の良いスタートを切った。
最終予選で2連勝を目指す一戦に向けて、森保一監督は中国代表戦から大幅なターンオーバーを実施せず、スターティングメンバーの変更は1名のみ。久保建英に代わって鎌田大地がシャドーのポジションに入る。システムは中国戦と同じく、左ウイングバックに三笘薫、右ウイングバックに堂安律を置く3−4−2−1が予想される。
試合はこのあと25時00分（11日1時00分）キックオフ予定。試合の模様はDAZNにてライブ配信される。
バーレーン代表戦に臨むスターティングメンバーは以下の通り。
＜スターティングメンバー＞
▼GK
1 鈴木彩艶（パルマ・カルチョ／イタリア）
▼DF
4 板倉滉（ボルシアMG／ドイツ）
3 谷口彰悟（シント・トロイデン／ベルギー）
16 町田浩樹（ユニオン・サン・ジロワーズ／ベルギー）
▼MF
10 堂安律（フライブルク／ドイツ）
6 遠藤航（リヴァプール／イングランド）
5 守田英正（スポルティング／ポルトガル）
7 三笘薫（ブライトン／イングランド）
▼FW
15 鎌田大地（クリスタル・パレス／イングランド）
8 南野拓実（モナコ／フランス）
9 上田綺世（フェイエノールト／オランダ）
＜控えメンバー＞
▽GK
12 大迫敬介（サンフレッチェ広島）
23 谷晃生（FC町田ゼルビア）
▽DF
2 菅原由勢（サウサンプトン／イングランド）
21 高井幸大（川崎フロンターレ）
22 中山雄太（FC町田ゼルビア）
▽MF／FW
11 前田大然（セルティック／スコットランド）
13 中村敬斗（スタッド・ランス／フランス）
14 伊東純也（スタッド・ランス／フランス）
17 田中碧（リーズ／イングランド）
18 浅野拓磨（マジョルカ／スペイン）
19 小川航基（NEC／オランダ）
20 久保建英（レアル・ソシエダ／スペイン）
＜メンバー外＞
長友佑都（FC東京）
望月ヘンリー海輝（FC町田ゼルビア）
旗手怜央（セルティック／スコットランド）
細谷真大（柏レイソル）