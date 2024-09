【PS5 Pro】9月11日 発表

ソニー・インタラクティブエンタテインメント(SIE)は、動画「PS5 Technical Presentation hosted by Mark Cerny」にて、新型ゲームコンソール機「PS5 Pro」を正式発表した。詳細は発表され次第追記する。

【PS5 Technical Presentation hosted by Mark Cerny】

