【「雷雷雷」3巻】9月11日 発売価格:847円

小学館は、マンガ「雷雷雷」の3巻を9月11日に発売する。価格は847円。

本作は“ガール・ミーツ・エイリアン”と銘打たれており、宇宙害蟲駆除会社で働いていた少女・市ヶ谷スミレがUFOにさらわれ、人生が一変していく様子が描かれていく。

3巻では宇宙人の力を発現させるべく特別訓練に励むスミレのもとに、謎の少女・コハルが襲来する展開に。

表紙にはコハルの姿が描かれており、3ページの描き下ろしおまけマンガも掲載されている。

また最新刊発売を記念して、全国の対象書店にてフェアを開催。1巻から3巻のいずれかを購入するとイラストカードを入手可能で、カードはスミレ、ハヅキ、コハルの3種類が用意されている。

【「雷雷雷」3巻あらすじ】

刺客、襲来。あなたに会いに、やってきた。

“変身”できたら給料三倍。

極限の試練の結末は──!?

宇宙人の力を発現させるべく特別訓練に励むスミレ。

変身のため、死を覚悟して害獣・ダスキンの熱線を受けると決めたスミレだったが、

攻撃をためらうダスキンの前に謎の少女が現れて……!?

