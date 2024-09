【「からかい上手の(元)高木さん」22巻】9月11日 発売価格:770円

小学館は、マンガ「からかい上手の(元)高木さん」の22巻を9月11日に発売する。価格は770円。

本作は実写化やアニメ化もされた「からかい上手の高木さん」のスピンオフ作品で、お母さんになった(元)高木さんと娘のちーちゃんを中心としたからかいホームコメディーとなっている。

22巻では気になるあの子に想いを告げる「告白」など、全16エピソードが収録されており、描き下ろしおまけマンガも掲載される。

また、次巻23巻で完結を迎えることも予告されている。

【「からかい上手の(元)高木さん」22巻あらすじ】

からかいは、時を超えて。

子供の頃のつづきをちーと楽しむ「つづき」、

とんでもないものに対抗心を燃やす「嫉妬」、

ちー、はじめてのおつかいの「初めての場所」、

そして、ついに気になるあの子に想いを告げる「告白」など、

全16エピソード+描き下ろしおまけ漫画収録!

愛とからかい溢れる大人気青春コメディー スピンオフ最新刊です!

そして、次巻で完結……!

(C) Shogakukan Inc. 2023 All rights reserved.