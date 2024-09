LiSAの約4年ぶりの声出し解禁された、2023年に開催された全国ホールツアー『LiVE is Smile Always~LANDER~』の最終公演・12月17日(日)東京ガーデンシアター公演の模様を収録したLiVE Blu-ray & DVD『LiVE is Smile Always~LANDER~ at TOKYO GARDEN THEATER』が明日、9月11日(水)に発売となる

『LiVE is Smile Always~LANDER~ at TOKYO GARDEN THEATER』Blu-ray

そんなLiVE Blu-ray&DVDの発売を記念し、9月10日(火)より全国のCDショップで衣装展示&パネル展示が実施される。展示時間と衣装展示対象店舗は下記になる。詳細は欄外にある、パネル展示対象店舗のURLから確認してほしい。

<展示期間>

2024年9月10日(火) ~ 9月16日(月・祝)

※展示期間は店舗によって前後する場合がございます。

<衣装展示対象店舗>

北海道・HMV 札幌ステラプレイス

東京都・SHIBUYA TSUTAYA

東京都・アニメイト池袋本店

東京都 ・タワーレコード渋谷店

神奈川県・タワーレコード 横浜ビブレ店

愛知県・タワーレコード東浦店

大阪府・Joshin 日本橋店2Fディスクピア

2023年9月から12月まで行われた全国ホールツアー『LiVE is Smile Always~LANDER~』は、2022年11月に発売されたLiSAの自身6作目のアルバムとなる『LANDER』を引っ提げたツアー。

『LiVE is Smile Always~LANDER~ at TOKYO GARDEN THEATER』DVD

『LiVE is Smile Always~LANDER~ at TOKYO GARDEN THEATER』は、完全数量生産限定盤(Blu-ray+GOODS)、初回仕様限定盤(Blu-ray)、初回仕様限定盤(DVD)の3形態でリリースされる。

さらに発売日当日、9月11日(水)0時には「LiVE is Smile Always~LANDER~」ライブ音源の配信が決定となり、同日20時には発売記念のYouTube生配信が決定している。生配信のURLは欄外に掲載。