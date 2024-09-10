LiSA、2023年ライブツアー最終公演収録LiVE Blu-ray＆DVD明日発売 発売記念として全国のCDショップにて衣装展示＆パネル展示決定
LiSAの約4年ぶりの声出し解禁された、2023年に開催された全国ホールツアー『LiVE is Smile Always～LANDER～』の最終公演・12月17日(日)東京ガーデンシアター公演の模様を収録したLiVE Blu-ray ＆ DVD『LiVE is Smile Always～LANDER～ at TOKYO GARDEN THEATER』が明日、9月11日(水)に発売となる
『LiVE is Smile Always～LANDER～ at TOKYO GARDEN THEATER』Blu-ray
そんなLiVE Blu-ray＆DVDの発売を記念し、9月10日(火)より全国のCDショップで衣装展示＆パネル展示が実施される。展示時間と衣装展示対象店舗は下記になる。詳細は欄外にある、パネル展示対象店舗のURLから確認してほしい。
＜展示期間＞
2024年9月10日(火) ～ 9月16日(月・祝)
※展示期間は店舗によって前後する場合がございます。
＜衣装展示対象店舗＞
北海道・HMV 札幌ステラプレイス
東京都・SHIBUYA TSUTAYA
東京都・アニメイト池袋本店
東京都 ・タワーレコード渋谷店
神奈川県・タワーレコード 横浜ビブレ店
愛知県・タワーレコード東浦店
大阪府・Joshin 日本橋店2Fディスクピア
2023年9月から12月まで行われた全国ホールツアー『LiVE is Smile Always～LANDER～』は、2022年11月に発売されたLiSAの自身6作目のアルバムとなる『LANDER』を引っ提げたツアー。
『LiVE is Smile Always～LANDER～ at TOKYO GARDEN THEATER』DVD
『LiVE is Smile Always～LANDER～ at TOKYO GARDEN THEATER』は、完全数量生産限定盤（Blu-ray+GOODS）、初回仕様限定盤（Blu-ray）、初回仕様限定盤（DVD）の3形態でリリースされる。
さらに発売日当日、9月11日(水)0時には「LiVE is Smile Always～LANDER～」ライブ音源の配信が決定となり、同日20時には発売記念のYouTube生配信が決定している。生配信のURLは欄外に掲載。