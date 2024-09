【第4話】9月10日 公開

講談社は、七井海星氏によるマンガ「傷口と包帯」第4話「黒鳥会へようこそ」を月マガ基地(コミックDAYS)にて公開した。価格は120pt。

「傷口と包帯」は人が弱っている姿に興奮を覚える”ヨワラー”を自称するヤクザの親分の娘と、その世話係を言い渡された若頭による特殊性癖ラブコメ。元は同名の読み切り作品として制作されたが、その後連載作品として月マガ基地で隔週掲載が行なわれている。

なお、コミックDAYSでは第1話より第3話までの無料公開も行なわれている。

【最新話】

第4話「黒鳥会へようこそ」のページ

【無料公開中】

第3話「心のヨワ」のページ

第2話「熱と嘔吐」のページ

第1話「終わりの始まり」のページ

【傷口と包帯】

SNSで共感とざわつきで満たした注目の読み切り作が、ついに連載化!関東一円を占めるヤクザの親分の娘の世話係を言い渡された若頭・切谷。しかし、そのお嬢様にはある特殊な性癖があって…

(C) KODANSHA Ltd. All rights reserved.