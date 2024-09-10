¥Ö¥·¥å¥í¥ó¡È¥¯¥¸¥ã¥¯¤Î±©º¬¡É¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¡Ö¥×¥ê¥å¥à ¥É¥¥ ¥Ñ¥ª¥ó¡×ÂçÎ³¥Ñ¡¼¥ë¤Î¥ê¥ó¥°¤ä¥Ô¥¢¥¹¤Ê¤É
¥Ö¥·¥å¥í¥ó(BOUCHERON)¤Ï¡¢¡Ö¥×¥ê¥å¥à ¥É¥¥ ¥Ñ¥ª¥ó¡×¤Î¿·ºî¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¤ò2024Ç¯9·î6Æü(¶â)¤è¤êÈ¯Çä¡£
¡È¥¯¥¸¥ã¥¯¤Î±©º¬¡É¤ò¸½ÂåÅª¤ËºÆ²ò¼á¤·¤¿¥¸¥å¥¨¥ê¡¼
¥Ö¥·¥å¥í¥ó¤Î¡Ö¥×¥ê¥å¥à ¥É¥¥ ¥Ñ¥ª¥ó¡×¤Ï¡¢ÁÏ¶ÈÅö½é¤«¤é¥â¥Á¡¼¥Õ¤È¤·¤Æ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ËºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡È¥¯¥¸¥ã¥¯¤Î±©º¬¡É¤ò¸½ÂåÅª¤ËºÆ²ò¼á¤·¤¿¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡£¥¯¥¸¥ã¥¯¤ÎÀ¸¤À¸¤¤È¤·¤¿»Ñ¤äÍ¥²í¤µ¡¢ÎÏ¶¯¤¯¤âÑ³¤¤ÍÍ»Ò¤òÁ¡ºÙ¤ÊºÙ¹©¤ÇÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¾åÉÊ¤Ëµ±¤¯¥Ñ¡¼¥ë¤Î¿·ºî¥ê¥ó¥°¡¢¥Ú¥ó¥À¥ó¥È¡¢¥Ô¥¢¥¹¤¬ÅÐ¾ì
¿·ºî¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¾åÉÊ¤Ê¥Ñ¡¼¥ë¤ò¾þ¤Ã¤¿¥ê¥ó¥°¤ä¥Ô¥¢¥¹¡¢¥Ú¥ó¥À¥ó¥È¡£·Ú¤ä¤«¤Ê±©º¬¤ÎÌöÆ°¤ò¡¢±©ÌÓ1ËÜ1ËÜ¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¥Û¥ï¥¤¥È¥´¡¼¥ë¥É¤ä¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤Ë¤è¤Ã¤ÆÉÁ¤½Ð¤·¡¢¥Ö¥·¥å¥í¥ó¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¿¦¿Íµ»¤¬¸÷¤ë¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¤Ë»Å¾å¤²¤¿¡£ÂçÎ³¤Î¥Û¥ï¥¤¥È¥µ¥¦¥¹¥·¡¼¥Ñ¡¼¥ë¤¬²Ú¤ä¤«¤Ëµ±¤¯¥ê¥ó¥°¤Ï¡¢¥Ñ¡¼¥ë¤òÊñ¤ß¹þ¤à¤è¤¦¤Ê±©º¬¥â¥Á¡¼¥Õ¤Î¥¢¡¼¥à¤¬¥¢¥¤¥¥ã¥Ã¥Á¡£¥µ¥¤¥É¤Ë¤Ï0.49¥«¥é¥Ã¥È¤Î¥í¡¼¥º¥«¥Ã¥È ¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤¬¥¥é¥ê¤Èµ±¤¯¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Ú¥ó¥À¥ó¥È¤Î¥È¥Ã¥×¤Ë¤Ï¥¢¥·¥ó¥á¥È¥ê¡¼¤Ê2¤Ä¤Î±©º¬¥â¥Á¡¼¥Õ¤ò¾þ¤ê¡¢¤½¤Î²¼¤Ç¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¥Ñ¡¼¥ë¤¬¤ß¤º¤ß¤º¤·¤¤¸÷¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Á¥§¡¼¥ó¤Ë¤â¥é¥¦¥ó¥É¥«¥Ã¥È ¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤ò»¶¤ê¤Ð¤á¡¢À¡¤ó¤Àµ±¤¤Î¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤ò¥×¥é¥¹¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢±©º¬¤Î¥Ô¥¢¥¹¤Ë¤ÏìÔÂô¤Ë¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤òÁõ¾þ¡£ÍÉ¤ìÆ°¤¯¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¥Ñ¡¼¥ë¤âÁê¤Þ¤Ã¤Æ¡¢º£¤Ë¤â±©¤Ð¤¿¤¯¤«¤Î¤è¤¦¤ÊÌöÆ°´¶¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¾ÜºÙ¡Û
¥Ö¥·¥å¥í¥ó¡Ö¥×¥ê¥å¥à ¥É¥¥ ¥Ñ¥ª¥ó¡×¿·ºî¥¸¥å¥¨¥ê¡¼
È¯ÇäÆü¡§2024Ç¯9·î6Æü(¶â)
ÈÎÇä¾ì½ê¡§¥Ö¥·¥å¥í¥ó ¹ñÆâ¥Ö¥Æ¥£¥Ã¥¯
Í½Äê²Á³Ê¡§
¡¦¥×¥ê¥å¥à ¥É¥¥ ¥Ñ¥ª¥ó ¥Ñ¡¼¥ë ¥ê¥ó¥° 5,306,400±ß
¡¦¥×¥ê¥å¥à ¥É¥¥ ¥Ñ¥ª¥ó ¥Ñ¡¼¥ë ¥Ú¥ó¥À¥ó¥È¥¤¥ä¥ê¥ó¥° 4,818,000±ß
¡¦¥×¥ê¥å¥à ¥É¥¥ ¥Ñ¥ª¥ó ¥Ñ¡¼¥ë ¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹ 5,781,600±ß
¡ÚÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
¥Ö¥·¥å¥í¥ó ¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¥µ¡¼¥Ó¥¹
TEL¡§0120-230-441
¡Ú¼Ì¿¿ÉÕ¤¤ÇÆÉ¤à¡Û¥Ö¥·¥å¥í¥ó¡È¥¯¥¸¥ã¥¯¤Î±©º¬¡É¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¡Ö¥×¥ê¥å¥à ¥É¥¥ ¥Ñ¥ª¥ó¡×ÂçÎ³¥Ñ¡¼¥ë¤Î¥ê¥ó¥°¤ä¥Ô¥¢¥¹¤Ê¤É