Penthouseの新作アルバム『Laundry』新曲を含む全10曲を収録した2作目

Penthouse(ペントハウス)の新作アルバム『Laundry』が、2024年11月6日(水)にリリースされる。

Penthouseの新作アルバム『Laundry』

R&B/ソウル、ジャズ、ファンク、ゴスペルといった様々な音楽ジャンルの要素を取り入れつつ、オリジナリティ溢れるサウンドを紡ぎ出しているPenthouse。“かてぃん”こと角野隼斗の卓越した表現力と強固なリズム隊が生み出すグルーヴに、浪岡真太郎と大島真帆によるソウルフルな男女ヴォーカルを乗せた、唯一無二の世界観で注目を集める6人組のツインヴォーカルバンドだ。

新曲を含む全10曲を収録

新作アルバム『Laundry』は、2023年3月にリリースされた前作『Balcony』から約1年半ぶりとなる、待望の新作アルバム。『Balcony』以降にリリースされた配信シングルに加え、6月に開催した初のホールツアー完走後に制作した新曲など、その磨き上げたサウンドを集めた10曲入りのアルバムになるという。

作品情報

Penthouse 新作アルバム『Laundry』

リリース日:2024年11月6日(水)

価格:

・初回限定盤(CD+Blu-ray) 5,940円

・通常盤(CD) 3,300円

・VICTOR ONLINE STORE限定盤(初回限定盤+LIVE音源CD+GOODS) 10,890円



<収録内容>

[Blu-ray] ※初回限定盤付属

「Penthouse ONE MAN LIVE TOUR 2024 “Tapestry”」 at 東京 LINE CUBE SHIBUYA

今年6月に開催されたバンド史上初のホールツアー「Penthouse ONE MAN LIVE TOUR 2024 “Tapestry”」より、東京 LINE CUBE SHIBUYA公演のライブ映像を収録(収録曲未定)

[ライブ音源CD] ※VICTOR ONLINE STORE限定盤のみ付属

「Penthouse ONE MAN LIVE TOUR 2024 “Tapestry”」 at 東京 LINE CUBE SHIBUYA

初回限定盤付属Blu-rayに収録されるLIVEの楽曲パートをCD音源化!

[グッズ] ※VICTOR ONLINE STORE限定盤のみ付属

オリジナル・台湾ランドリーバッグ(Lサイズ)

2ndアルバム『Laundry』のリリースを記念したVICTOR ONLINE STORE数量限定生産『Laundry』オリジナルの漁師網仕様※のバッグ(※台湾のお土産でも有名な手提げバッグ)

寸法:横57×高さ40×底幅12cm(ハンドルを除く)

[CD(全形態共通)収録曲]

・夏に願いを

・アイデンティファイ

・フライデーズハイ(日産「X-TRAIL e-4ORCE」CMソング)

・我愛你(テレ東 ドラマNEXT「好きなオトコと別れたい」主題歌)

・花束のような人生を君に(関西テレビドラマ「そんな家族なら捨てちゃえば?」主題歌)

・一難(ショートドラマ作品「トリッパーズ」主題歌)

を含む、全10曲収録予定

外部サイト