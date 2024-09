リラックマの期間限定ストア「リラックマ サーカス」が松屋銀座にてオープン決定! サーカス団の衣装に身を包んだリラックマたちの、ごゆるりとしたサーカスをお楽しみあれ。サンエックスの人気キャラクター「リラックマ」をテーマにした期間限定ストア「リラックマサーカス」が、2024年10月2日(水)から10月14日(祝・月)まで、松屋銀座8階 イベントスクエアにて開催される。

あわせて「リラックマサーカス」のストーリーも公開に! どんな物語なのか、早速ご紹介していこう。ある日、コリラックマに1通の招待状が届きました。ワクワクしながら読んでいるとなんだかうとうと眠たくなって……目を覚ますと、とても楽しい世界が広がっていました!みんなでにぎやかなサーカスの始まり☆いつまでも夢の続きを見ていたい、コリラックマなのでした。コリラックマの夢のような、賑やかでカラフルな世界観が楽しめる「リラックマサーカス」では、サーカス団員に扮したリラックマの仲間たちの限定アートのグッズが盛りだくさん。サーカス衣装にピエロのようなフェイスペイントを施したリラックマやコリラックマがキュートなぬいぐるみは「リラックマサーカス」ならではの注目アイテム。さらに、お手元のぬいぐるみを着せ替えして楽しめる「おきがえリラックマ」もピエロ衣装で登場する。また、豪華なお買い上げ特典がご用意されているのも見逃せない。10月2日(水)、4日(金)、6日(日)の期間、「リラックマサーカス」にて、税込1万1000円以上お買い上げのお客様に「リラックマストア店長てのりぬいぐるみ(店長みならい)」を先着でプレゼント!10月3日(木)、5日(土)の期間、「リラックマサーカス」にて、税込1万1000円以上お買い上げのお客様に「サーカスポーチ」を先着でプレゼント!サーカステントをイメージしたフォルムがとってもキュートなポーチとなっており、テントの屋根の部分にはリラックマのお耳が♪ カラフルで可愛いイラストが施されたスペシャルなアイテムはぜひ手に入れたいところ。各日、配布数が決まっており、無くなり次第終了になるので気になる方はお早めにチェックしておくといいだろう。10月7日(月)〜10月14日(祝・月)の期間に「リラックマサーカス」にて税込1100円以上のお買い上げのお客様には「トレーディングカード」を先着でプレゼント。こちらはおひとり様1会計につき1点のプレゼントとなっている。さらに、2021年7月から約1年間活躍していた『リラックマストア店長』が今年も大集合! 「リラックマサーカス」開催期間中、毎日出勤することが決定した。「リラックマサーカス」は、限定アートのグッズやリラックマストア店長のてのりぬいぐるみの発売、ほかにも企画や商品が盛りだくさん、かわいいがいっぱいです♪ぜひ足を運んでみてね。(C)2024 SAN-X CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.