第３５回上海観光フェスティバル、１４日開幕

8日、第35回上海観光フェスティバルに登場する上海市崇明区のフロート。（上海＝新華社記者/陳愛平）

【新華社上海9月10日】中国上海市で14日から第35回上海観光フェスティバル（上海旅游節）が開幕する。

10月6日までの期間中、200のテーマ観光商品・イベントを打ち出し、インバウンド観光客にも厳選した121の観光ルートを提供する。

第３５回上海観光フェスティバル、１４日開幕

8日、第35回上海観光フェスティバルに登場する上海レゴランド（2025年開業予定）のフロート。（上海＝新華社記者/陳愛平）

14日夜のオープニングイベントでは、米国やフランス、イタリアなどの民間芸術団体がパフォーマンスを披露するほか、国内各地のフロート（山車）20台余りがそれぞれの文化観光の風情を紹介する。

昨年秋の第34回フェスティバルの参加者は3846万8千人となり、飲食や宿泊、交通、観光、買い物、娯楽などを含めた観光消費額は前回比13.5％増の886億6千万元（1元＝約20円）に上った。（記者/陳愛平）

第３５回上海観光フェスティバル、１４日開幕

8日、第35回上海観光フェスティバルに登場する上海佘山（しゃざん）国際観光リゾートのフロート。（上海＝新華社記者/陳愛平）

第３５回上海観光フェスティバル、１４日開幕

8日、第35回上海観光フェスティバルに登場する中国（上海）自由貿易試験区臨港新片区（エリア）のフロート。（上海＝新華社記者/陳愛平）

第３５回上海観光フェスティバル、１４日開幕

8日、第35回上海観光フェスティバルに登場する浙江省衢州（くしゅう）市のフロート。（上海＝新華社記者/陳愛平）

第３５回上海観光フェスティバル、１４日開幕

8日、第35回上海観光フェスティバルに登場する浙江省嘉興市のフロート。（上海＝新華社記者/陳愛平）

第３５回上海観光フェスティバル、１４日開幕

8日、第35回上海観光フェスティバルに登場する安徽省黄山市のフロート。（上海＝新華社記者/陳愛平）

第３５回上海観光フェスティバル、１４日開幕

8日、第35回上海観光フェスティバルに登場する江蘇省南京市のフロート。（上海＝新華社記者/陳愛平）

第３５回上海観光フェスティバル、１４日開幕

8日、第35回上海観光フェスティバルに登場する江蘇省蘇州市のフロート。（上海＝新華社記者/陳愛平）

第３５回上海観光フェスティバル、１４日開幕

8日、第35回上海観光フェスティバルに登場する江蘇省塩城市のフロート。（上海＝新華社記者/陳愛平）

第３５回上海観光フェスティバル、１４日開幕

8日、第35回上海観光フェスティバルに登場する江蘇省常州市のフロート。（上海＝新華社記者/陳愛平）

第３５回上海観光フェスティバル、１４日開幕

8日、第35回上海観光フェスティバルに登場する江蘇省南通市のフロート。（上海＝新華社記者/陳愛平）

第３５回上海観光フェスティバル、１４日開幕

8日、第35回上海観光フェスティバルに登場する貴州省遵義市のフロート。（上海＝新華社記者/陳愛平）

第３５回上海観光フェスティバル、１４日開幕

8日、第35回上海観光フェスティバルに登場する甘粛省敦煌市のフロート。（上海＝新華社記者/陳愛平）

第３５回上海観光フェスティバル、１４日開幕

8日、第35回上海観光フェスティバルに登場する新疆ウイグル自治区喀什（カシュガル）市のフロート。（上海＝新華社記者/陳愛平）

第３５回上海観光フェスティバル、１４日開幕

8日、第35回上海観光フェスティバルに登場する西蔵自治区日喀則（シガツェ）市のフロート。（上海＝新華社記者/陳愛平）

第３５回上海観光フェスティバル、１４日開幕

8日、第35回上海観光フェスティバルに登場する内モンゴル自治区オルドス市のフロート。（上海＝新華社記者/陳愛平）

第３５回上海観光フェスティバル、１４日開幕

8日、第35回上海観光フェスティバルに登場する吉林省のフロート。（上海＝新華社記者/陳愛平）

第３５回上海観光フェスティバル、１４日開幕

8日、第35回上海観光フェスティバルに登場する中国台北のフロート。（上海＝新華社記者/陳愛平）