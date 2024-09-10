Ãæ»³ÉöÆàÍ½Áª1°Ì¡¢À¾Ìð³ñ¤éÄÌ²á¡¡À¤³¦¥¹¥±¥Ü¡¼¡¦¥¹¥È¥ê¡¼¥È¤¬³«Ëë
¡¡¥¹¥±¡¼¥È¥Ü¡¼¥É¡¦¥¹¥È¥ê¡¼¥È¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ï10Æü¡¢¥í¡¼¥Þ¤Ç³«Ëë¤·¤Æ½÷»ÒÍ½Áª¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÆüËÜÀª¤Ï¥Ñ¥ê¸ÞÎØÂåÉ½¤ÎÃæ»³ÉöÆà¡Ê¥à¥é¥µ¥¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡Ë¤¬71.64ÅÀ¤Ç¥È¥Ã¥×¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤É·×8¿Í¤¬12Æü¤Î½à¡¹·è¾¡¤Ë¿Ê¤ó¤À¡£
¡¡°ËÆ£ÈþÍ¥¤Ï2°Ì¡¢2021Ç¯Åìµþ¸ÞÎØ¶â¥á¥À¥ë¤ÎÀ¾Ìð³ñ¡Ê¥µ¥ó¥ê¥ª¡Ë¤Ï4°Ì¡¢12ºÐ¤Î¾¾ËÜÀãÀ»¤Ï5°Ì¡¢Âç²ñ2Ï¢ÇÆ¤¬·ü¤«¤ë¿¥ÅÄÌ´³¤¡Ê¥µ¥ó¥ê¥ª¡Ë¤Ï12°Ì¤ÇÄÌ²á¡£Æ£ÂôÆú¡¹²Ä¤Ï46°Ì¤ÇÍîÁª¤·¤¿¡£¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ÎµÈÂôÎø¡ÊACT¡¡SB¡¡STORE¡Ë¤È¶ä¥á¥À¥ë¤ÎÀÖ´ÖÑÛ²»¤Ï¡¢¤È¤â¤Ë¥·¡¼¥ÉÁª¼ê¤È¤·¤ÆÍ½ÁªÌÈ½ü¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡11Æü¤ÎÃË»ÒÍ½Áª¤Ë¤Ïº¬Éí³¤Î¶¡ÊDC¡¡Shoes¡Ë¤é¤¬ÅÐ¾ìÍ½Äê¡£¡Ê¶¦Æ±¡Ë