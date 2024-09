「やっぱり最強」「過去一好き」FC東京がニューバランスとコラボスニーカー発売！ 新エンブレムからインスピレーション「これは買い」

FC東京は10日、オフィシャルサプライヤーであるニューバランスとのコラボシューズの発売を発表した。恒例となったコラボシューズの発売。ニューバランス「574」シリーズ FC東京限定コラボシューズ「U574LGFT」が販売される。「U574LGFT」は、80年代に登場した「575」や「576」のテクノロジーからインスパイアされたデザインと、環境に配慮したサスティナビリティ素材を使用し人気のアイコニックモデル「574」をリファイン、モダンにブラッシュアップした「574Legacy」をFC東京の新しいエンブレムからインスピレーションを受けたカラーでデザイン。クラブからの青をベースに踵の部分などに赤を取り入れている。

スタジアムではもちろん日常に溶け込むデザインで足元を演出。スペシャルキーチャーム、色違いのシューレスも付いている。価格は1万6500円(税込)となっている。ファンは「ストレートなカラー」、「きれいな青」、「やっぱり最強」、「これは欲しい」、「これは買い」、「過去一好き」、「今までで一番良い」とコメントが寄せられている。「U574LGFT」は、9月11日(水)よりFC東京オフィシャルオンラインショップ、ニューバランス公式オンラインストア、ニューバランス原宿、その他ニューバランス取り扱い店舗で販売。9月12日(木)〜17日(火)京王百貨店新宿店B1階on the Cornerにて期間限定開催の『FC TOKYO 3RD UNIFORM CONCEPT STORE Powered by New Balance Black Out Apparel Collection』、9月14日(土)試合時のスタジアム売店でも売られる。