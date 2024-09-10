4ºÐÌ¼¤Îà¥¤¥¿¥º¥é¤Îµ¤ÇÛá´¶¤¸¤ÆÍÍ»Ò¤ò¸«¤Ë¹Ô¤¯¤È...¡¡¤¤¤Ä¤â¤Ï¼¸¤ëÊì¤âÃ¦Ë¹¤Î¡ÖºîÉÊ¡×¤Ë5.6Ëü¿ÍÀä»¿
¡Ö¤â¤·¤«¤·¤Æ¤¦¤Á¤Ë¥®¥ã¥ë¤¤¤ë¡©¡×
¤È¤¢¤ëÊì¿Æ¤¬µ¿Ç°¤È¤È¤â¤ËX¾å¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¼«Âð¤ËÇúÃÂ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤ó¤Ê¸÷·Ê¤À¤Ã¤¿¡£
¥Ï¡¼¥È¤ä¥Ð¥é¤¬¾þ¤êÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¾ÈÌÀ¤Î¥¹¥¤¥Ã¥Á¡£
ËÜÍè¡¢¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤ÈÉ½¸½¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤¤Ç¤¢¤í¤¦ÀßÈ÷¤¬¡¢¥¥é¥¥é¥é¥Ö¥ê¡¼¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¡£
ÇÛÃÖ¤È¤¤¤¤¿§¤Å¤«¤¤¤È¤¤¤¤¡¢È´·²¤Î¥»¥ó¥¹¤Ç¥¹¥¤¥Ã¥Á¤ò¥Ç¥³¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢4ºÐ¤ÎÌ¼¤µ¤ó¡£³Î¤«¤Ë¡¢¤«¤Ê¤ê¤Î¡Ö¥®¥ã¥ë¡×¤Ç¤¢¤ë¡£
2024Ç¯9·î4Æü¡¢ÀéÍÕ¸©ºß½»¤ÎÆó»ù¤ÎÊì¡¦¤Í¤ª¤Þ¤ë¿å»º¡Ê¡÷sh14k39¡Ë¤µ¤ó¤¬Åê¹Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢5Ëü6000·ï¤òÄ¶¤¨¤ë¤¤¤¤¤Í¡Ê9ÆüÌë»þÅÀ¡Ë¤Î¤Û¤«¡¢¤³¤ó¤ÊÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÊ¿À®¥®¥ã¥ë´¶¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¡ÖÁ°À¤ÀäÂÐ¥®¥ã¥ë¤Ç¤·¤çw¡×
¡ÖÇÛÃÖ¥»¥ó¥¹¤¢¤ê¤¹¤®¤ë¤Ê¤«¤ï¤¤¤¤¡×
¡Ö4ºÐ¤µ¤ó¥«¥é¡¼¤ÎÅý°ì´¶¤¢¤Ã¤Æ¥»¥ó¥¹¤¢¤ë¡Á¡Ê¥®¥ã¥ë¡Ë¡×¡Ö¤¢¤é¤¢¤é¡¢¤³¤ì¤Ï²Ä°¦¤é¤·¤¤¥®¥ã¥ë(4ºÐ)¤Á¤ã¤ó¡¢¿§¤âÎÉ¤µ¤â¤¢¤ë¥»¥ó¥¹¤â¤¢¤ë¡ª¡×
¡Ö4ºÐ¤Ë¤·¤ÆÊ¿À®¥®¥ã¥ë¤Î¤è¤¦¤Ê¥»¥ó¥¹¡×
6Æü¡¢J¥¿¥¦¥ó¥Í¥Ã¥Èµ¼Ô¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¤Í¤ª¤Þ¤ë¿å»º¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¼Ì¿¿¤Ï4Æü¤Î¸á¸å7»þº¢¤Ë»£±Æ¤·¤¿¤â¤Î¡£
Åö»þÍ¼ÈÓ¤Î»ÙÅÙ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Í¤ª¤Þ¤ë¿å»º¤µ¤ó¤Ï¡¢1¿ÍÌÛ¡¹¤È²¿¤«¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÌ¼¤µ¤ó¤Îµ¤ÇÛ¤ò´¶¤¸¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖÀÅ¤«¤À¤«¤é¤É¤¦¤»¥¤¥¿¥º¥é¤·¤Æ¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡Á¡×
¤½¤¦»×¤¤¤Ê¤¬¤éÌ¼¤Î¤¤¤¿ÀöÌÌ½ê¤Ë¹Ô¤¯¤È¡¢¥ª¥·¥ã¥ì¤Ëµ±¤¯¾ÈÌÀ¥Ü¥¿¥ó¤¬¡£
ÉáÃÊ¤ÏÊÉ¤ä²È¶ñ¤Ë¥·¡¼¥ë¤òÅ½¤Ã¤¿¤êÍî½ñ¤¤·¤¿¤ê¤¹¤ëÌ¼¤µ¤ó¤òÃí°Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Í¤ª¤Þ¤ë¿å»º¤µ¤ó¤À¤¬¡¢¤³¤Î»þ¤Ð¤«¤ê¤Ï......¡£
¡ÖÎáÏÂ¸µÇ¯À¸¤Þ¤ì¤Î4ºÐ¤Ë¤·¤ÆÊ¿À®¥®¥ã¥ë¤Î¤è¤¦¤Ê¥»¥ó¥¹¤Ë¡¢Åö»þ16ºÐ¥é¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ó¤Ç·ÈÂÓ¤ò¥Ç¥³¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ê¿À®À¸¤Þ¤ì¤Î»ä¤ÏÃ¦Ë¹¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¤Í¤ª¤Þ¤ë¿å»º¤µ¤ó¡Ë
¤Ê¤ª¡¢¤¹¤«¤µ¤ºÌ¼¤µ¤ó¤Ë¡Ö¤¨¡¢¤«¤ï¤¤¤¤¡ª¥®¥ã¥ë¤¸¤ã¤ó¡×¤ÈÅÁ¤¨¤ë¤È¡¢¡Ö¥®¥ã¥ë¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¥×¥ê¥ó¥»¥¹¡ª¡×¤ÈÊÖ¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÎáÏÂÀ¸¤Þ¤ì¤¬»×¤¦¥×¥ê¥ó¥»¥¹¤ÏÊ¿À®¥®¥ã¥ë¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¡Ø»þÂå¡Ù¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¤Í¤ª¤Þ¤ë¿å»º¤µ¤ó¡Ë