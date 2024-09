スタイルエディトリアルブランド「niko and …(ニコアンド)」は、10月4日(金)から、「牛乳石鹸」とコラボしたアイテムを全国の店舗で発売。公式ウェブストア「.st(ドットエスティ)」では9月6日(金)より先行予約販売を開始した。■コラボメニューも登場今回登場するのは、「牛乳石鹸」のやさしくて清潔なイメージを残しつつ、「niko and …」らしいアメリカンビンテージを意識したグラフィックをデザインしたコラボアイテム。

ラインナップには、「牛乳石鹼」の箱型ポーチ付きの「トートバッグ」や「ビニール傘」をはじめ、サウナに最適な「サウナハット」や「サウナマット」など、幅広い種類のアイテムが展開される。また、「niko and … COFFEE」各店ではコラボメニュー「COWぱん」と「赤箱いちごミルクスムージー」を販売するほか、大型店4店舗では10月5日(土)、10月6日(日)、10月19日(土)、10月20日(日)に体験イベントを実施予定だ。さらに、本コラボを記念したノベルティも用意。「niko and …」商品を1点以上またはコラボメニューを注文した人に先着で、限定デザインの「カウブランド赤箱」、「赤箱のイロハかるた型ステッカー」と「赤箱のススメ特製マガジン」をプレゼントする。【「『niko and …』×『牛乳石鹸』コラボレーション」概要】発売日:10月4日(金)販売場所:全国の「niko and …」店舗、公式WEBストア「.st」