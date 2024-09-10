本日の【上場来高値更新】 アバントＧ、大塚商会など18銘柄 本日の【上場来高値更新】 アバントＧ、大塚商会など18銘柄



本日の日経平均株価は、重要イベントを控え持ち高調整の売りが優勢となり、前日比56円安の3万6159円と6日続落した。相場全体が下落するなか、逆行高で上場来高値を更新した銘柄は18社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。



上場来高値を更新した主な銘柄は、売上高・営業利益ともに連続での過去最高更新を見込むランドネット <2991> [東証Ｓ]、岡三証券が目標株価を3600円→4200円に引き上げた大塚商会 <4768> [東証Ｐ]など。そのほか、アバントグループ <3836> [東証Ｐ]は7日連続で高値を更新した。



※22年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。



■本日、上場来高値を更新した銘柄一覧

コード 銘柄名 市場 業種

<2871> ニチレイ 東Ｐ 食料品

<2991> ランドネット 東Ｓ 不動産業

<3836> アバントＧ 東Ｐ 情報・通信業

<4768> 大塚商会 東Ｐ 情報・通信業

<5929> 三和ＨＤ 東Ｐ 金属製品



<6417> ＳＡＮＫＹＯ 東Ｐ 機械

<6458> 新晃工 東Ｐ 機械

<6736> サン電子 東Ｓ 電気機器

<7552> ハピネット 東Ｐ 卸売業

<7595> アルゴグラフ 東Ｐ 情報・通信業



<7867> タカラトミー 東Ｐ その他製品

<8056> ビプロジー 東Ｐ 情報・通信業

<8060> キヤノンＭＪ 東Ｐ 卸売業

<8129> 東邦ＨＤ 東Ｐ 卸売業

<8279> ヤオコー 東Ｐ 小売業



<9602> 東宝 東Ｐ 情報・通信業

<9697> カプコン 東Ｐ 情報・通信業

<9766> コナミＧ 東Ｐ 情報・通信業



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