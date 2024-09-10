　本日の日経平均株価は、重要イベントを控え持ち高調整の売りが優勢となり、前日比56円安の3万6159円と6日続落した。相場全体が下落するなか、逆行高で上場来高値を更新した銘柄は18社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。

　上場来高値を更新した主な銘柄は、売上高・営業利益ともに連続での過去最高更新を見込むランドネット <2991> [東証Ｓ]、岡三証券が目標株価を3600円→4200円に引き上げた大塚商会 <4768> [東証Ｐ]など。そのほか、アバントグループ <3836> [東証Ｐ]は7日連続で高値を更新した。

※22年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。

■本日、上場来高値を更新した銘柄一覧
コード 銘柄名　　　　市場　業種
<2871> ニチレイ　　　東Ｐ　食料品
<2991> ランドネット　東Ｓ　不動産業
<3836> アバントＧ　　東Ｐ　情報・通信業
<4768> 大塚商会　　　東Ｐ　情報・通信業
<5929> 三和ＨＤ　　　東Ｐ　金属製品

<6417> ＳＡＮＫＹＯ　東Ｐ　機械
<6458> 新晃工　　　　東Ｐ　機械
<6736> サン電子　　　東Ｓ　電気機器
<7552> ハピネット　　東Ｐ　卸売業
<7595> アルゴグラフ　東Ｐ　情報・通信業

<7867> タカラトミー　東Ｐ　その他製品
<8056> ビプロジー　　東Ｐ　情報・通信業
<8060> キヤノンＭＪ　東Ｐ　卸売業
<8129> 東邦ＨＤ　　　東Ｐ　卸売業
<8279> ヤオコー　　　東Ｐ　小売業

<9602> 東宝　　　　　東Ｐ　情報・通信業
<9697> カプコン　　　東Ｐ　情報・通信業
<9766> コナミＧ　　　東Ｐ　情報・通信業

株探ニュース