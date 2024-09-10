osage、両A面シングル「ジオメトリック / and goodbye」配信リリース決定
osageが両A面シングル「ジオメトリック / and goodbye」を9月25日配信リリースすることが決定した。
本日9月10日よりNetflix にて先行して配信がスタートするTBSドラマストリーム『毒恋〜毒もすぎれば恋となる〜』エンディングテーマの「ジオメトリック」は、編曲に花井諒を迎えて制作された楽曲。この「ジオメトリック」は、9月18日より先行配信、9月14日)12:00〜18:00放送のFM802「SATURDAY AMUSIC ISLANDS-AFTERNOON EDITION-」にてラジオ初フルOA解禁も決定している。
なお、osageは、10月19日 名古屋ell.SIZE、10月20日 大阪JANUS、11月3日 渋谷WWW Xの3都市をまわる東名阪ワンマンツアー＜Brand New AGE 2024＞の開催も決定している。
「ジオメトリック / and goodbye」
Apple Music Pre-add / Spotify Pre-save：https://smr.lnk.to/osage_0925PAPS
＜Brand New AGE 2024＞
10月20日(日)大阪府・大阪JANUS
11月03日(日)東京都・渋谷WWW X
チケット情報：https://eplus.jp/osage/
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