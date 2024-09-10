osageが両A面シングル「ジオメトリック / and goodbye」を9月25日配信リリースすることが決定した。

本日9月10日よりNetflix にて先行して配信がスタートするTBSドラマストリーム『毒恋〜毒もすぎれば恋となる〜』エンディングテーマの「ジオメトリック」は、編曲に花井諒を迎えて制作された楽曲。この「ジオメトリック」は、9月18日より先行配信、9月14日)12:00〜18:00放送のFM802「SATURDAY AMUSIC ISLANDS-AFTERNOON EDITION-」にてラジオ初フルOA解禁も決定している。

「and goodbye」は、少女漫画「君を忘れる恋がしたい」3巻コラボソングに決定。作詞・歌詞プロデュースにいしわたり淳治、編曲に島田昌典を迎えて制作された。

なお、osageは、10月19日 名古屋ell.SIZE、10月20日 大阪JANUS、11月3日 渋谷WWW Xの3都市をまわる東名阪ワンマンツアー＜Brand New AGE 2024＞の開催も決定している。

「ジオメトリック / and goodbye」


Apple Music Pre-add / Spotify Pre-save：https://smr.lnk.to/osage_0925PAPS

＜Brand New AGE 2024＞

10月19日(土)愛知県・名古屋ell.SIZE
10月20日(日)大阪府・大阪JANUS
11月03日(日)東京都・渋谷WWW X
チケット情報：https://eplus.jp/osage/

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