ビヨンドプロパティーズは、シミュレーションゴルフ体験ができるGOLVI GOLF LOUNGE GINZA オープン記念として、2024年8月30日(金)にReception Partyを開催しました。

GOLVI GOLF LOUNGE GINZA

会場 : GOLVI GOLF LOUNGE GINZA

(〒104-0061 東京都中央区銀座7丁目15-5 B1階)

開催日時 : 2024年8月30日(金)

主催 : ビヨンドプロパティーズ

ビヨンドプロパティーズは、シミュレーションゴルフ体験ができるGOLVI GOLF LOUNGE GINZA オープン記念として、2024年8月30日(金)にReception Partyを開催!

■GOLVI GOLF LOUNGE GINZA オープン記念Reception Party

イベントにはmiyake from mihimaruGT、ビーグルクルーYASSをはじめ数々の著名人やゴルフ関係者が集まり盛大に行われました。

GOLVI GOLF LOUNGE GINZAは完全個室のラグジュアリーな空間。

更にワンランク上のシミュレーションゴルフ体験ができる、業界最高峰レベルの機能が備わっています。

東銀座から徒歩5分というアクセスの良さ、また24時間営業となっており、いつでも気軽に利用できる魅力的な施設です。

■GOLVIゴルフラウンジ銀座 3つの魅力

1. 個性豊かなティーチャー、プロゴルファー、ゴルフレッスンのベテランティーチャー陣がサポート。

2. 最新設備の完備:弾道測定器、パターエリア、トラックマンの導入。

3. 店舗とアプリの連動

シミュレーション×レッスン×アプリの連動で美しいフォームでのゴルフ上達が叶う。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post ワンランク上のシミュレーションゴルフ体験!GOLVI GOLF LOUNGE GINZA appeared first on Dtimes.