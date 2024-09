信州のご当地パンふわふわ食感にリニューアル！ブーランジュリー横浜 グラットンベアーズベーカリー「牛乳パン」

ブーランジュリー横浜は、信州のご当地パン「牛乳パン」をオリジナルリニューアルし、ブーランジュリー横浜、グラットンベアーズベーカリーにて2024年9月13日(金)から発売します。

ブーランジュリー横浜 グラットンベアーズベーカリー「牛乳パン」

商品名 : 牛乳パン

発売日 : 2024年9月13日(金)

価格 : 410円(税込)

販売場所 : ・ブーランジュリー横浜 アリオ上田店

長野県上田市天神3丁目5-1(アリオ上田店内)

・ブーランジュリー横浜 アリオ上尾店

埼玉県上尾市大字壱丁目367番地(アリオ上尾店内)

・ブーランジュリー横浜 川中島店

長野県長野市川中島町今井字薬師堂1814-1(西友川中島店内)

・グラットンベアーズベーカリー 大宮店

埼玉県さいたま市大宮区吉敷町4丁目263-1

(コクーンシティーコクーン2内)

・グラットンベアーズベーカリー 和光店

埼玉県和光市丸山台1丁目9-3(イトーヨーカドー和光店1F)

・グラットンベアーズベーカリー 東久留米店

東京都東久留米市本町3丁目8-1

(イトーヨーカドー東久留米店内1F)

牛乳パンは長野県の方なら誰もが食べたことのある思い出深いパンだけに、そのイメージを壊さぬよう、たっぷりのクリーム感を大切にしつつ、同社オリジナルのころんとした可愛い見た目とふわふわ食感に仕上がっています。

■商品の特徴

*食パン型のパンを使用!見た目も可愛い牛乳パン

通常牛乳パンは大きな鉄板に一枚で焼いたパンをカットして使用。

従来の牛乳パンにあった「カット表面のパサつき」「パンの使用部分による製品差」という課題の解決と、同社の得意なパンとのマッチングやオリジナリティの追求を目標に新作牛乳パンの構想をスタートしました。

その結果、食パン型のパンを大胆に使用することで、従来の牛乳パンの良さはそのままに、ふわふわ食感と同社オリジナルの可愛いらしいデザインが誕生しました。

*パンの生地、クリームにも一工夫

信州名物「牛乳パン」のリニューアルにあたり、生地そのものの改良からスタートしました。

よりミルクの甘さを引き立たせ、口いっぱいにほおばる幸せが堪能できるパン生地を使用しています。

クリームも従来のミルクに加え、食感の異なるクリームとの二層仕立てで、味わいの豊かさを表現しています。

*一人でも、シェアしても楽しめるサイズ感

牛乳パンのもうひとつの魅力は、大きなサイズ感。

長野県内の至る所で販売されている牛乳パンの中でも、同社の牛乳パンはひと際大きなボリュームが自慢です。

独り占めはもちろん、誰かとシェアすることで、より一層長野県のご当地パンを堪能できます。

■ブーランジュリー横浜 アリオ上田店限定!牛乳パン販促イベント開催

ブーランジュリー横浜アリオ 上田店では、9月13日(金)からのアリオ上田リニューアルに合わせて、「秋&パンを楽しむキャンペーン!」を開催します。

店頭配布のチラシを持参で「牛乳パン」をお試し価格で楽しめる他、平日限定で税抜1,200円以上の購入の方に、同店自慢の「しあわせのバターロール」がプレゼントされます。

イベント期間:2024年9月13日(金)〜9月30日(月)

内容 :(1) 店頭チラシの持参で、牛乳パン30円引き

(2) 税抜1,200円以上の購入で、

「しあわせのバターロール」プレゼント

開催店舗 :ブーランジュリー横浜 アリオ上田店

長野県上田市天神3丁目5-1(アリオ上田店内)

