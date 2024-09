EV車の日常化を前進！ナビゲート「EVカーシェアパーク」

ナビゲートは、EV車に特化したEVカーシェア検索のポータルサイト【EVカーシェアパーク】のサービスを開始しました。

ナビゲートは、EV車に特化したEVカーシェア検索のポータルサイト【EVカーシェアパーク】のサービスを開始。

PC、スマホから検索可能で、既にリリースしているEV充電スポット検索アプリ【おでかけEV】内でも連携することで、EVユーザーだけでなく、EV車に興味がある未来のEVユーザーも含めた更なるユーザビリティ向上を目指しています。

■EVカーシェアパーク

【EVカーシェアパーク】は、現在地周辺にある複数事業者の「EVカーシェアスポット」をMAP上に全てアイコン表示。

事業者それぞれのサイトを閲覧して比較する煩わしさを払拭し、一目で現在地周辺にある複数事業者のEVカーシェアスポットを見つけられます。

MAPを移動させれば、登録されている全国のEVカーシェアスポットも閲覧可能。

アイコンはカーシェア事業者毎のロゴとなっていて大変見易く、一つのMAP上で比較できるため、検索時間の削減にも繋がります。

現在登録されているカーシェア事業者は以下。

・株式会社DeNA SOMPO Mobility(Anyca Official シェアカー)

・株式会社REXEV(eemo)

・中国電力株式会社(eeV)

・アースシグナル株式会社(ELIO)

・加賀市総合サービス株式会社(OFFON)

・太陽石油株式会社(SOLATO)

・コスモ石油マーケティング株式会社(みんなのカーシェア)

右上の検索ボタンを押すと様々な検索方法が表示されます。

現在地だけでなく、乗りたい場所名を入力してその周辺から検索することもでき、詳細条件からは、普段使用するカーシェア事業者や車両タイプを絞って検索することも可能。

ロゴアイコンをタップすると写真付きでシェアできるEV車の詳細を表示。

車メーカー・車種名・年式・サイズ・カラー・営業時間・駐車位置情報などが一目瞭然。

まだ乗ったことのないEV車を条件にして検索し、様々なEV車をカーシェアして体験乗車も出来ます。

また、「この車を予約する」ボタンから各カーシェア事業者のサイトに遷移し、そのまま予約も可能。

(※予約する場合は、各事業者の登録が必要となります。)

■EVカーシェアパーク

おでかけEVアプリアイコン&ロゴ

【EVカーシェアパーク】は、PCやタブレットだけでなく、既にリリース済のEV充電スポット検索アプリ【おでかけEV】とも連携し、アプリ画面から閲覧が可能となります。

まだEV車を知らない方には、【おでかけEV】アプリを利用することで、EVカーシェアだけでなく楽しみながらEV充電スポットの充実配備やEV充電に関する不安を解消できます。

また、既存のユーザーには、【EVカーシェアパーク】も併せて利用することで、個人保有車だけでなく別のEV車をシェアし、新しいEV車の魅力を知る機会になります。

■「おでかけEV」について

2023年5月、ナビゲートがリリースしたEV充電スポット検索アプリが「おでかけEV」です。

EV利用者が安心して楽しく出かけられるアプリサービスとして、最新のEV充電スポット情報 約37,550台(2024年8月時点)はもちろん、全国のおでかけ先の施設情報 約7,100件(2024年8月時点)を独自保有し、MAP上に表示、ルート案内も可能。

さらに「移動距離」「口コミ投稿」「チェックイン」「キャンペーン」等で【ポイント】が貯められ、電子マネーやギフト券等に交換できる機能など、使えば使うほど楽しさが満載のアプリ。

■「おでかけEV」の特徴

ポイントがたまる!使える!

独自の施設カテゴリー情報を保有

走行距離・口コミ・チェックイン・キャンペーンなどでポイントを貯められ、電子マネーや他社ポイントなどに交換可能。

※交換にはプレミアムメンバー登録が必要。

1.全国のEV充電スポット表示機能 (EV充電詳細紹介&ルート検索可)

+プラゴの満空情報表示・予約機能

+EVごはん情報表示

+EVカーシェアパーク

2.施設カテゴリーデータ独自保有、ChatGPTを使用した施設カテゴリー紹介

3.ポイント獲得機能(走行距離・口コミなど)

4.ポイント交換 (電子マネー・他社ポイントなど)

5.キャンペーン(スタンプラリーなど)

6.ランク・ステータス種類保有 など

