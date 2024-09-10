Æ£ËÜÈþµ®¡¢Âç¿Íµ¤¤Î¡È¿ÍÀ¸ÁêÃÌ¡É¤ÇÍ¦µ¤ÉÕ¤±¤é¤ì¤ë¿ÍÂ³½Ð¡ª¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÇÉý¹¤¤»Ù»ý
9·î3Æü¤Ë¼«¿È¤ÎÁ°¸þ¤¤Ê¸ÀÍÕ¤Î¿ô¡¹¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤¿½ñÀÒ¡Ø¥ß¥¥Æ¥£¸ìÏ¿¡¡Á°¤·¤«¸«¤Ê¤¤¡Ù¤òÈ¯Çä¤·¤¿Æ£ËÜÈþµ®¡£¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ø¥Ï¥í¡¼¡ª¥ß¥¥Æ¥£¡Ù¤âÅÐÏ¿¼Ô¿ô¤¬85Ëü¿Í¡Ê¢¨2024Ç¯9·î10Æü¸½ºß¡Ë¤òÄ¶¤¨¤ë¤Ê¤É¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤¬¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÁØ¤«¤é»Ù»ý¤µ¤ì¤ëÍýÍ³¤ò¹Í»¡¤·¤¿¤¤¡£
¡Ú´ØÏ¢¡Û3»ù¤ÎÊì¡¦Æ£ËÜÈþµ®¡¢ËÜ²»¤Î¥Þ¥Þ¥È¡¼¥¯¤¬¡Ö¶¦´¶¤·¤Þ¤¯¤ê¡×¤ÈÏÃÂê¡ª»Ù»ý¤ò½¸¤á¤ëÍýÍ³¤È¤Ï¡©
¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ·ÝÇ½³èÆ°¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡¢»äÀ¸³è¤Ç¤Ï3¿Í¤Î»Ò¶¡¤ò°é¤Æ¤ëÊì¤Ç¤â¤¢¤ëÆ£ËÜ¡£¥á¥Ç¥£¥¢¤Ê¤É¤ÇÈ¯¿®¤¹¤ë¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ÊÈ¯¸À¤ä¾þ¤é¤Ê¤¤¸ÀÍÕ¤Î¿ô¡¹¤¬¡Ö¸µµ¤½Ð¤ë¡×¡Ö¥¹¥«¥Ã¤È¤¹¤ë¡×¤ÈÏÃÂê¤ò¸Æ¤Ö¤³¤È¤âÂ¿¤¯¡¢YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ø¥Ï¥í¡¼¡ª¥ß¥¥Æ¥£¡Ù¤Ç¤â¡¢»ëÄ°¼Ô¤ÎÇº¤ß¤ËÅú¤¨¤ë¿ÍÀ¸ÁêÃÌ´ë²è¤¬¿Íµ¤¤Ç¡¢¤½¤ÎÂêºà¤Ï»Ò°é¤Æ¤äÉ×ÉØ´Ø·¸¤«¤é¡¢¿¦¾ì¤ÎÇº¤ß¤Ê¤ÉÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º£Ç¯8·î¤Ë¤Ï¡¢¡È¥Ñ¥ÑÊÔ¡É¤È¤·¤ÆÉã¿Æ¤«¤é¤Î¤ªÇº¤ß¤ËÅú¤¨¤ëÆ°²è¤â¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÀÊÌ¤äÇ¯Îð¤òÌä¤ï¤º¡¢Éý¹¤¤ÁØ¤«¤é»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
º£²óÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿½ñÀÒ¡Ø¥ß¥¥Æ¥£¸ìÏ¿¡¡Á°¤·¤«¸«¤Ê¤¤¡Ù¤Ï¡¢¤½¤¦¤·¤¿Æ£ËÜ¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¤ÎÈ¯¸À¤ò¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ë¤Þ¤È¤á¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢È¯ÇäÁ°¤«¤é½ÅÈÇ¤¬·èÄê¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤½¤ÎÃíÌÜÅÙ¤Î¹â¤µ¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢È¯Çä¸å¤âSNS¤Ç¤Ï¡¢¡Ö»ä¤â¤³¤ó¤ÊÉ÷¤ËÁ°¸þ¤¤ËÌÀ¤ë¤¯¡¢¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤òÀ¸¤¤¿¤¤¡ª¡ª¡ª¡ª¡×¡Ö¸ÀÍÕ¤¬1¤Ä1¤Ä »É¤µ¤Ã¤Æ¸«±þ¤¨¤¢¤ê¤Þ¤¯¤ê¡×¡Ö¥Þ¥Þ¤È¤·¤Æ¤â½÷À¤È¤·¤Æ¤â¿Í´Ö¤È¤·¤Æ¤â¤¹¤´¤¯Âº·É¡×¤Ê¤É¤ÈÀä»¿¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢½ñÀÒ¤È¤¤¤¦·Á¤Ç¤â¡¢Èà½÷¤Î¸ÀÍÕ¤¬Â¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤Î¿´¤ËÆÏ¤¤¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢Æ£ËÜ¤¬Æ±¤¸¤¯3»ù¤ÎÊì¤Ç¤¢¤ë²£ß·²Æ»Ò¤È¶¦¤ËMC¤òÌ³¤á¤ë¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡ØÉ×¤¬¿²¤¿¤¢¤È¤Ë¡Ù¤â¹¥Ä´¤À¡£Æ±ÈÖÁÈ¤Ï¡¢Æ£ËÜ¤È²£ß·¤¬¥Þ¥Þ¤ÎËÜ²»¤ò¸ì¤ê¹ç¤¤¡¢°é»ù¤ä²È»ö¡¢É×¤ËÂÐ¤¹¤ëÆüº¢¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¤òÈ¯»¶¤¹¤ë¥Þ¥ÞÆÃ²½·¿¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤Ç¤¢¤ê¡¢2024Ç¯¤Î¸µÆü¤Ë¤Ï¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤Î¿·Ç¯ºÇ½é¤ËÊÔÀ®¤µ¤ì¤ëÈÖÁÈ¤ËÈ´Å§¤µ¤ì¤¿¤Û¤«¡¢8·î¤Ë¤Ï¥È¡¼¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤â³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¿Íµ¤ÈÖÁÈ¤È¤·¤Æ¤ÎÃÏ°Ì¤ò³ÎÎ©¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢Æ£ËÜ¤Ï8·î29Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ø¤¢¤¶¤È¤¯¤Æ²¿¤¬°¤¤¤Î¡©¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Ç¤â¡¢¡È¥Ç¥£¡¼¥×¤Ê¤ªÇº¤ßÁêÃÌ¼¼SP¡É¤È¤¤¤Ã¤¿´ë²è¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢»ëÄ°¼Ô¤ÎÎø°¦¤ÎÇº¤ß¤ËÂÐ¤·¤Æ¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Â¿ºÌ¤ÊÇº¤ß¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¹¤¤»ëÌî¤ä¥Õ¥é¥Ã¥È¤Ê´¶³Ð¤òÉð´ï¤Ë¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹³èÌö¤Î¾ì¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤¤½¤¦¤À¡£
Æ£ËÜ¤ÏYouTube¤Ë¥¢¥Ã¥×¤·¤¿Æ°²è¤Ç¡È¼«Ê¬¤Ï´ðËÜÇº¤à¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡É¤È¤·¤Ä¤Ä¡¢¤½¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÇº¤ó¤À¤È¤³¤í¤Ç¡¢¤É¤¦¤Ë¤â¤Ê¤é¤Ê¤¤¤«¤é¤«¤Ê¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¤½¤¦¤·¤¿Æ£ËÜ¤ÎÁ°¸þ¤¤Ê¸ÀÍÕ¤À¤«¤é¤³¤½¡¢Çº¤ß¤òÊú¤¨¤¿¿Í¡¹¤Ë»Ù»ý¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£¤Ê¤ª¡¢Æ£ËÜ¤Ï10·î¤è¤êÊüÁ÷¤¬»Ï¤Þ¤ë²»³ÚÈÖÁÈ¡ØJOYNT POPS¡Ù¡ÊNHK BS4K¡¦NHK BS¡Ë¤ÇMC¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¸å¤âÈà½÷¤Î¥Þ¥ë¥Á¤Ê³èÌö¤Ë´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë¡£