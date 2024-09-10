¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯ÀÐÄÍÁî°ìÏº¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î£²ÂÇÀÊÏ¢Â³»àµå¡¡ºòÇ¯¤Î3¡¢4·³¤«¤éÂ³¤¯àÅö¤¿¤ê±¿á
¡¡¢¡³ÚÅ·¡½¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ê10Æü¡¢³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ñ¡¼¥¯¡Ë
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÀÐÄÍÁî°ìÏºÊá¼ê¡Ê23¡Ë¤¬Ï¢Â³»àµå¤ò¼õ¤±¤¿¡£
¡¡10Æü¤Ï8ÈÖ»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£2²ó1»à¤«¤é³ÚÅ·ÀèÈ¯¸Å¼Õ¼ù¤ÎÄ¾µå¤¬º¸¸ªÉÕ¶á¤ËÄ¾·â¤·¡¢°ì¤ÄÌÜ¤Î»àµå¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë4²ó2»à°ìÎÝ¤Î2ÂÇÀÊÌÜ¤âÄ¾µå¤òºÆ¤Óº¸¸ªÉÕ¶á¤Ë¼õ¤±¤¿¡£
¡¡8Æü¤ÎÀ¾ÉðÀï¡Ê¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥à¡Ë¤Ç¤â2ÂÇÀÊÌÜ¤Ë»àµå¤ò¼õ¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢3ÂÇÀÊÏ¢Â³»àµå¤Ë¡£2023Ç¯¤â3¡¢4·³¤ÎÈó¸ø¼°Àï¤Ç114»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·33»àµå¤À¤Ã¤¿àÅö¤¿¤ê±¿á¤ò¡¢1·³¤ÎÉñÂæ¤Ç¤â¸«¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£