DAY6からATEEZまで！「Grand Mint Festival 2024」への出演が決定

韓国フェスティバルでは初めて2週にわたり、合計4日間の進行を発表して話題となっている「Grand Mint Festival 2024」(以下、「GMF2024」)が、16組の3次ラインナップを公開した。「GMF2024」は本日(10日)、報道資料を通じてDAY6やATEEZなどの追加ラインナップを知らせた。この発表によると10月26日には、9月2日に9thミニアルバムの発売と3度目のワールドツアーを予告し、音源と公演すべてを席巻し、全盛期を迎えたDAY6と、アルバム発売と単独コンサートを成功裏に終えたシンガーソングライターのFrommがステージに登場する。

2日目の27日には、TikTokで流行した楽曲「Tiramisu Cake」の原曲者WE ARE THE NIGHTのステージを見ることができる。さらにこの夏、韓国の各地でツアー「KIDS」を成功裏に終えたバンドのSURLとLacunaが再び集まり、その感動を「GMF2024」で再現する。2週目の初日である11月2日には、女心をくすぐるラッパーのpH-1が初めてバンドと共にライブステージを披露し、人気ドラマのOST(挿入歌)を多数歌ったdoriのステージも予定されている。スケジュールの最終日である11月3日には、ATEEZが米「コーチェラヴァレー・ミュージック&アートフェスティバル(Coachella Valley Music and Arts Festival)」、モロッコの「Mawazine」、日本の「SUMMER SONIC」など、世界的なフェスティバルで披露したバンド、ダンサー、専門プロダクションチームで構成されたフェスティバルセットと共に登場する。韓国アイドルグループが韓国フェスティバルに単独コンサート水準のステージを準備するのは例を見ないことで、ファンの期待が高まっている。ここに、長い間愛されてきた多くの名曲で大衆に広く知られているSweet Sorrowが、ノスタルジーを呼び起こすステージで観客と交感する。他にも新人アーティストを育成する「bright Lab.」ステージのラインナップとして7組が追加公開された。野外に別途新設される「bright Lab.」では4日間、合計20組のステージを見る事ができる。「GMF2024」は、チケット予約開始と共に日間予約ランキング1位を獲得し、音源および公演をすべて席巻した現時点最高クラスのアーティストの公演と、世界の大型フェスティバルで絶賛されたステージを同時に召喚し、「秋はやっぱりGMF」という賛辞と爆発的な反応を得ている。主催会社のMint Paperは「毎年GMFを訪れ、様々な意見と声援を送ってくださる観客の皆さんに感謝している」とし、「魅力と才能を思いっきり発揮できる演出のために最善を尽くしており、観客参加型コンテンツおよびイベントの調和のある構成で、皆さんに秋の空の下、素敵な思い出を届ける」という抱負を明かした。10月26日〜27日、11月2日〜3日、ソウル松坡(ソンパ)区オリンピック公園で開催される「GMF2024」のチケットはInterPark、YES24を通じて予約できる。最終ラインナップは9月26日に公開される予定だ。