¾®Àôº£Æü»Ò¤¬Ç¼ª»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¡¡»Å»ö¤òÁª¤Ö´ð½à¤Ï¡Öºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Î»×¤¤¤ä½ãÅÙ¡×¡¡´ÆÆÄ¤ÎÇ®¤¤¼ê»æ¤¬»²²Ã¤Î·è¤á¼ê
¡¡½÷Í¥¤Î¾®Àôº£Æü»Ò¡Ê58¡Ë¤¬10Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿±Ç²è¡ÖViva Niki¡¡¥¿¥í¥Ã¥È¡¦¥¬¡¼¥Ç¥ó¤Ø¤ÎÆ»¡×¸ø³«¥È¡¼¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½ÐÀÊ¡£¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ö¹õÇÆ±ÌÁ¡×¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡¢¹õÇ¤Î¼ª¤òÃå¤±¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡¡¥ª¥Î¡¦¥è¡¼¥³¡¢Áð´Ö×½À¸¤ò¤Ï¤¸¤áÀ¤³¦¤Ç³èÌö¤¹¤ë½÷À¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¥Ý¡¼¥È¥ì¥¤¥È¤Ê¤É¤ò»£±Æ¤·¤Æ¤¤¿¼Ì¿¿²È¡¦¾¾ËÜÏ©»Ò¤¬¥á¥¬¥Û¥ó¤ò¤È¤Ã¤¿ËÜºî¡£¾¾ËÜ¤Î¼Ì¿¿½¸¤Î´¶ÁÛ¤ò¡¢¾®Àô¤¬¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥È¤Ç¸ì¤Ã¤¿¤³¤È¤¬½Ð²ñ¤¤¤Î¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤Ê¤·¤Ç¡¢¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤â¼«Ê¬¤Ç¹Ô¤¦¾®Àô¡£»Å»ö¤òÁª¤Ö´ð½à¤Ï¡Öºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Î»×¤¤¤ä½ãÅÙ¡×¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¾¾ËÜÏ©»Ò´ÆÆÄ¤Î¡Ö¾®Àô¤µ¤ó¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦Ç®¤¤»×¤¤¤¬¡¢¥á¡¼¥ë¤ä¼ê»æ¤«¤éÅÁ¤ï¤ê¡Ö»ä¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Ê¤é»²²Ã¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×¤ÈËÜºîÉÊ¤Ø¤Î»²²Ã¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡±Ç²èÀ©ºî¤Ë·È¤ï¤ë¤Þ¤Ç¡¢Ì¤ÃÎ¤ÎÀ¤³¦¤ÎÆâÍÆ¡£¡ÖNiki¤Î³èÆ°¤Î¿¼Éô¤Þ¤Ç¿¨¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢ºîÉÊ¤Ø¤Î»×¤¤¤¬³Ø¤Ù¤Æ¡¢¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¤ªÊÙ¶¯¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤¤¤¤µ¡²ñ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ð¤ß¤ò¤³¤Ü¤·¤¿¡£
¡¡²»³Ú¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Î»³Æâ¥±¥ó¥¸¤È¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ö¹õÇÆ±ÌÁ¡×¤È¤·¤Æ¡¢ËÜºî¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¶Ê¡ÖViva¡¡Niki¡×¤ÎÀ©ºî¤â¹Ô¤Ã¤¿¾®Àô¡£¡Ö1¿Í¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤âÎ¹¤¬¤Ç¤¤ëµ¤¤¬¤¹¤ë¡×¤ÈºîÉÊ¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¡¢Äù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£