¥¶¡¦¥°¥ì¡¼¥È¡¦¥«¥Ö¥¡¡ÌÁÍ§¡¦¾®ÎÓË®¾¼¤µ¤óë¾Êó¤ËÍîÃÀ¡Ö¤¢¤¢¤¤¤¦Áª¼ê¤Ï¤â¤¦½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤¡×
àÅìÍÎ¤Î¿ÀÈëá¤³¤È¥¶¡¦¥°¥ì¡¼¥È¡¦¥«¥Ö¥¡Ê£·£¶¡Ë¤¬¡¢£¹Æü¤Ë£¶£¸ºÐ¤Ç»àµî¤·¤¿à¸×¥Ï¥ó¥¿¡¼á¤³¤È¾®ÎÓË®¾¼¤µ¤ó¤È¤Î»×¤¤½Ð¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆÍÁ³¤Îë¾Êó¤ËÀÜ¤·¡¢¥«¥Ö¥¤Ï¡Ö¥¬¥Ã¥«¥ê¤·¤Þ¤·¤¿¤è¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡£Áá¤¹¤®¤Þ¤¹¤è¡£¶ñ¹ç°¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ÏÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢¤Þ¤µ¤«¤³¤ó¤Ê¡Ä¡£¤Þ¤À¤Þ¤ÀÂç¾æÉ×¤À¤í¤¦¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡Ä¡£¤´Ì½Ê¡¤ò¤ªµ§¤ê¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÌµÇ°¤ÎÉ½¾ð¤Ç¸ì¤ë¡£
¡¡ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹½Ð¿È¤ÇÁ´ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤äÊÆ¹ñ¤Ç³èÌö¤·¤¿¥«¥Ö¥¤Ë¾®ÎÓ¤µ¤ó¤È¤ÎÀÜÅÀ¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤Î¤Ï£±£¹£¹£²Ç¯¡£È¿Áª¼ê²ñÆ±ÌÁ¡Ê¸å¤ÎÊ¿À®°Ý¿Ì·³¡Ë¤Ø¤Î¹çÎ®¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¡Ê»×¤¤½Ð¤Ï¡ËÁ´Éô¤Î»î¹ç¤Ç¤¹¤Í¡£¤È¤Ë¤«¤¯¤¦¤Þ¤«¤Ã¤¿¡£¤¢¤¢¤¤¤¦¥ì¥¹¥é¡¼¤Ï¤â¤¦½Ð¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤¢¡Ä¡£¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬¤É¤¦»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤ò¸«Ê¬¤±¤ÆÁê¼ê¤òÆ°¤«¤¹¤¦¤Þ¤µ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¼õ¤±¤ë¾ìÌÌ¤Ï¥Ý¥ó¥Ý¥ó¼õ¤±¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤ªµÒ¤µ¤ó¤ò¥ï¡¼¥Ã¤ÈÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤«¤é¡Ø¤½¤³¤Þ¤Ç¤À¡ª¡Ù¤Ã¤Æ»ß¤á¤ÆÈ¿·â¤·¤Æ¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¤òµ¯¤³¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤ªµÒ¤µ¤ó¤È¤Î¶î¤±°ú¤¤¬°ìÎ®¤Ç¤·¤¿¤è¤Í¡×
¡¡¶¦Æ®Á°¤«¤éÆ±¤¸àÈ¿ÂÎÀ©á¤Ë¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¤â¤È¤â¤È¥Õ¥¡¥¤¥È¥¹¥¿¥¤¥ë¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£ÆÃ¤Ë½éÂå¥¿¥¤¥¬¡¼¥Þ¥¹¥¯¤È¤Î¹³Áè¤ò¡Ö»î¹ç¤òÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏË®¾¼¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¸«¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤Ë¤Ï¡¢¥¿¥¤¥¬¡¼¤¬Ë®¾¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¡£Î®¤ì¤ÎÃæ¤Ç¡¢°ìÈÖ¤¤¤¤¤È¤³¤í¤ÇÁê¼ê¤ò¸÷¤é¤»¤ë¤Î¤¬¤¦¤Þ¤¤¤Ê¤¢¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¡£¤½¤ì¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¥Û¥ó¥È¤Ë¿ô¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¬ÌÜÎ©¤Á¤¿¤¤¥ä¥Ä¤Ð¤Ã¤«¤ê¤À¤«¤é¡Ä¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£
¡¡Ê¿À®°Ý¿Ì·³¤Ç¶¦Æ®¤·¤¿Åö»þ¤â¡ÖÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Æ³Ú¤Ç¤·¤¿¤è¡£¿´ÇÛ¤¹¤ë¤³¤È¤¬²¿¤â¤Ê¤¤¡£Ç¤¤»¤Æ¤ª¤±¤Ð¤¤¤¤¤«¤é¡×¤ÈÁ´Éý¤Î¿®Íê¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤½¤ÎÎã¤È¤·¤Æ¥¿¥Ã¥°Àï¤Ç¤Î¥¿¥Ã¥Á¥ï¡¼¥¯¤òµó¤²¤ë¡£¡ÖÆ°¤¤ÎÃæ¤ÇË®¾¼¤«¤é¥¿¥Ã¥Á¤ò¼õ¤±¤Æ½Ð¤ë¤È¡¢Áê¼ê¤¬ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Å¾¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢¼õ¤±¿È¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¤·¤Æ¤Í¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ÇÅÏ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤é¡¢Æþ¤Ã¤Æ¤¹¤°¤Ë¹¶·â¤Ë¤¤¤±¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤Ø¤ó¡¢¤·¤ç¤Ã¤Ñ¤¤¥ä¥Ä¤À¤ÈÁê¼ê¤¬Ç÷¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤½¤Î¤Þ¤Þ¥¿¥Ã¥Á¤·¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤¹¤ë¤È¼«Ê¬¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ë¸þ¤³¤¦¤âÍè¤ë¤«¤é¥ï¡¼¤Ã¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Î¤¦¤Þ¤µ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Åö»þ¤Î¿·ÆüËÜ¤Ï¹¶·â½Å»ë¤Î¥Õ¥¡¥¤¥È¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£¡Ö¤½¤ÎÃæ¤ÇË®¾¼¤Ï¼«Ê¬¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¼õ¤±¤â¤Ç¤¤Æ¹¶¤á¤â¤Ç¤¤Æ¡¢¤¤¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡£¤¤¤ï¤ÐÆÃ°Û¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡ºÇ¸å¤Ï¡Öº£¡¢Ë®¾¼¤Ë¸À¤¤¤¿¤¤¤³¤È¡©¡¡¡Ø¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡Ù¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤¤¤¤¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¤ò¸«¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£¤¢¤¢¤¤¤¦Áª¼ê¤Ï¤â¤¦½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ê¡¢¸Î¿Í¤Ë°¥Åé¤Î°Õ¤òÉ½¤·¤¿¡£