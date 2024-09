子どもたちの乳歯と夢を乗せて！Wisseed衛星 ISS国際宇宙ステーションより宇宙へ放出

Wisseed-the terraは、子ども達の「生き抜く力」を育むための教育プログラム「ウィズシードアカデミー」の一環として、子どもたちの乳歯と夢を乗せた衛星を、スペースX社のロケットに搭載し、2024年8月4日にケネディ宇宙センターから打ち上げました。

Wisseed衛星 ISS国際宇宙ステーションより宇宙へ放出

Wisseed-the terraは、子ども達の「生き抜く力」を育むための教育プログラム「ウィズシードアカデミー」の一環として、子どもたちの乳歯と夢を乗せた衛星を、スペースX社のロケットに搭載し、2024年8月4日にケネディ宇宙センターから打ち上げました。

8月29日にISSから衛星が宇宙へ放出され本プロジェクトが成功。

■子ども達の生き抜く力を育成するために

2023年8月、予測不可能な時代(VUCA時代)を生き抜く子ども達のために必要な学びと、宇宙と共に生きていく世代に好奇心と夢をもつことの素晴らしさを提供することを目指し、「生き抜く力」を育むためのユニークな教育プログラムを提供する「ウィズシードアカデミー」を開校しました。

これからの時代の子供たちに求められるのは、好奇心を持ち、強みを育て、変化に適応する能力です。

知識偏重ではなく、子ども達が自ら考え、行動する7つの力(コミュニケーション力、思考力、創造力、プロデュース力、行動力、量子力学、AI)を育むためのプログラムを提供中です。

■日本の風習を宇宙に打ち上げる

今回の「乳歯」衛星打ち上げプロジェクトは、日本の古い風習に基づいたユニークな取り組みです。

乳歯が抜けた際に、それを高く屋根に投げて成長を願うという日本の風習を、宇宙という舞台へ拡大し、子ども達の乳歯と夢を衛星に載せて宇宙に送るという挑戦が行われました。

乳歯を宇宙へ送ることで子ども達の好奇心を刺激し、宇宙や科学に対する関心を高めることを目指しています。

この衛星は約3年間、宇宙を旅する予定で、子ども達に無限の可能性とチャレンジ精神を育むきっかけとなることを期待しています。

