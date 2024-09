杉浦太陽登壇！横浜キャンピングカーショー2024

横浜キャンピングカーショー2024実行委員会が、9月14日(土)、15日(日)の2日間にみなとみらいエリアの展示会場パシフィコ横浜で開催する『横浜キャンピングカーショー2024』会場内イベントステージに、プライベートでキャンピングカーに乗るタレントを招いたトークショーを実施します。

横浜キャンピングカーショー2024

名称 : 横浜キャンピングカーショー2024

開催日時: 2024年9月14日(土)、15日(日)10:00-17:00

会場 : パシフィコ横浜ホールC・D(10,000m2)

神奈川県横浜市西区みなとみらい1-1-1

入場料 : 【当日券 ※紙】

大人(高校生以上)1,200円/小人(小・中学生)入場無料

【当日券 ※電子チケット】

大人(高校生以上)1,000円/小人(小・中学生)入場無料

【前売券 ※電子チケット】

大人(高校生以上)800円/小人(小・中学生)入場無料

※障がい者手帳のご提示でご本人様と付き添いの1名様無料

※【くるま旅クラブ会員】

スタンダード会員はイベント特典利用券・

プレミアム会員は会員証提示で入場可能

※電子チケットは日本RV協会チケットセンターにて発売

URL : https://jrva-event.com/event/yccs2024/

主催 : 横浜キャンピングカーショー2024実行委員会

後援 : 横浜市・一般社団法人横浜みなとみらい21・

公益財団法人横浜市観光協会・FMヨコハマ

協力 : 月刊オートキャンパー・キャンプカーマガジン・カーネル

▼2024年出展

キャンピングカー出展:53社 ※2023年44社132台

用品情報 :13社 ※2023年14社

来場者数 :15,000人(2日間合計予想) ※2023年9,019人

横浜キャンピングカーショー2024実行委員会が、9月14日(土)、15日(日)の2日間にみなとみらいエリアの展示会場パシフィコ横浜で開催する『横浜キャンピングカーショー2024』会場内イベントステージに、プライベートでキャンピングカーに乗るタレントを招いたトークショーを実施!

俳優の杉浦太陽さん、元WBC世界フライ級チャンピオンで現在はタレントとして活躍中の内藤大助さん、キャンピングカー親善大使をつとめる女優の田中美奈子さんが登壇します。

タレントのプライベートなキャンピングカーの楽しみ方、活用方法など興味深い話が聞けます。

内藤大助さん

田中美奈子さん

▼ステージ詳細

<9月14日(土) 16:00〜17:00>

「横浜キャンピングカーショー2024 meets FMヨコハマ The Burn SPECIAL TALK SHOW」

マリンスポーツ・ウィンタースポーツ・フィールドスポーツなど、週末のアウトドア情報と、テンションあがる音楽満載でお届けする週末お出かけアウトドア番組『The Burn』の公開収録!ゲストは、実際にプライベートでキャンピングカーに乗る俳優・タレントの杉浦太陽さん!

出演:杉浦太陽

MC :井手大介

<9月15日(日) 13:00〜14:00>

「横浜キャンピングカーショー2024 meets FMヨコハマ Tresen SPECIAL TALK SHOW」

平日の夕方に展開する音楽バラエティ番組『Tresen』のスペシャルトークショー!ゲストは、キャンピングカーでデニムの販売とリペアを行うデニムマンと、実際にプライベートでキャンピングカーに乗る元WBC世界フライ級チャンピオンで、現在はタレントとして活躍する内藤大助さんです。

第一部 出演:デニムマン、第二部 出演:内藤大助

MC :じゅんご

<9月14日(土) 13:00〜14:00/9月15日(日) 15:00〜16:00>

「キャンピングカー親善大使・田中美奈子さんトークショー」

キャンピングカー親善大使を務める女優の田中美奈子さんが登場!

キャンピングカーの魅力や、田中さん流の旅の楽しみ方、そして実際に旅した様子を実際の写真を使いながら紹介されます。

出演:田中美奈子

MC :舘谷春香

▼横浜キャンピングカーショーとは?

本年で4回目となる、一年に一度、パシフィコ横浜で開催されるキャンピングカーの展示販売会です。

大手製造メーカー・販売店の約130台のキャンピングカーが全国から集まります。

憧れの輸入キャンピングカーや、はやりの軽キャン、普段使いにも適したバンコンモデル、さらには牽引式のキャンピングトレーラーなど、様々なタイプのキャンピングカーがパシフィコ横浜に。

あなたのライフスタイルに合った一台がきっと見つかります。

キャンピングカーを見て・触って、さらにはエキスパートに直接話を聞けるチャンスです。

また、FMヨコハマの公開収録等を行うイベントステージや、キッチンカーコーナー、アウトドアグッズ販売ブース等ご家族で一日楽しめるイベントです。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 杉浦太陽登壇!横浜キャンピングカーショー2024 appeared first on Dtimes.