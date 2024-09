入試直前期の学習方法について！メディカルラボ「医学部入試合格ガイダンス-入試直前対策編-」

医系専門予備校「メディカルラボ」は、2024年10月・11月に全国69会場で「医学部入試合格ガイダンス-入試直前対策編-」を開催します。

開催日時:2024年10月・11月

※詳細な日付は下記のウェブサイトより確認できます。

場所 :全国69会場

参加費 :無料

申込方法:同社ウェブサイト( https://www.medical-labo.com/posted/just_before/ )より申込みできます。

医系専門予備校「メディカルラボ」は、2024年10月・11月に全国69会場で「医学部入試合格ガイダンス-入試直前対策編-」を開催します。

国内でも最大規模の医学部受験のためのガイダンスとなっており、10年以上毎年約2,000人近くの受験生が参加。

また、「全国医学部最新受験情報」の発刊に伴い、2024年10月1日よりガイダンスの開催をします。

■イベント概要

本イベントでは、2025年度の医学部入試動向を徹底解説し、医学部志望の学生やその保護者に向けた重要な情報を提供。

さらに、最適な受験校選定や効果的な入試直前期の学習方法についても詳しく伝え、受験生が合格を勝ち取るためのサポートが行われます。

■イベント内容

<2025年度 医学部入試動向の解説>

最新の入試動向、入試難易度、新課程入試、入試変更点、入試日程など、医学部志望者とその保護者が必ず知っておくべき情報を提供します。

<最適な受験校選定の仕方>

偏差値だけでなく、出題傾向、配点、解答形式を踏まえた合格可能性を高める受験校選定のポイントを紹介します。

<効果的な入試直前期の学習方法>

医学部入試で合否を分ける1点を勝ち取るための学習方法を、試験日までに必要な対策とともに伝えられます。

また、来場いただいた方には特典として「全国医学部最新受験情報」がプレゼントされます。

