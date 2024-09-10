¡Ö³Ú¤·¤¤26Ç¯´Ö¡Ä¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡¡°Â¤é¤«¤Ë¡×¡¡À¼Í¥¡¦¼Ä¸¶·ÃÈþ¤µ¤ó»àµî¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÉ×¤¬Èá¤·¤ß¤ÎSNS¹¹¿·
¡¡À¼Í¥¤Î¼Ä¸¶·ÃÈþ(¤·¤Î¤Ï¤é¡¦¤¨¤ß¡¢ËÜÌ¾¡¦ÅÏîµ·ÃÈþ»Ò)¤µ¤ó¤¬8Æü¤Ë»àµî¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬10Æü¡¢¤ï¤«¤Ã¤¿¡£½êÂ°¤¹¤ë¡Ö81¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¡×¤¬¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ÇÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¡Ö¡Úë¾Êó¡ÛÊÀ¼Ò½êÂ°ÇÐÍ¥ ¼Ä¸¶·ÃÈþ(ËÜÌ¾ ÅÏîµ ·ÃÈþ»Ò)µ·¡¡ÎáÏÂ6Ç¯9·î8Æü¡¡ÉÂµ¤ÎÅÍÜÃæ¤Î¤È¤³¤íÌôÀÐ¸ú¤Ê¤¯61ºÐ¤Ë¤Æ±ÊÌ²¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤³¤ËÀ¸Á°Ãæ¤Î¸æ¸üµÃ¤ò¿¼¼Õ¤·¡¢¶à¤ó¤Ç¤ªÃÎ¤é¤»¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤ÈµºÜ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¼Ä¸¶¤µ¤ó¤Ï¡ÖÈþ¾¯½÷Àï»Î¥»¡¼¥é¡¼¥à¡¼¥ó¥·¥ê¡¼¥º¡×¤Ç¥»¡¼¥é¡¼¥¸¥å¥Ô¥¿¡¼¡¦ÌÚÌî¤Þ¤³¤ÈÌò¤Ê¤É¤ò±é¤¸¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢±Ç²è¡Ö¥ì¥ª¥ó¡×¤Î¥Æ¥ì¥ÓÈÇ¿á¤ÂØ¤¨¤Ç¤Ï¥Ê¥¿¥ê¡¼¡¦¥Ý¡¼¥È¥Þ¥ó¤¬±é¤¸¤¿¥Þ¥Á¥ë¥À¤ÎÀ¼¤òÃ´Åö¡£NHK¡Ö¥Ë¥å¡¼¥¹¥¦¥©¥Ã¥Á9¡×¤Î¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤âÌ³¤á¤ë¤Ê¤ÉÉý¹¤¤¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ç³èÌö¤·¤¿¡£
¡¡¼Ä¸¶¤µ¤ó¤ÎÉ×¤ÇÇÐÍ¥¤ÎÅÏÍÎ»Ë¤¬Æ±Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¡£¡ÖÉáÃÊ¤¢¤Þ¤ê°ì½ï¤Î¼Ì¿¿¤Ï½Ð¤·¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¡¢¡¢º£²ó¤ÏÆÃÊÌ¤Ë¡£ºÊ¤Î¼Ä¸¶·ÃÈþ¤¬9/8¤ËË´¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÈá¤·¤ß¤ÎÊó¹ð¡£
¡¡¡ÖºÇ¶á»ä¤Î¼þ¤ê¤ò¥¢¥²¥ÏÄ³¤¬¤ä¤¿¤éÉñ¤Ã¤ÆÍè¤Æ¤ë¡£²¿¤«¤Î¥á¥Ã¥»¥ó¥¸¥ã¡¼¤Ê¤Î¤«¤È´¶¤¸¤ë¡£»×¤¤ÊÖ¤»¤Ð³Ú¤·¤¤26Ç¯´Ö¤Ç¤·¤¿¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡¡°Â¤é¤«¤Ë¡¡±þ±çÄº¤¤¤¿³§ÍÍ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤Èµ¤·¡¢ºß¤ê¤·Æü¤Î¼Ä¸¶¤µ¤ó¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£