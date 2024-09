毎年9月の第3土曜日に設定された「バットマンの日」。今年は2024年9月21日(土)となるが、バットマンが初めてコミックに登場してから85周年を迎えるアニバーサリーイヤーとあって、様々な企画やコラボレーションが行われている。そのひとつとして、カルチャーショップ「BAIT」から「バットマンの日」を祝うカプセルコレクションのTシャツ4種が9月19日(木)に発売される。

バットマンは1939年の『ディテクティブ・コミックス』27号で初めて登場して以来、世界中で人気を博し、コミック、テレビ番組、アニメ、映画などで描かれ続けてきた、世界的に知られる最も象徴的なキャラクターの1人だ。「決意」「勇気」「正義」のシンボルとして多くのファンを魅了し続けてきたバットマンは、今年でついに85周年を迎える。バットマンの最大の魅力は、いわゆる特殊能力ではなく、知性や知識、そして悲劇を乗り越え生み出された圧倒的な技術力にあると言えるだろう。バットマン/ブルース・ウェインというキャラクターが発揮し続けてきた、正義に対するあくなき追求と人々を守る意志の強さこそが、彼を象徴的なアイコンたらしめてきた。そんな、世界を代表するヒーローとして人気を博してきた「バットマン」を世界中でお祝いする記念日が、毎年9月の第3土曜日に設定された「バットマンの日」だ。今年は2024年9月21日(土)に盛大に祝われることとなる。当日は渋谷・宇田川町にある「渋谷PARCO」横のビルボードにバットシグナルが点灯されるほか、バットマン85周年を記念したポップアップストア「BATMAN 85 YEARS POP UP STORE」が2024年9月19日(木)から10月6日(日)の期間限定で渋谷PARCO 5F POPUP SPACEで開催される。そして、同じく渋谷パルコで店舗を構えるカルチャーショップ「BAIT」とのカプセルコレクションも実現! 85周年限定デザインに加え、過去のバットマン映画のアートワークからピックアップしたデザインで仕上げられたTシャツが4種ラインナップされる。All characters and elements (C) & TM DC and Warner Bros. Entertainment Inc. (s24)rtainment Inc. (s24)