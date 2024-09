『仮面ライダーガヴ』、『すみっコぐらし』、 はやぶさなど人気の新幹線のデザインの おもちゃ・おまけ付デコレーションケーキが受注開始された。あなたの ”推し” と共にスペシャルな日を彩ろう!バンダイが1994年から展開するキャラクターのデコレーションケーキシリーズ「キャラデコ」より、大人気キャラクターの『仮面ライダーガヴ』『すみっコぐらし』『のりもの大集合!』のデザインを施したお祝いケーキが新登場♪ 2024年9月9日(月)より受注がスタートした。

さらにクリスマスケーキ情報も到着!『わんだふるぷりきゅあ!』『爆上戦隊ブンブンジャー』『パウ・パトロール』『きかんしゃトーマス』のデザインクリスマスケーキも登場。クリスマスケーキの予約受け付けは、2024年9月中旬よりスタートする。注目の仮面ライダーシリーズ新作『仮面ライダーガヴ』デザインのデコレーションケーキには、別売りの変身ベルト「DX変身ベルトガヴ」と完全連動した「ポッピングミゴチゾウ キャラデコver.」が付属。「キャラデコ」ならではのスペシャルな音声をぜひ玩具と一緒に楽しんじゃおう。「キャラデコ」のデコレーションケーキは好きな作品・キャラクターの世界観がたっぷり詰め込まれているのがポイント。ケーキ側面にはキャラクターの世界観を盛り込んだサイドフィルムが巻かれており、ケーキ本体はお客様自身で付属のピックを刺したりしながらデコレーションを楽しむことができる。さらにキャラクターと写真が撮れるサプライズピクチャー、キャラクターボイスが聞ける「キャラデコ〜ル」の無料アプリ特典付き!無料アプリ「キャラパーティー」をダウンロードしてケーキ箱を読み込むと、キャラクターが現れて一緒に写真を撮ることができる。『仮面ライダーガヴ』のケーキではサプライズピクチャーに加えて、「キャラデコ〜ル」でキャラクターからボイスメッセージがもらえちゃうぞ。そしてオリジナルおもちゃやおまけを楽しめるのも見逃せない。『仮面ライダーガヴ』デザインには先述した通り「ポッピングミゴチゾウ キャラデコver.」が、『すみっコぐらし』『のりもの大集合!』のケーキには、お部屋を飾り付けできるガーランドやお子様が身につけることができるペーパークラウン、お名前と年齢をかけばお誕生日らしいメモリアルな写真が撮れる「メモリアルボード」など、パーティーを盛り上げる特典が付属する。特別な日は ”推し” と一緒だとさらにスペシャルになること間違いなし!あなたの好きなキャラクターで彩られたケーキをぜひお楽しみあれ。(C)2024 石森プロ・テレビ朝日・ADK EM・東映(C)2024 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.JR東日本商品化許諾済 JR東海承認済 JR西日本商品化許諾済(C)テレビ朝日・東映AG・東映(C)ABC-A・東映アニメーション(C)2024 Spin Master Ltd. PAW PATROL and all related titles, logos, characters; and SPIN MASTER logo are trademarks of Spin Master Ltd. Used under license. Nickelodeon and all related titles and logos are trademarks of Viacom International Inc.