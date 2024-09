超新星、日本デビュー15周年をファンとお祝い！11月リリースの新曲ステージも披露

日本デビュー15周年を迎えた超新星(SUPERNOVA)が、デビュー日となる9月9日にZepp DiverCity(TOKYO)で、ライブイベント「SUPERNOVA(超新星)☆博15」を開催した。「こころから / いま / 伝えたいんだ / いつも隣にいてくれて / ありがとう」この歌い出しの一節から大切に言葉を積み重ねていくミディアムバラード「まごころ」でスタートしたライブは、終始、どの場面でもアニバーサリーにふさわしい和やかな空間に包まれていた。

巧みな日本語で繰り広げられるMCコーナーのトークでは、デビュー当時から一貫した親しみやすさで会場を満たし、一見相反する「Kiss Me」や「Are You Ready?」などのダンスチューンでは、デビューから培ってきたより一層の艶っぽさを醸し出すが、そのどちらにもある普遍的な楽しさと絶妙なギャップが、長きにわたる彼らの魅力のベースとなっていることを改めて感じ入る。ライブ中盤には、15周年記念として11月20日にリリースとなる通算10枚目のアルバム「HEAVEN」から、リードトラックの「Moonlight」を披露。情感を込めて歌う姿と滑らかなダンスのコントラストが印象的なこのナンバーは、ミュージックビデオの一部がティザーとして紹介されたため、最新映像の全貌公開も待ち望まれる新曲となった。ライブ終盤、メンバーからファンに贈られたメッセージには、デビューから歩んできた様々な思いや、たくさんのありがとうが込められていた。ジヒョクは「僕の支えであり、僕たち超新星の宝物」と誇らしげに語り、グァンスは「ライブはいつも特別であり、お互いの絆を確かめ合う大切な場所」と力強く話した。ソンジェは「幸せな15年間から、さらに皆さんと幸せな未来へ進んでいきたい。大好きです」と優しい表情を見せ、ゴニルは「今でも超新星のいちメンバーとして皆さんと歩んでいることが何よりも嬉しい」と笑顔になり、ユナクは「15年間、紆余曲折の中、メンバーと力を合わせて、皆さんにも力をもらい、今もステージに立てている事に感謝したい」と、これからの結束をも誓う言葉で締めた。そして迎えたラストの歌は「Amanogawa」。「Amanogawa(天の川)」=「Milky Way」は、ファンダム(特定のファンの集まり)名の「Milky」をモチーフにしたバラードナンバーだ。超新星のどこまでも広がる歌声には、「無数の星が幸せに光り輝き続けてほしい」という願いが込められているようで、双方、また会える日が待ち遠しくなる15年目の記念日となった。【公演概要】2024年9月9日(月)Zepp DiverCity(TOKYO)1. まごころ2. Everyday3. Wanna Know You More4. Last Kiss5. Kiss Me6. Moonlight7. For You8. Stay With Me9. Are You Ready?10. BANG★<アンコール>11. 今すぐキミに届けたい12. Amanogawa

■リリース情報

ミニアルバム「HEAVEN」

2024年11月20日発売



<収録曲>

Moonlight

Stellar

After the rain

Fireworks

Sunrise



※曲順未定

※全形態共通

※ソロ盤のみメンバー別ヴォイスメッセージ収録



〇初回生産限定盤(CD+オリジナル・アクリルスタンド)

¥4,500

付属:メンバー集合フォトのオリジナル・アクリルスタンド



〇初回限定盤(CD+DVD)

¥3,900

DVD:「Moonlight」MUSIC VIDEO & MAKING



〇通常盤(CD)

\2,500



〇完全生産限定ソロ盤

\3,000

・メンバー別ヴォイスメッセージ(CD収録)



〇完全生産限定オリジナル収納ボックス付きソロ盤5種セット

\17,600

・全形態共通購入者限定応募券×5枚(※セットの各ソロ盤に封入されています)

・オリジナル収納ボックス付きソロ盤5種セット購入者限定応募券×1枚



※その他詳細は公式サイトよりご確認ください。



