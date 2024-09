パク・ウンビン、2回目のファンパーティーも大盛況…NewJeansやaespaのダンスカバーも披露

女優パク・ウンビンが多彩な魅力をアピールした。彼女は9月7日、世宗(セジョン)大学校テヤンホールにて「OFFICIAL FANCLUB『BINGO』2nd FAN PARTY」を開催した。1月に開かれた初のファンコンサート「2024パク・ウンビンFANCONCERT」以来、8ヶ月ぶりにBINGO(ファンの名称)と共にする場を設けた彼女はファンが歓呼する中、DAY6の「Welcome to the show」を歌い、ファンに挨拶した。

それから昨年発足したファンクラブ“BINGO”の2回目のファンパーティー「ウンビンノート:BINGO-ON」で公式グッズとして販売された人形「BINNING」の名前を公開すると共に、第2期の創立式を皮切りに本格的な公演の幕を開けた。BINGO第2期と初めて共にするファンパーティーであるだけに、ファンと一緒に楽しむことが出来る多様なコーナーが用意された。事前に告知されたドレスコードに従ってベストドレッサーを観客の中から選定し、ファンとコミュニケーションを始めた彼女は、ラジオのDJに変身し、リスナーの手紙を紹介する「On&Off BINGO RADIO」と「BINGO絵クイズ」「ビンカソ依頼所」「BINGO第2期タイムマシン」コーナーなど、多彩な満載な公演を披露した。特にこの日の公演では9月8日に発売されたデジタルシングル「TO YOU」の全収録曲をサプライズ披露し、感動を与えた。今回のファンパーティーのために彼女がドラマ撮影で忙しい間を縫って準備した新曲は、可愛いらしい歌詞と澄んだ空を連想させる爽やかなメロディーが印象的な「紙飛行機」と、恋を始める時のときめきを水彩画のように描いていくという歌詞が印象的な「水彩画」の2曲で、温かく清らかな声色で愛溢れるステージを披露した。この他にも前回のファンコンサートでファンを熱狂させた「Into The Light」を皮切りに、NewJeansの「Supernatural」、aespaの「Supernova」のダンスカバーで特別な魅力を披露した。これにファンも愛情がたっぷり込められたメッセージ映像と、「ウンビンでいっぱいのON(全)世界」というスローガンイベントで感動的な雰囲気を作り上げた。センスあふれる司会進行と充実したセットリストで約150分間、ファンと幸せな時間を共にした彼女は、「2024年、ファンコンサートで新年を始め、途中で映画も上映されました。作品が公開されない空白期には、逆にBINGOにもっと会うことができて楽しい1年を過ごしています」とし、「いつもファンミーティングがある度に予想できなかったイベントをして下さって、今日も感動しました。皆さんが私に送ってくださる愛より、もっと優しくしてあげたいです。本当にありがとうございます」と感想を語った。続けて「皆さんのおかげで楽しい時間でしたし、私たちはまた会えますのでお待ちください。私はどうすれば皆さんを楽しませることができるのか、悩んでからまた戻ってきます。ありがとうございます」と語った。彼女は9月15日に日本で「PARK EUN BIN OFFICIAL FANCLUB ‘BINGO' 2nd FAN PARTY in JAPAN」を開催する予定だ。また、2025年上半期にDisney+オリジナルシリーズ「ハイパーナイフ」の公開を控えている。