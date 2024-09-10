22/7ËãµÖ¿¿±û¡¢1st¼Ì¿¿½¸¤è¤ê¿®½£¾åÅÄ¤Ç»£±Æ¤·¤¿½©¼Ì¿¿¤òÀè¹Ô¸ø³«¡ª¤Õ¤ï¤Õ¤ï¿åÃå¥«¥Ã¥È¤â
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û
¢£¡Ö¡Ê¿åÃå¥«¥Ã¥È¤Ï¡Ë½÷¤Î»Ò¤Ë¤â»É¤µ¤ë²Ä°¦¤¤¥«¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡ÊËãµÖ¿¿±û¡Ë
22/7ËãµÖ¿¿±û¤Î½é¥½¥í¼Ì¿¿½¸¡Ê¥¿¥¤¥È¥ëÌ¤Äê¡Ë¤ÎÀè¹Ô¥«¥Ã¥ÈÂè3ÃÆ¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
º£²ó²ò¶Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¿®½£¾åÅÄ¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿½©¤Î¼Ì¿¿2ÅÀ¡£¡È¼ãÃÝ¿§¡É¤¬±Ç¤¨¤ëÀ©Éþ¥«¥Ã¥È¤È¡¢¤Õ¤ï¤Õ¤ï¿åÃå»Ñ¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
ËãµÖ¤Î¥°¥ëー¥×¤Ç¤Î¥á¥ó¥Ðー¥«¥éー¤¬¡È¼ãÃÝ¿§¡É¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¼Ì¿¿½¸¤Ë¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¡Ö¼ãÃÝ¿§¡×¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤À¤¬¡¢¥í¥±¤ò¾åÅÄ»Ô¤Ë¤·¤¿¤Î¤â¡Ö¼ãÃÝ¥«¥éー¤Î±Ø¼Ë¤¬¤¢¤ë¡×¤³¤È¤¬·è¤á¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¾åÅÄ»ÔÆâ¤Îµì¤¤ÍÎ´Û¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿¿åÃå¥«¥Ã¥È¤Ï¡¢ËãµÖËÜ¿Í¤¬ÍÑ°Õ¤·¤¿¥¤¥áー¥¸¼Ì¿¿¤ò´ð¤Ë»£±Æ¡£¥Õ¥§¥ß¥Ë¥ó¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤É¤³¤«¥³¥±¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¤Ç¡¢ÃË½÷Ìä¤ï¤ºÌ¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë°ìËç¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
22/7ËãµÖ¿¿±û¤Î1st¥½¥í¼Ì¿¿½¸¤Ï¡¢10·î6ÆüÈ¯Çä¡£
PHOTO BY Æ£¸¶ ¹¨¡ÊPygmy Company¡Ë
(C)Buzz Wave / WANIBOOKS / Pygmy Company
½ñÀÒ¾ðÊó
2024.10.06 ON SALE
22/7 ËãµÖ¿¿±û1st¼Ì¿¿½¸¡Ø¥¿¥¤¥È¥ëÌ¤Äê¡Ù
22/7 ËãµÖ¿¿±û1st¼Ì¿¿½¸ OFFICIAL X¡ÊµìTwitter¡Ë
https://x.com/maosuke_1st
22/7 OFFICIAL SITE
http://www.nanabunnonijyuuni.com/