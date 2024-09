スイーツのプロ推薦！ 世界的パティシエが作る、これオレンジ？なチョコレートケーキ

スイーツコンシェルジュのはなともさんが、お店に行くと必ず注文してしまうスペシャリテとは? スイーツのプロが選ぶ! とっておきの一品をご紹介。

教えてくれる人

はなとも

日本スイーツ協会認定のスイーツコンシェルジュ。スイーツ専門のライターとしてさまざまなweb媒体で記事を連載中。著書「スイーツ男子はなともの I love パンケーキ」(KADOKAWA)、はなとも監修パンケーキミックス粉、その他、監修商品やコラボメニューなど多数。前職はお花屋さんという異例の経歴を持つ。

「オクシタニアル 東京本店」のケーキ

「食べログ スイーツ TOKYO 百名店」にも選出される、日本橋蛎殻町の人気パティスリー「オクシタニアル 東京本店」。伝統のフランス菓子に独自のエッセンスを加味したスイーツは、おいしさだけではなく見た目も美しいと評判です。中でもオレンジとチョコレートを合わせたケーキはスイーツ好きに大人気。見ても食べても感動する、今回はそんな絶品スイーツをご紹介します。

バームクーヘンで有名な「クラブハリエ」が手掛ける洋菓子店

外観

安産祈願で有名な水天宮の側にある「オクシタニアル 東京本店」。最寄り駅である水天宮駅からは徒歩1分という好立地の場所にあります。

元々は神谷町に店舗がありましたが、2014年に現在の地に移転。今ではスイーツ好きのみならず水天宮の参拝帰りなど、開店から多くの人が訪れています。

「セミ」がデザインされた看板

「オクシタニアル」という店名は、13〜16世紀に存在した南フランスの地域の名称「オクシタニア」の末尾に“ル”を付けて「南フランスのように……」と優しくアレンジしたもの。看板には南フランスで幸福のシンボルとして親しまれている「セミ」がデザインされています。

工房シェフ・中山和大氏

中山シェフは「エコールキュリネール国立」(現在は「エコール 辻 東京」に名称変更)を卒業後、明大前にあるパティスリーに勤務。その後、パティシエの腕をさらに磨くため、六本木の「ヒルズクラブ」や日本橋の「マンダリン オリエンタル 東京」で研鑽を積みます。

ホテル勤務時の2011年には、世界を代表するパティスリーのコンクール「クープ・デュ・モンド・ドゥ・ラ・パティスリー」の日本代表として出場し世界4位。2015年には同大会で準優勝という輝かしい成績を収めます。そしてホテル退職後に「クラブハリエ」からのオファーを受け、2014年に「オクシタニアル 東京本店」の工房シェフに就任しました。

店内

店内は鮮やかなオレンジ色で統一された明るい雰囲気。南仏の太陽を思わせるかのような明るさに、自然と気分も高まります。

ショーケース

同店のスイーツは、MOF(フランス国家優秀職人章)の称号を持つパティシエ、ステファン・トレアン氏が監修。アメリカを拠点とするトレアン氏に代わって中山シェフが腕をふるい、独自のエッセンスを加えながら商品を作り上げています。「エリソン」や「アナナナ」など、ユニークなネーミングのケーキもあり、どれを選んだらいいか迷ってしまうほど。

ケーキは丸が基本の形

一般的な三角形のケーキではなく、円柱や球形のものが多く並んでいるのが特徴のように思えたので理由を尋ねてみると「三角や四角のケーキの方が作るのは楽なんですが、丸いケーキってなんだか特別感がありませんか? 自分のためだけに作ってくれたような」と話してくれた中山シェフ。確かにちょっとした特別感を持って訪れるパティスリー。丸いケーキは、ここへ来てくれる客への思いやりが込められた形なんですね。

カフェスペース

店内の右側にはカフェスペースが用意されていて、壁にはステファン・トレアン氏の写真がびっしりと飾られています。水天宮参りの後に立ち寄る人も多く、週末は行列ができるほどの人気ぶり。常時20種類そろうケーキはどれも目移りしてしまう美しさで、すべてが一級品のおいしさです。

今回はそんな同店のスイーツの中から、僕が特におすすめしたいとっておきの2品をご紹介します。

僕のスペシャリテ!!! オレンジ柄の美しいチョコレートケーキ

「ショコラオランジュ」734円

常時20種類ある洋菓子の中で一番におすすめするのは「ショコラオランジュ」734円。マドレーヌの上にオレンジのムースをのせた、見た目も鮮やかなケーキです。表面のオレンジ(輪切り)はチョコレートを吹き付け、ナパージュでコーティングしています。

オレンジ×チョコレートの絶妙なハーモニー

オレンジのムースは口どけの良いなめらかな食感。土台に敷いた風味豊かなマドレーヌとも相性抜群です。またオレンジムースの中にはミルクチョコレートムースが入っていて、これがちょうど良い甘さ。オレンジムースの酸味とミルクチョコレートの甘さが口の中でしっかりマッチして、幸せなマリアージュを生み出しています。ショーケースの中でもひときわ目を引く「ショコラオランジュ」。訪れたら絶対に食べてほしい至極の一品です。

チョコレートにパッションフルーツとマンゴーのジュレを合わせたスペシャリテ「モラン」

「モラン」864円

「クープ・デュ・モンド」の国内予選で作った「アントメルト」を改良し、プティ・ガトー仕立てにした同店のスペシャリテケーキ。

フィヤンティーヌを混ぜ込んだサブレ生地に、パンドジェンヌのビスキュイ、パッションフルーツとマンゴーのジュレ、ライムの香りを移したチョコレートクリーム、ブラジル産カカオのチョコレートムースをトッピング。表面はグラサージュでコーティングしています。

中にはチョコクリームがたっぷり

ムース、サブレ生地ともにカカオの風味が強く、存在感抜群。そこにパッションとマンゴーのジュレが加わることで甘みが洗練され、チョコレートのコクとアーモンドの香りが引き立ちます。なめらかにもかかわらず濃密な味わいで、チョコレート好きにはたまらないおいしさ。フィヤンティーヌのカリカリとした食感が良いアクセントになっているので、最後まで食べ飽きることはありません。世界的パティシエが作るチョコレートケーキをぜひ食べてみてください。

水天宮ならではの焼き菓子やカラフルなマカロンにも注目

「オクシタニアル コッコ」10個2,160円

ケーキのほかに、水天宮ならではの焼き菓子も販売しています。命の誕生をイメージした卵形のお菓子「オクシタニアル コッコ」10個入り2,160円は、安産のご利益で知られる水天宮にちなんで作ったもの。卵形のボックスもかわいいですね。しっとり優しい味わいで手土産に最適です!

マカロンは1個378円。詰め合わせのボックスも用意

オープン当初から人気の「マカロン」も見逃せない一品。ヴァニラ、キャラメル、ショコラ、フランボワーズなど全10種類あり、どれも1個378円。通常のマカロンよりも少し大きめのサイズ感なので、自分用はもちろん、家族や友人へのギフトにしても喜ばれそうです。

スタッフが活躍できる場所を作っていく

親しみやすい人柄の中山シェフ

「コロナ後から本格的にInstagramを始めて、お店の商品をどんどん紹介しています。商品に関しては若いスタッフのアイディアを取り入れながら作る、そこは大事にしていますね。下の子ががんばれる環境を作れば技術も加速して、お店のレベルも上がっていくと思うんです。店内にはスタッフが作った飴細工を飾っているので、来店した際はぜひ見てほしいです。スタッフがコンクールで入賞するなど、ここ数年どんどん伸びてきているので、今後のオクシタニアルにぜひ期待してください!」。最後にそう力強く話してくれた中山シェフ。

「オクシタニアル コッコ」の卵形のボックス

世界で培った技術を活かし、オンリーワンのお菓子を作る「オクシタニアル東京本店」。今後も注目していきたいお店です。

※価格はすべて税込

<店舗情報>◆オクシタニアル 東京本店住所 : 東京都中央区日本橋蛎殻町1-39-7TEL : 03-5645-3334

文:はなとも、食べログマガジン編集部 撮影:ジェイムス・オザワ

