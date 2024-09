四天王寺大学短期大学部は、9月12日(木)・13日(金)に京都文化博物館別館(京都府京都市)で実施される「私たちのSDGs 2024〜繊維製品の循環をめざして〜」に参加します。

四天王寺大学短期大学部「私たちのSDGs 2024〜繊維製品の循環をめざして〜」

四天王寺大学短期大学部は、9月12日(木)・13日(金)に京都文化博物館別館(京都府京都市)で実施される「私たちのSDGs 2024〜繊維製品の循環をめざして〜」に参加!

「私たちのSDGs2024」と題したこのイベントでは、繊維製品の廃棄から生まれる環境負荷を低減することを目的に関西で学ぶ大学生と研究者により結成されたチーム「エンウィクル」が、繊維廃材から生まれたアップサイクル製品によるファッションショー、作品展示、特別講演、ワークショップ、トークショーなどを開催。

【タイムスケジュール】

〇9月12日(木)10:00〜19:00

10:00 企業と学生のワークショップ

13:00 特別講演((株)感性リサーチ代表取締役 黒川伊保子氏)

15:30 出展企業と学生のトークショー

18:30 学生ファッションショー「廃材コレクション」

〇9月13日(金)10:00〜18:00

10:00 企業と学生のワークショップ

13:00 特別講演(宮井(株)企画開発室長 小山祥明氏)

14:30 学生ファッションショー「廃材コレクション」

15:00 出展企業と学生のトークショー(四天王寺大学短期大学部他)

17:30 学生ファッションショー「廃材コレクション」

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 繊維製品の廃材からアップサイクル!四天王寺大学短期大学部「私たちのSDGs 2024〜繊維製品の循環をめざして〜」 appeared first on Dtimes.