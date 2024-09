最大4つのカメラで一度に録画！サイレックス・テクノロジー 産業用ドライブレコーダ「RM-100RC」

サイレックス・テクノロジーは、サトーのロボット型ラベル自動貼付機器のオプション製品として、サイレックスの産業用ドライブレコーダ「RM-100RC」が採用されました。

サイレックス・テクノロジー「RM-100RC」

■「RM-100RC」採用による効果

サイレックスの産業用ドライブレコーダ「RM-100RC」の導入により、ラベル自動貼付機器の稼働状況やトラブル発生時の原因特定が容易に。

また、「S-ROBO Pro」だけでなく「タフアームシリーズ」を含めたラベル自動貼付機器で以下の効果が得られました。

・トレーサビリティの向上

ラベル貼付作業の全過程を記録することで、不具合発生時の迅速な原因追及と対策が可能となり、製品品質の向上に貢献

・作業効率の改善

ラベル自動貼付機器の稼働状況をリアルタイムで把握することで、保守作業の計画が立てやすくなり、ダウンタイム削減を実現

・データ管理の強化

収集した映像データを活用することで、業務プロセスの改善点を洗い出し、継続的な業務改善を推進

■「RM-100RC」の概要

RM-100RCは、工場や倉庫での自動化装置や生産ラインにおけるトラブルや事象を記録する産業現場向けマルチカメラドライブレコーダです。

最大4つのカメラで一度に録画ができ、用途に合わせた録画モードや保存方式の設定、トリガを中心とした前後時間の録画による効率的な状態監視が可能です。

またRM-100RCは、現場にネットワークが無くてもRM-100RCのアクセスポイント機能を使い、タブレットPCなどの無線端末からカメラ映像の確認やシステム監視を実現します。

■関連情報

サトーのロボット型ラベル自動貼付機器とサイレックスのRM-100RCは、2024年9月10日(火)〜13日(金)に東京ビッグサイトで行われる「国際物流総合展2024」のサトーブース内で展示されます。

