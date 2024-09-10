第24回中国国際投資貿易商談会、福建省アモイで開幕
8日、中国国際投資貿易商談会を見学する来場者。（福州＝新華社記者/林善伝）
【新華社福州9月10日】中国福建省アモイ市で8日、第24回中国国際投資貿易商談会が開幕した。「投資は世界をつなぐ」をテーマに、11日まで開かれる。
8日、中国国際投資貿易商談会の開幕式。（福州＝新華社記者/林善伝）
8日、中国国際投資貿易商談会で行われた福建省の重要プロジェクト集中調印式。（福州＝新華社記者/林善伝）
8日、中国国際投資貿易商談会で展示された車載電池大手、寧徳時代新能源科技（CATL）の「神行動力電池」。（福州＝新華社記者/林善伝）
8日、中国国際投資貿易商談会の展示エリア。（福州＝新華社記者/林善伝）
8日、中国国際投資貿易商談会のマッチング専門エリア「投資中国」を見学する貿易業者。（福州＝新華社記者/林善伝）
8日、ガーナの貿易業者に中国銀行の海外拠点と越境金融サービスについて説明する行員（右）。（福州＝新華社記者/林善伝）
8日、中国国際投資貿易商談会の主賓国ハンガリーのブースで行われた開幕イベント。（福州＝新華社記者/林善伝）
8日、タイの香り米を見せる出展企業の従業員。（福州＝新華社記者/魏培全）
8日、ハンガリーの貴腐ワイン「トカイワイン」を見せる販売業者。（福州＝新華社記者/魏培全）
8日、福建省の福鼎白茶を味わう在中国ロシア通商代表部の職員ら。（福州＝新華社記者/魏培全）